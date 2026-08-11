À la mi-séance : Le secteur de l'énergie en tête des hausses en Europe, ASML rebondit 🔼 Alcon progresse de 4 % après la publication de ses résultats

Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ne connaissent pas aujourd’hui de pic de volatilité significatif, le sentiment sur les marchés européens restant relativement calme. Les contrats à terme sur les indices américains s’échangent également sans variation majeure.

Le principal événement macroéconomique sera la publication mercredi de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain. Une inflation plus modérée pourrait apaiser les inquiétudes liées à la hausse des prix de l’énergie et soutenir les anticipations d’une politique plus accommodante de la Fed, tandis qu’un chiffre supérieur aux prévisions pourrait exercer une nouvelle pression sur les valorisations boursières, en particulier dans les segments du marché les plus sensibles aux taux d’intérêt.

Pour les marchés boursiers, la combinaison de prix élevés de l’énergie et d’une croissance économique plus faible prend une importance particulière : une hausse du prix du pétrole peut accroître les pressions sur les coûts et l’inflation, tandis que le dernier rapport sur le marché du travail américain, peu encourageant, a ravivé les inquiétudes quant au rythme de croissance de la première économie mondiale.

Les marchés commencent à adopter une vision plus prudente face à l’essor des investissements dans l’IA. Les dépenses massives consacrées aux centres de données, aux semi-conducteurs et aux infrastructures d’IA ne suffisent plus à soutenir la hausse des cours boursiers, à moins d’être accompagnées d’une trajectoire claire vers une croissance rapide du chiffre d’affaires.

Les indices européens restent proches de leurs plus hauts historiques, mais la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient continue de freiner l’appétit pour le risque des investisseurs. L’impasse dans les négociations sur le détroit d’Ormuz a de nouveau fait grimper les cours du pétrole, augmentant ainsi le risque de pressions inflationnistes persistantes. Parallèlement, la saison des résultats met en évidence des divergences croissantes entre les secteurs, tandis que les investisseurs se montrent de plus en plus exigeants envers les entreprises technologiques qui avaient auparavant bénéficié de l’essor de l’intelligence artificielle. La santé de l’économie américaine reste également au centre de l’attention après la publication d’un rapport décevant sur le marché du travail. Le prochain événement clé pour les marchés mondiaux sera la publication de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain, qui pourrait influencer les anticipations concernant les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed.

Source: xStation5

Euro Stoxx 50 : aperçu du marché

L'Euro Stoxx 50 reste dans une tendance très haussière, avec une hausse de 12,9% depuis le début de l'année et de 20,3% sur les 12 derniers mois, l'indice évoluant à un niveau proche de ses plus hauts historiques. La santé du marché reste particulièrement favorable : 72% des valeurs composant l’indice se négocient au-dessus de leur moyenne mobile sur 50 jours et 68% au-dessus de leur moyenne mobile sur 200 jours, ce qui indique que la reprise n’est pas uniquement tirée par une poignée de grandes entreprises.

Parallèlement, un ratio cours/bénéfice (P/E) d’environ 20 montre que les investisseurs paient déjà une prime pour les valeurs phares européennes, ce qui signifie que toute nouvelle hausse devra être confirmée par les résultats et les prévisions des entreprises. À court terme, le marché reste donc fondamentalement solide, mais après avoir progressé de 4,2% au cours du mois dernier et s’être rapproché de ses plus hauts historiques, il est devenu plus vulnérable aux prises de bénéfices en réaction à des catalyseurs macroéconomiques ou géopolitiques négatifs.

Source: XTB Research

Carte thermique des actions : ASML et le secteur de l'énergie compensent la faiblesse d'autres segments

La carte thermique de l’Euro Stoxx 50 met en évidence une rotation importante au sein de l’indice, la performance relativement calme de l’indice de référence masquant des fluctuations bien plus marquées parmi les valeurs individuelles. ASML (+0,94 %) reste l’un des piliers essentiels de l’indice en raison de sa pondération importante,TotalEnergies (+1,91 %) et Eni (+1,88 %) profitent de la nouvelle hausse des cours du pétrole. À l’inverse, AB InBev (-2,31 %), Prosus (-1,47 %) et Airbus (-1,42 %) figurent parmi les plus mauvais performants, ce qui indique que les gains enregistrés aujourd’hui sont loin d’être généralisés.

La structure de marché témoigne avant tout d’une rotation des capitaux entre les secteurs plutôt que d’un mouvement général d’appétit pour le risque sur l’ensemble des actions européennes. La vigueur des valeurs énergétiques européennes, parallèlement à la hausse des cours du pétrole, est également perceptible à plus grande échelle sur l'ensemble du continent.

Source: XTB Research

La hausse des cours du pétrole soutient les valeurs énergétiques, mais pèse sur celles du secteur du voyage

La hausse des cours du pétrole entraîne une divergence marquée entre les différents secteurs du marché boursier européen. Le secteur de l’énergie a progressé d’environ 1 %, les cours du brut ayant atteint leur plus haut niveau du mois. L’évolution future pourrait dépendre en grande partie de la situation dans le détroit d’Ormuz et des prochaines données macroéconomiques.

Le secteur de l’énergie a progressé d’environ 1 %, soutenu par la remontée des cours du pétrole à leurs plus hauts niveaux du mois d’août.

Donald Trump a répondu aux conditions posées par l’Iran en formulant ses propres exigences, notamment des versements de compensation, ce qui pourrait compliquer davantage les négociations sur la réouverture du détroit d’Ormuz.

Les valeurs du secteur des voyages et des loisirs ont reculé d’environ 0,7 %, la hausse des prix des carburants ayant ravivé les inquiétudes concernant les coûts d’exploitation.

Les valeurs technologiques européennes ont mieux résisté, l’indice sectoriel progressant d’environ 0,4 %.

La saison des résultats en Europe touche à sa fin, ce qui oriente l’attention des marchés vers les données macroéconomiques, en particulier les chiffres de l’emploi et du PIB de la zone euro.

Les valeurs phares et les retardataires – le marché récompense l’exposition à la hausse des prix du pétrole

TotalEnergies (+1,91 %) et Eni (+1,88 %) figurent parmi les valeurs les plus performantes, illustrant comment la hausse des prix du brut se traduit une nouvelle fois directement par une vigueur relative chez les producteurs d’énergie. ASML affiche également de solides performances, avec une hausse de 0,94 % de son action au cours de la séance et de pas moins de 66,7 % depuis le début de l’année, même si son ratio cours/bénéfice d’environ 55x illustre à quel point la croissance future est déjà prise en compte dans le cours de l’action. Du côté des baisses, AB InBev (-2,31 %), Adyen (-1,53 %), Prosus (-1,47 %) et Airbus (-1,42 %) se distinguent, soulignant une nouvelle fois le caractère sélectif des échanges d’aujourd’hui.

Dans une perspective plus large, cependant, le signal le plus fort provient du secteur de l’énergie. TotalEnergies et Eni affichent respectivement une hausse d’environ 38,5 % et 48,9 % depuis le début de l’année, ce qui suggère que le mouvement d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité d’une tendance bien établie plutôt que de constituer une simple réaction ponctuelle à la hausse des cours du pétrole.

Source: XTB Research

Secteurs : la technologie et l’énergie en tête

Le secteur technologique est le principal moteur du marché aujourd’hui, avec une hausse de 1,32 %, tandis que celui de l’énergie s’impose également comme un leader incontestable, en progression de 1,60 %. Cela donne lieu à une combinaison intéressante de deux thèmes d’investissement très différents : le secteur technologique bénéficie d’une demande structurelle en semi-conducteurs et en intelligence artificielle, tandis que le secteur de l’énergie réagit principalement à la hausse des cours du pétrole et à la prime de risque géopolitique.

Les services de communication (-1,80 %) constituent le principal frein, tandis que les baisses enregistrées par les services aux collectivités (-0,82 %) et les matériaux (-0,49 %) limitent également la progression globale de l’indice. Du point de vue de l’indice, la question clé est de savoir si le secteur technologique pourra maintenir son élan, car sa pondération importante signifie qu’ASML et d’autres grandes valeurs composant l’indice pourraient avoir un impact plus important sur l’orientation de l’Euro Stoxx 50 que le nombre global de secteurs en hausse.

Source: XTB Research

Alcon en forte hausse après la publication de ses résultats et la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices

L'action Alcon enregistre une forte hausse à la suite de la publication des résultats du deuxième trimestre de la société, les investisseurs se concentrant principalement sur l'amélioration des perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le chiffre d’affaires a progressé de 8 % en glissement annuel et a légèrement dépassé les attentes des analystes, tandis que la direction a revu à la hausse ses prévisions concernant le bénéfice par action ajusté et la marge d’exploitation.

La réaction positive du cours de l’action suggère que les investisseurs considèrent la charge exceptionnelle liée à PowerVision comme peu significative au regard de la santé sous-jacente de l’activité principale de la société.

Alcon a généré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 2,78 milliards de dollars, en hausse de 8 % par rapport à l’année précédente et légèrement supérieur à l’estimation consensuelle d’environ 2,77 milliards de dollars.

La société a relevé ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 3,44 et 3,53 dollars, contre une attente des analystes de 3,41 dollars, tout en revoyant à la hausse ses prévisions de marge opérationnelle pour l’ensemble de l’exercice.

Les prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année ont été élargies à une fourchette comprise entre 10,835 et 11,041 milliards de dollars, contre une estimation consensuelle d’environ 11,087 milliards de dollars, ce qui signifie que le point médian de cette fourchette reste inférieur aux attentes du marché.

Le bénéfice par action (BPA) publié est tombé à 0,00 dollar, contre 0,35 dollar un an plus tôt, bien que ce chiffre ait été affecté par une charge exceptionnelle hors trésorerie et après impôts d’environ 287 millions de dollars liée à l’abandon des programmes de lentilles intraoculaires acquis auprès de PowerVision.

Les investisseurs se sont concentrés sur la performance de l’activité sous-jacente d’Alcon et sur l’amélioration des prévisions, considérant la dépréciation liée à PowerVision comme un événement ponctuel qui ne reflète pas la santé actuelle des segments Chirurgie et Soins de la vue.

Graphique du cours de l’action Alcon (période D1, ALC.CH)

Source: xStation5