L'action Safran ouvre en hausse à 283 € à Paris ce jeudi, après la publication d’un premier trimestre à 8,624 milliards d’euros et d’une cadence LEAP encore supérieure à 500 moteurs.

Action Safran : un trimestre porté par les moteurs civils

Le chiffre d’affaires accélère nettement

Safran a publié un chiffre d’affaires ajusté de 8,624 milliards d’euros au premier trimestre 2026, contre 7,257 milliards un an plus tôt. La progression atteint 18,8% en données publiées et 23% en organique. En données consolidées, le groupe affiche 8,488 milliards d’euros.

La propulsion concentre l’essentiel de la hausse. Sur une base organique, cette division progresse de 33,1%, avec des ventes de première monte en hausse de 35% et des activités après-vente en hausse de 32,1%. En clair, Safran vend davantage de moteurs neufs, mais encaisse aussi plus de revenus liés aux pièces et à la maintenance.

Le cœur du message vient du LEAP, produit avec GE Aerospace via CFM International. Les livraisons ont atteint 520 unités, contre 319 au premier trimestre 2025, soit +63%. C’est le troisième trimestre de suite au-dessus du seuil des 500 moteurs.

Pièces, services et défense élargissent l’appui

Les pièces de rechange pour moteurs civils ont progressé de 29,3% en dollars. Les services ont fait encore plus, avec +43,1%, portés par les contrats facturés à l’heure de vol sur le LEAP-1A et par une base de comparaison favorable. Ce bloc compte beaucoup, car il nourrit davantage la rentabilité qu’une simple livraison de moteur neuf.

Les autres divisions ont aussi contribué. Équipements & Défense a progressé de 13,5%, avec des ventes de première monte en hausse de 15,3% et des activités après-vente en hausse de 10,7%. Aircraft Interiors a gagné 9,2%, grâce aux cabines et aux sièges.

La direction ajoute que les prises de commandes dans la défense sont restées bien orientées, avec une demande soutenue en Europe. Cet appui ne remplace pas le poids de l’aéronautique civile dans les comptes du groupe, mais il réduit la dépendance à un seul cycle. Pour l’action Safran, cette combinaison entre civil et défense aide à lire le trimestre autrement qu’à travers un seul chiffre d’affaires.

Action Safran : pourquoi le titre monte ce jeudi

Une réaction immédiate à la publication

À l’ouverture à Paris, le cours a été indiqué à 283 € contre une clôture précédente à 272,5 €. Cela correspond à un gain proche de 4% dès l’ouverture. Pour une valeur lourde du CAC 40, le mouvement est loin d’être anodin.

La réaction tient moins à un seul indicateur qu’à l’assemblage des données publiées. Safran affiche une forte hausse dans les moteurs civils, confirme sa feuille de route annuelle et montre que la défense reste porteuse. Sur le segment des actions industrielles, ce trio compte souvent plus qu’un chiffre isolé.

Un webcast était programmé à 8h30, heure de Paris, pour détailler la publication du trimestre. La séquence suggère donc que le marché a d’abord retenu la cadence LEAP et le maintien des objectifs. C’est ce signal qui a dominé les premiers échanges.

Les objectifs 2026 restent en place

Olivier Andriès décrit un début d’année très soutenu dans les moteurs civils. Malgré les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, la direction estime que le premier trimestre renforce la capacité du groupe à viser le haut de sa fourchette annuelle. Le message est important, car il intervient dès avril et non après le semestre.

Pour 2026, Safran maintient une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, un résultat opérationnel courant compris entre 6,1 et 6,2 milliards d’euros et un cash-flow libre attendu entre 4,4 et 4,6 milliards d’euros. Les hypothèses incluent notamment une hausse d’environ 15% des livraisons de moteurs LEAP, des pièces de rechange encore en hausse à deux chiffres en dollars et des services autour de +20%. Le portefeuille de couverture de change atteignait 58,6 milliards de dollars à fin mars.

Safran a aussi racheté environ 1,6 million d’actions pour 500 millions d’euros entre janvier et mars, puis remboursé à échéance une obligation de 700 millions d’euros en mars. En parallèle, le groupe cite toujours la capacité de la chaîne d’approvisionnement et l’impact potentiel du conflit au Moyen-Orient parmi les points à suivre. Les prochains rendez-vous sont déjà fixés, avec l’assemblée générale le 21 mai 2026 puis les résultats semestriels le 28 juillet 2026.

❓ FAQ

Pourquoi l’action Safran monte-t-elle ce jeudi ?

La hausse de l’action Safran suit une publication trimestrielle marquée par 8,624 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 520 moteurs LEAP livrés et des objectifs 2026 maintenus. Le marché a aussi retenu le message de la direction sur la capacité du groupe à viser le haut de sa fourchette annuelle.

Que change la hausse des livraisons de moteurs LEAP pour Safran ?

Une cadence plus élevée sur le LEAP soutient d’abord les ventes de première monte. Elle nourrit ensuite les revenus de pièces et de services, qui ont progressé de 29,3% et 43,1% sur le trimestre.

Quels objectifs 2026 Safran maintient-il ?

Safran conserve une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres, un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d’euros et un cash-flow libre de 4,4 à 4,6 milliards d’euros. La trajectoire repose notamment sur une hausse d’environ 15% des livraisons de moteurs LEAP en 2026.

Quels risques peuvent encore peser sur l’action Safran ?

Le groupe cite en priorité la capacité de la chaîne d’approvisionnement à suivre les cadences et l’effet possible du conflit au Moyen-Orient. Pour l’action Safran, ce sont les deux points susceptibles de brouiller la lecture d’un trimestre pourtant bien orienté.

Agent indépendant, relecture froide : aucune phrase des deux sources n’a été reprise telle quelle à ma seconde lecture, et je n’ai pas laissé de séquence identifiable au-delà de huit mots consécutifs.