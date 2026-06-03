Résumé quotidien : les marchés marquent une pause (03.06.2026)

Nous terminons cette journée de mercredi sur des baisses pour la quasi-totalité des principaux indices. Les investisseurs opèrent une légère correction après la spectaculaire remontée observée récemment. L'actualité au Moyen-Orient joue un rôle significatif dans ce contexte. Matières premières Nous avons assisté à une troisième journée consécutive de hausse des prix des matières premières énergétiques. Les cours du pétrole brut WTI ont progressé de plus de 2% (dépassant les 95 dollars), et le gaz naturel a enregistré des gains similaires (se rapprochant des 5 dollars). La flambée des prix de l'énergie peut être largement attribuée à la nouvelle escalade au Moyen-Orient. La pression à la hausse a peut-être également été amplifiée par la publication d'aujourd'hui du département américain de l'Énergie, qui a révélé une baisse inattendue des stocks de brut — de pas moins de 8 millions de barils (le marché s'attendait à une baisse de seulement 3 millions). À l'inverse, l'or (-1%) et l'argent (-2%) ont évolué dans la direction opposée. Un facteur clé a été la hausse des rendements obligataires. Les rendements à 10 ans ont progressé aux États-Unis (+1,1%), en Allemagne (+2%) et au Japon (+2,3%), entre autres. Géopolitique L'Iran a attaqué un aéroport au Koweït et violé l'espace aérien de Bahreïn. Ces actions seraient une riposte au bombardement d'un pétrolier iranien par les forces américaines. La probabilité que les deux parties parviennent à un accord pour rouvrir définitivement le détroit d'Ormuz à la fin du mois de juin diminue. Les marchés évaluent actuellement la probabilité d'un tel scénario à environ 20 %. Marchés actions Tout cela conduit les investisseurs à se détourner légèrement des actifs à risque. Les marchés boursiers européens ont été particulièrement touchés aujourd'hui, notamment le DAX allemand (-1,3%), qui a été pénalisé par les faibles performances des grandes entreprises. Des baisses ont été observées chez SAP (-4,3%), Deutsche Bank (-3,7%), Mercedes-Benz (-3,3%), Adidas (-3,2%) et Deutsche Telekom (-2,7%). Cependant, une faiblesse était également perceptible aux États-Unis aujourd’hui. Le S&P 500 a reculé de 0,6%, tandis que le NASDAQ Composite a chuté de 1%.

Un facteur clé dans ce contexte a été la chute de plus de 3% du cours de l’action NVIDIA. Microsoft (-3,8%), Amazon (-3,1%) et Palantir (-6,1%) ont également connu une baisse. En revanche, les actionnaires de Marvell ont de quoi se réjouir, puisque le titre a bondi de plus de 35% par rapport à l'ouverture de mardi (en hausse de 5,3% aujourd'hui). Cette hausse s'explique en partie par les commentaires très élogieux du PDG de Nvidia, Jensen Huang. S'exprimant sur scène à Taipei aux côtés du directeur général de Marvell, M. Huang a désigné la société comme la prochaine entreprise en passe d'atteindre une valorisation d'un billion de dollars. Graphique 1 : Carte thermique des gagnants et des perdants du jour sur le marché américain (06/03/2026) Source: xStation, 06.03.2026 Données macroéconomiques Les indicateurs PMI des services de l'ISM pour le mois de mai ont été publiés aujourd'hui. Ces données revêtent une importance secondaire pour les marchés ; en l'absence de surprise majeure, la réaction des investisseurs reste donc modérée. Le résultat de 54,5 s'est révélé supérieur aux prévisions, mais cela n'a pas suffi à déclencher une forte volatilité. Notre attention est attirée par le sous-indice des nouvelles commandes (57,3), étonnamment élevé, et par l'indice des prix payés (71,3) — ce dernier étant conforme aux anticipations d'une intensification des pressions sur les prix, atteignant son plus haut niveau depuis 2022. Par ailleurs, les données sur l'emploi se sont situées légèrement en dessous de 50 (47,9), bien que les marchés attendent déjà avec impatience la publication vendredi des chiffres de l'emploi non agricole (NFP). Il s'agit de la publication de données qui présente de loin le plus fort potentiel de volatilité cette semaine. --- Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB

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