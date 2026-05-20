Résumé quotidien : la chute de 6 % du prix du pétrole stimule la hausse des actions

Les marchés financiers affichent une progression marquée ce mercredi 20 mai 2026. La baisse des prix du pétrole et le ralentissement surprise de l'inflation britannique favorisent l'appétit pour le risque. Les investisseurs se tournent désormais vers les résultats très attendus des actions Nvidia prévus ce soir.

Détente sur l'énergie et impact sur les marchés financiers

La chute des cours du pétrole et du gaz

Le cours du pétrole Brent enregistre un net repli ce mercredi, s'échangeant sous la barre des 105 $ le baril, soit une baisse de 6% en séance. Le gaz naturel subit une trajectoire baissière similaire sur le marché européen. Cette correction des matières premières s'explique par l'atténuation temporaire des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les déclarations officielles en provenance des États-Unis évoquent des négociations avec l'Iran entrant dans leur phase finale. Bien que ces annonces restent sujettes à une forte volatilité politique, elles calment les craintes immédiates de rupture d'approvisionnement dans le détroit d'Hormuz. Les probabilités d'un accord durable avant la fin du mois de juin progressent de manière significative.

Cette accalmie sur l'énergie freine directement la hausse des rendements obligataires souverains, apportant un impact favorable sur les marchés financiers. Ces derniers s'établissaient auparavant à leurs plus hauts niveaux depuis le début de l'année 2025. La stabilisation des taux d'intérêt soutient par ricochet les cours de l'or et de l'argent.

L'évolution des probabilités géopolitiques

Les données de prédiction en ligne montrent un glissement de la perception du risque par les opérateurs. La probabilité estimée d'un accord permanent entre Washington et Téhéran est passée de 28% à 37% en l'espace d'une seule journée. Ce changement d'humeur modifie la structure des allocations de court terme.

Les devises des pays émergents les plus exposées au risque énergétique enregistrent une phase de soulagement. Le rand sud-africain, le won sud-coréen et le forint hongrois reprennent ainsi des couleurs face aux grandes devises de référence. Les investisseurs ajustent leurs couvertures de change en conséquence.

Le marché demeure toutefois prudent face à la versatilité des déclarations officielles. Un échec des discussions actuelles pourrait rapidement raviver les pressions sur les chaînes logistiques mondiales. Les primes de risque restent donc intégrées de manière asymétrique dans les cours actuels.

Source: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)

Baisse de l'inflation et dynamique des indices boursiers

La surprise macroéconomique au Royaume-Uni

L'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni apporte une excellente surprise macroéconomique globale. La mesure de l'inflation sous-jacente s'établit à 2,5% sur un an, atteignant son niveau le plus bas depuis le mois de juillet 2021. Ce ralentissement plus prononcé que prévu modifie les attentes monétaires européennes.

La probabilité d'un resserrement monétaire de la part de la Banque d'Angleterre diminue drastiquement après cette publication. Les investisseurs n'anticipent plus de manière certaine deux hausses de taux d'ici la fin de l'année en cours. Ce ralentissement de l'inflation modifie l'horizon des décisions de politique monétaire de l'institution.

Malgré la baisse des anticipations de rendement sur les taux, la livre sterling conserve une orientation ferme. Les investisseurs se projettent déjà vers les publications des indices d'activité des directeurs d'achat prévues demain pour les principales économies mondiales. La publication des minutes de la Réserve fédérale américaine focalisera également l'attention en fin de soirée.

La performance des indices européens et américains

Les places boursières européennes terminent la séance sur de fortes progressions évaluant positivement la conjoncture. Le CAC 40 français s'adjuge 1,7% en clôture, entraînant une hausse globale sur le marché des actions ce mercredi. Le DAX allemand progresse de 1,4%, tandis que l'indice paneuropéen EuroStoxx 50 s'octroie un gain de 2,1%.

Outre-Atlantique, la tendance haussière se confirme sur les marchés financiers en séance à Wall Street. Le S&P 500 s'octroie une hausse de 0,8% et le Nasdaq Composite avance de 1,2% à quelques heures d'une publication majeure. Le compartiment technologique bénéficie d'un optimisme concernant la demande de composants électroniques.

Les devises à bêta élevé profitent pleinement de cette amélioration globale de l'appétit pour le risque. La couronne suédoise ainsi que les devises d'Océanie enregistrent des gains face au billet vert. La paire euro-dollar montre de son côté une configuration stable, s'appréciant de 0,2%.

Secteur technologique et perspectives sur les actifs numériques

L'effervescence des semi-conducteurs avant les résultats de Nvidia

Le compartiment des puces électroniques mène la hausse sectorielle avant les résultats des actions Nvidia. L'annonce de mouvements de grève imminents chez Samsung entraîne une hausse de valorisation chez les concurrents directs du groupe sud-coréen. Les constructeurs occidentaux anticipent un report de commandes à court terme au sein de la chaîne de valeur.

Les hausses de cours s'accélèrent pour plusieurs acteurs clés du secteur technologique en séance. Le titre AMD s'envole de 9,8%, suivi par Intel qui s'adjuge 5,6% et Micron en progression de 3,4%. Ces variations reflètent un positionnement des opérateurs avant l'événement de la soirée.

L'ensemble de la communauté financière attend la publication sur les actions Nvidia programmée à 22h30. Ce rendez-vous déterminera l'orientation psychologique des indices pour les prochaines semaines. La tonalité des prévisions servira de catalyseur pour le secteur, influençant également les produits diversifiés comme les ETF technologiques.

La consolidation du cours bitcoin et des matières précieuses

Les actifs numériques affichent une orientation positive mais mesurée au cours des dernières vingt-quatre heures. Le cours bitcoin progresse de près de 1% ce mercredi, consolidant ses positions récentes dans un climat constructif. L'Ethereum affiche une trajectoire identique, profitant du retour des flux acheteurs sur les plateformes d'échange.

La baisse conjointe du dollar et des taux réels apporte un soutien aux métaux précieux. Le cours de l'argent progresse de 3% en séance, tandis que l'or s'apprécie de 1%. Ces mouvements confirment le maintien d'une demande de diversification de la part des gestionnaires de portefeuilles.

La séance se termine ainsi sur une note positive à travers les différentes classes d'actifs. Les investisseurs maintiennent leurs positions tout en ajustant leurs couvertures monétaires. Le comportement du cours bitcoin dépendra étroitement de la dynamique globale du secteur technologique américain lors des prochaines séances.

❓ FAQ

Quels facteurs expliquent la hausse des marchés financiers ce mercredi ? La progression s'explique principalement par le net recul des prix de l'énergie, avec un baril de Brent repassant sous les 105 dollars, combiné à un ralentissement marqué de l'inflation au Royaume-Uni. Ces deux éléments ont permis de détendre les rendements obligataires mondiaux, favorisant une hausse des indices boursiers en Europe et aux États-Unis.

Quel est l'impact des chiffres de l'inflation britannique sur les taux d'intérêt ? L'inflation sous-jacente est tombée à 2,5% sur un an, son plus bas niveau depuis juillet 2021. Cette décélération réduit la probabilité de voir la Banque d'Angleterre procéder à deux hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année, rendant la décision du mois de juillet particulièrement incertaine pour les observateurs.

Pourquoi le secteur des semi-conducteurs progresse-t-il fortement aujourd'hui ? Le secteur est soutenu par des annonces de grèves chez Samsung, ce qui provoque des reports d'anticipation de commandes vers ses concurrents comme AMD, Intel et Micron. De plus, les investisseurs se positionnent avant la publication très attendue des résultats des actions Nvidia en fin de soirée, un événement majeur pour la thématique technologique.

Comment évolue le cours bitcoin dans le contexte actuel ? Le cours bitcoin enregistre une progression modérée d'environ 1% ce mercredi, évoluant en phase avec l'amélioration générale de la propension au risque sur les marchés financiers. L'ensemble de la classe d'actifs numériques montre une stabilisation constructive en attendant les impulsions du secteur de la technologie.

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Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB