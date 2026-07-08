Cette opération, largement anticipée par les bureaux d'analyse, n'a pas provoqué de hausse en Bourse, le titre clôturant en baisse de 2,4% à 379 euros.

L'Oréal a signé un contrat de licence de 50 ans pour gérer la création et la distribution des produits cosmétiques Gucci à partir du 1er juillet 2027.

Le groupe français spécialisé dans les cosmétiques renforce l'étendue de son portefeuille de marques de luxe. L'action L'Oréal réagit à l'officialisation d'un contrat de 50 ans signé avec le groupe Kering pour l'exploitation de la marque Gucci Beauty. Les investisseurs en actions évaluent les retombées financières de cette opération de croissance externe chiffrée à plusieurs milliards d'euros. Le titre cède 2,4% à 379 euros dans un marché parisien orienté à la baisse ce mercredi.

Le périmètre de l'accord entre L'Oréal et Kering

Une transition organisée jusqu'en 2027

La nouvelle entente de licence prendra officiellement effet le 1er juillet 2027. Ce contrat de longue durée confie à L'Oréal l'intégralité du cycle de vie des produits de beauté et des parfums estampillés Gucci. Le groupe de Clichy pilotera la création, le développement industriel et la distribution mondiale de cette division cosmétique appartenant à Kering.

Le calendrier fixé laisse un délai technique aux deux partenaires pour organiser le transfert des activités commerciales. L'Oréal et Kering ont prévu de travailler conjointement au cours des prochaines années. L'objectif chiffré par les deux sociétés consiste à assurer une continuité de service totale, sans aucune interruption des ventes pour la marque italienne.

Les analystes financiers d'Oddo BHF Securities voient cette période préparatoire comme un avantage comparatif sérieux. L'avancement d'un an du calendrier initial offre à L'Oréal une phase de transition de 12 à 18 mois pour intégrer correctement le portefeuille de Kering Beauty. Cette étape technique précède le déploiement opérationnel à grande échelle de la franchise, un délai qui limite les risques d'exécution.

Les conséquences financières pour Coty et L'Oréal

L'attribution de ce contrat exclusif à L'Oréal modifie l'équilibre concurrentiel immédiat du secteur. La signature de cette nouvelle entente implique la résiliation anticipée de la licence précédemment accordée au groupe américain Coty. Ce contrat d'exploitation concurrent devait initialement se poursuivre jusqu'en juin 2028.

Pour libérer la marque plus tôt que prévu, le versement d'une compensation financière a été acté entre les parties. Coty percevra une indemnité de 400 millions de dollars en échange de son retrait anticipé du dossier. Cette transaction libère le propriétaire Kering de ses obligations et permet au géant français des cosmétiques d'enclencher la transition technique.

Du côté de L'Oréal, le montant précis des royalties annuelles exigées par Kering n'a pas été communiqué publiquement. Le groupe de Clichy indique simplement que l'intégration de cette licence lui permettra de générer plusieurs milliards d'euros de revenus additionnels sur la durée du contrat. Les opérateurs financiers qui répliquent les indices boursiers européens intègrent déjà ces projections dans leurs modèles de valorisation pour la fin de la décennie.

L'impact sur l'action L'Oréal et les perspectives

Le potentiel de chiffre d'affaires pour la franchise

Les professionnels du marché s'accordent sur le potentiel de développement non exploité de la division beauté de Gucci. Selon les estimations du bureau d'études Oddo BHF, l'image de la marque dans le secteur des cosmétiques dispose d'une marge de progression très claire après une gestion jugée sous-optimale ces dernières années. Le savoir-faire commercial de L'Oréal a pour objectif de relancer les volumes de ventes.

La direction vise un changement d'échelle pour faire passer cette division dans la catégorie restreinte des franchises "milliardaires". Les analystes évaluent le potentiel de chiffre d'affaires annuel de Gucci Beauty entre 500 millions et 1 milliard d'euros à moyen terme. Ce niveau de revenus justifie les investissements engagés par L'Oréal pour récupérer ce contrat de 50 ans.

La banque AllInvest Securities rappelle que cette transaction était très attendue par les gérants de portefeuilles. Elle s'inscrit dans la continuité directe de la cession de la division beauté de Kering à L'Oréal l'automne dernier, une opération évaluée à 4 milliards de dollars. Cet historique d'acquisitions renforce l'empreinte de L'Oréal sur le segment très rentable de la haute parfumerie internationale.

La réaction du titre en Bourse

L'annonce de ce partenariat na pas provoqué de hausse soudaine du cours de Bourse des deux entreprises concernées. Le marché avait largement anticipé cette signature depuis la conclusion des premiers accords d'octobre. À la Bourse de Paris, l'action L'Oréal a terminé la séance autour de 17h00 avec une baisse de 2,4% à 379 euros, s'inscrivant dans le sillage d'un CAC 40 en repli de 2,2%.

De son côté, le titre Kering a subi une baisse plus prononcée de 4,32% au cours de la même journée de cotation. Les investisseurs spécialisés en matières premières et en actions du luxe maintiennent une approche neutre sur ces dossiers dépendants de la consommation discrétionnaire. Les cabinets d'analyse, à l'image d'Oddo BHF, ont d'ailleurs conservé leur recommandation neutre sur le groupe de cosmétiques.

L'évaluation boursière de L'Oréal intègre déjà ces futurs relais de croissance, avec un multiple valorisé à 27 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2027. La société affiche des finances régulières, avec une prévision de hausse de 6% pour son BPA (bénéfice par action) sur les prochaines années. Ces métriques chiffrées confirment son statut de valeur défensive de qualité au sein de la cote parisienne, même sans effet d'annonce.

❓ FAQ

Pourquoi l'action L'Oréal a-t-elle baissé malgré l'annonce de l'accord Gucci ? L'action L'Oréal a reculé de 2,4% car la signature de ce contrat de 50 ans avec Kering était déjà largement anticipée par les investisseurs depuis l'automne précédent. L'information était déjà intégrée dans le cours de Bourse, et le titre a simplement suivi la tendance baissière de 2,2% de l'indice CAC 40 lors de cette séance.

Quel est l'impact financier de cette nouvelle licence pour L'Oréal ? L'exploitation de la marque Gucci Beauty devrait permettre à L'Oréal de générer entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire à terme. Cette nouvelle franchise soutiendra son BPA et renforcera son positionnement sur le marché à forte marge de la parfumerie de luxe.

Comment investir sur l'action L'Oréal en Bourse ? Les particuliers peuvent s'exposer au secteur des cosmétiques en achetant directement des titres vifs de l'entreprise sur la Bourse de Paris. Il est également possible de se diversifier en investissant dans des ETF (fonds indiciels) qui répliquent les performances de l'indice CAC 40 ou du secteur européen des biens de consommation courante.