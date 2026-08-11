Points clés L’or a franchi à la hausse une figure en biseau baissier, signalant un regain de volatilité sur le marché.

Le métal jaune fait face à des zones de résistance majeures situées notamment entre 4 367 $ et 4 462 $.

Le franchissement de la Golden Zone opposée au-delà de 5 023 $ conditionne la poursuite vers les 6 500 $.

L'analyse des vagues d'Elliott suggère que la correction en vague 4 pourrait s'étendre dans le temps si les résistances bloquent.

Alors que l'indice S&P 500 a atteint sa cible journalière, le cours de l'or retient l'attention des investisseurs suite à une sortie de configuration technique majeure. L’analyse détaille la tendance actuelle du métal précieux et examine si les conditions sont réunies pour atteindre des sommets historiques à 6 500 $. 📊 Analyse technique et vagues d'Elliott sur l'or La structure impulsive du cours de l'or L'évolution à long terme de l'or s'inscrit dans une structure impulsive théorique en cinq vagues d'Elliott. La troisième vague a connu une extension particulièrement significative, reflétant un puissant mouvement acheteur sur les unités de temps élevées. Actuellement, le marché évolue au sein de la quatrième vague, une phase corrective caractérisée par des phases de consolidation et des retracements partiels. L'analyse temporelle des corrections En comparant la durée des différentes phases correctives, la théorie temporelle de Fibonacci montre que la vague 4 actuelle est encore très jeune par rapport à la vague 2. Si la correction devait reproduire une durée équivalente à la vague 2, cette consolidation pourrait se prolonger sur plusieurs trimestres, potentiellement jusqu'en 2027 ou 2028, sous la forme d'une figure en triangle avant un redémarrage définitif. 🎯 Seuils techniques et niveaux cibles pour les investisseurs Les zones de résistance immédiates Après la cassure du biseau baissier, le cours fait face à des obstacles techniques importants. Une première zone de résistance se situe entre 4 367 $ et 4 462 $, où les algorithmes de vente et les prises de bénéfices provoquent des retraits du prix. Un repli intermédiaire sous ces niveaux reste possible avant toute tentative de franchissement durable. Les conditions pour viser les 6 500 $ Pour confirmer la fin définitive de la correction et valider un nouveau creux de marché, l'or devra franchir la Golden Zone opposée située entre 4 778 $ et 4 971 $. Le dépassement du niveau charnière des 5 023 $ ouvrirait alors la voie à une accélération haussière en direction des cibles algorithmiques fixées entre 6 400 $ et 6 500 $. Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous. ❓ FAQ 1. Qu'est-ce qu'une structure impulsive d'Elliott ? Il s'agit d'un modèle d'analyse technique décrivant le mouvement des prix à travers cinq vagues successives : trois vagues de hausse (1, 3 et 5) alternées avec deux vagues correctives de baisse (2 et 4). 2. Que représente un biseau baissier sur un graphique financier ? Un biseau baissier est une figure d'analyse technique caractérisée par la convergence de deux droites orientées vers le bas. Une sortie par le haut de cette figure est généralement interprétée comme un signal de retournement haussier. 3. Qu'appelle-t-on la Golden Zone en analyse technique ? La Golden Zone désigne une plage spécifique de retracement de Fibonacci (généralement entre 50% et 61,8%) fortement surveillée par les algorithmes de trading et les investisseurs pour anticiper des rebonds ou des rejets de cours.



Antoine Andreani Head of Research – XTB France Antoine est Directeur de la Recherche chez XTB France. Expert en conception de méthodes d’investissement et de trading, Antoine applique sa propre méthodologie depuis plus de 10 ans. Il en partage certaines facettes dans son émission Good Morning Market sur YouTube. Accéder à l’expert

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