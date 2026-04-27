Action Microsoft : OpenAI coupe l’exclusivité

L’action Microsoft recule de 1% à l’ouverture de Wall Street ce lundi, après la révision de son accord avec OpenAI. Microsoft perd l’exclusivité sur les modèles et produits du créateur de ChatGPT, tandis qu’Azure reste le premier cloud de déploiement. Cette nouvelle version du partenariat modifie l’équilibre commercial entre les deux groupes sans couper leur lien technologique.

Action Microsoft : l’exclusivité OpenAI disparaît

OpenAI gagne de la marge commerciale

OpenAI peut désormais vendre ses modèles et ses produits sur des plateformes cloud concurrentes de Microsoft. Amazon Web Services et Google Cloud entrent donc dans le périmètre commercial possible de la start-up. Pour Microsoft, la perte porte sur un avantage de distribution qui donnait à Azure un accès réservé à une partie de la demande liée à ChatGPT.

La réaction du titre reste négative. L’action Microsoft perd environ 1% à l'ouverture, car une partie des investisseurs associe cette annonce à une moindre exclusivité dans l’intelligence artificielle. Le mouvement reste limité, mais il arrive avant une semaine très suivie pour les grandes valeurs technologiques américaines.

Le changement ne retire pas Microsoft du dispositif OpenAI. Azure reste le principal partenaire cloud de la start-up. Les produits OpenAI arrivent d’abord sur Azure, sauf si Microsoft ne peut pas ou ne choisit pas de déployer certaines fonctionnalités.

Microsoft conserve les droits sur la technologie

Microsoft garde une licence sur la propriété intellectuelle d’OpenAI jusqu’en 2032. Cette licence couvre les modèles et produits de la société à l’origine de ChatGPT. Elle n’est plus exclusive, ce qui permet à d’autres clouds d’accéder au marché OpenAI.

Le partage financier change aussi. OpenAI continue de reverser 20% de ses revenus à Microsoft jusqu’en 2030, mais ces paiements sont désormais plafonnés. Microsoft ne verse plus de part de revenus à OpenAI.

Cette structure réduit une source de tension entre les deux groupes. Depuis 2019, l’investissement cumulé de Microsoft dans OpenAI dépasse 13 milliards de dollars. La relation reste donc financièrement lourde, même si la start-up obtient plus de liberté pour servir ses clients professionnels.

Cloud IA : Microsoft perd un verrou, Azure reste exposé

Amazon et Google récupèrent une option OpenAI

L’ouverture d’OpenAI à plusieurs clouds change le rapport de force dans le cloud IA. Les entreprises qui utilisent déjà AWS ou Google Cloud peuvent acheter des services OpenAI sans passer exclusivement par Azure. Ce point compte pour les clients qui veulent limiter les migrations techniques ou conserver leur architecture existante.

Amazon et Google disposent ainsi d’une porte d’entrée vers une demande que Microsoft captait plus directement. L’accord peut donc renforcer la concurrence sur les contrats d’intelligence artificielle destinés aux entreprises. Les dépenses concernent les modèles, les serveurs, les puces et les services de déploiement.

La fin de l’exclusivité intervient après des tensions autour d’accords de cloud computing. Un contrat potentiel de 50 milliards de dollars entre OpenAI et Amazon fait partie des dossiers qui alimentent les discussions. Le nouveau cadre donne à OpenAI une base plus souple pour négocier avec plusieurs fournisseurs.

Azure reste le premier point d’ancrage

Azure conserve une place prioritaire dans le partenariat. Les produits OpenAI sont déployés d’abord sur la plateforme de Microsoft lorsque les capacités nécessaires sont disponibles. Ce mécanisme maintient un lien direct entre la croissance d’OpenAI et les revenus cloud de Microsoft.

Pour l’indice Nasdaq 100, le dossier Microsoft reste un baromètre de la monétisation de l’IA. Le marché suit surtout la croissance d’Azure, les coûts de centres de données et les revenus de Copilot. L’accord avec OpenAI ajoute une donnée : Microsoft doit prouver qu’un accès non exclusif reste rentable.

La lecture financière se déplace donc du droit d’exclusivité vers l’exécution commerciale. Si Azure continue de gagner des contrats liés à l’IA, la perte d’exclusivité pèse moins. Si AWS et Google Cloud captent une part croissante de la demande OpenAI, la prime accordée au cours Microsoft peut se réduire.

Cours Microsoft : les prochains chiffres comptent davantage

La semaine des résultats donne le vrai test

La révision du partenariat tombe pendant une semaine de résultats pour les grandes valeurs technologiques américaines. Microsoft publie ses comptes avec trois indicateurs surveillés : Azure, Copilot et les dépenses d’infrastructure IA. Ces lignes disent si la demande en intelligence artificielle couvre le coût des serveurs et des puces.

Le marché actions américain valorise déjà une partie de la croissance attendue dans l’IA. Pour Microsoft, cela impose des chiffres clairs sur le cloud et les logiciels d’entreprise. Une croissance d’Azure supérieure aux attentes compense plus facilement la fin de l’exclusivité OpenAI.

Le BPA, ou bénéfice par action, reste aussi à suivre. Il mesure le profit attribuable à chaque action en circulation. Une hausse des revenus cloud perd de sa force si les investissements dans les centres de données réduisent trop les marges.

L’avantage concurrentiel devient plus mesurable

L’accord retire à Microsoft une exclusivité simple à comprendre. En échange, le groupe garde une licence longue, une priorité Azure et une relation financière avec OpenAI jusqu’en 2030. L’avantage devient moins juridique et plus opérationnel.

Cette différence compte pour l’action Microsoft. Le titre ne dépend plus seulement de l’accès privilégié aux modèles OpenAI, mais de la capacité à vendre Azure, Microsoft 365 et Copilot aux entreprises. La distribution commerciale de Microsoft reste un atout mesurable dans les prochains comptes.

OpenAI gagne de son côté une capacité de vente plus large. La start-up peut répondre aux clients déjà engagés chez Amazon ou Google. Le partenariat entre Microsoft et OpenAI reste en place, mais il fonctionne désormais dans une concurrence cloud plus directe.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Microsoft recule-t-elle après l’accord OpenAI ?

L’action Microsoft recule car la fin de l’exclusivité OpenAI réduit un avantage perçu dans l’IA générative. Microsoft conserve Azure comme cloud principal et une licence jusqu’en 2032.

Que change la fin de l’exclusivité OpenAI pour Microsoft ?

La fin de l’exclusivité permet à OpenAI de vendre ses produits via Amazon Web Services, Google Cloud et d’autres plateformes. Microsoft garde un accès aux modèles, mais cet accès n’est plus réservé à Azure.

Azure reste-t-il important dans le partenariat Microsoft OpenAI ?

Oui. Azure reste le cloud principal d’OpenAI, avec un lancement prioritaire des produits OpenAI sur la plateforme de Microsoft lorsque les capacités nécessaires sont disponibles.

Le cours Microsoft dépend-il encore d’OpenAI ?

Le cours Microsoft reste sensible à OpenAI, mais aussi aux résultats d’Azure, à l’adoption de Copilot et aux coûts liés aux centres de données. L’accord déplace l’attention vers la rentabilité de l’IA.

Pourquoi Amazon et Google sont-ils concernés par l’accord OpenAI ?

Amazon et Google peuvent capter davantage de demande cloud liée à OpenAI. Les clients professionnels peuvent utiliser les modèles OpenAI sans passer uniquement par Azure.