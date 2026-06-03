BREAKING: L'indice PMI non manufacturier de l'ISM dépasse les prévisions

15h00 - Données ISM et commandes industrielles aux États-Unis (avril/mai) Données ISM (mai) Prix ISM dans le secteur non manufacturier : 71,3 (précédent : 70,7)

71,3 (précédent : 70,7) PMI ISM dans le secteur non manufacturier : 54,5 (prévision : 53,7 ; précédent : 53,6)

54,5 (prévision : 53,7 ; précédent : 53,6) Emploi dans le secteur non manufacturier de l'ISM : 47,9 (précédent : 48,0)

47,9 (précédent : 48,0) Activité des entreprises dans le secteur non manufacturier de l'ISM : 57,7 (précédent : 55,9)

57,7 (précédent : 55,9) Nouvelles commandes ISM dans le secteur non manufacturier : 57,3 (précédent : 53,5) Commandes industrielles (avril) Commandes industrielles : 4,8 % (prévision : 4,6 % ; précédent : 1,8 %)

4,8 % (prévision : 4,6 % ; précédent : 1,8 %) Commandes industrielles hors transport : 1,3 % (précédent : 1,8 %)

1,3 % (précédent : 1,8 %) Commandes de biens durables hors transport : 1,1 % (Précédent : 1,1 %)

1,1 % (Précédent : 1,1 %) Commandes de biens durables hors défense : 8,1 % (Précédent : 8,1 %) Commentaire de marché Ces données se sont révélées positives pour la situation générale de l'activité économique américaine, mais en même temps défavorables du point de vue de l'inflation et des anticipations de baisses rapides des taux d'intérêt. Points clés : Accélération du secteur des services : Le chiffre le plus important a été l' indice PMI non manufacturier de l'ISM à 54,5 points , nettement supérieur aux prévisions de 53,7 points et au résultat précédent de 53,6 points. Cela indique que le secteur des services américain non seulement reste en phase d'expansion, mais qu'il est susceptible de s'accélérer.

Le chiffre le plus important a été l' , nettement supérieur aux prévisions de 53,7 points et au résultat précédent de 53,6 points. Cela indique que le secteur des services américain non seulement reste en phase d'expansion, mais qu'il est susceptible de s'accélérer. Pression inflationniste persistante : D'un autre côté, l'élément le plus problématique est l' indice des prix non manufacturiers de l'ISM, à 71,3 points , en hausse par rapport aux 70,7 points précédents. Il s'agit d'un niveau très élevé, signe d'une pression soutenue sur les prix dans les services. Pour la Réserve fédérale, cela est crucial, car l'inflation des services est généralement plus tenace que celle des biens.

D'un autre côté, l'élément le plus problématique est l' , en hausse par rapport aux 70,7 points précédents. Il s'agit d'un niveau très élevé, signe d'une pression soutenue sur les prix dans les services. Pour la Réserve fédérale, cela est crucial, car l'inflation des services est généralement plus tenace que celle des biens. Composantes de la demande solides : À l'examen du rapport de l'ISM, les composantes de la demande semblent robustes. L'activité des entreprises est passée de 55,9 points à 57,7 points, et les nouvelles commandes ont augmenté de 53,5 points à 57,3 points. C'est significatif car cela démontre que la croissance des services est tirée par la demande réelle, et pas seulement par la hausse des prix.

À l'examen du rapport de l'ISM, les composantes de la demande semblent robustes. L'activité des entreprises est passée de 55,9 points à 57,7 points, et les nouvelles commandes ont augmenté de 53,5 points à 57,3 points. C'est significatif car cela démontre que la croissance des services est tirée par la demande réelle, et pas seulement par la hausse des prix. Point faible de l'emploi : Le maillon faible reste l'emploi dans les services, à 47,9 points, soit légèrement en dessous des 48,0 points précédents.

Le maillon faible reste l'emploi dans les services, à 47,9 points, soit légèrement en dessous des 48,0 points précédents. Commandes industrielles solides : Les données sur les commandes industrielles sont également solides. Les commandes industrielles ont progressé de 4,8 % en glissement mensuel, dépassant les prévisions de 4,6% et le résultat précédent de 1,8%. Il convient de noter que les commandes hors transport n'ont augmenté que de 1,3 % par rapport aux 1,8% précédents. Bien que cela représente toujours une croissance, celle-ci est plus modérée une fois retirée la catégorie la plus volatile. Malgré ces surprises majeures, la réaction du marché reste modérée. L'EURUSD s'échange dans un canal de prix étroit. Graphique : EURUSD (M1) Source: xStation5, 03.06.2026

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