Le groupe pharmaceutique publie un premier trimestre 2026 solide avec un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros, en progression de 6,2% sur un an. L'action Sanofi salue la publication et gagne environ 2% à 82 € en début de séance sur Euronext Paris. Les ventes du blockbuster Dupixent dépassent la barre des 4 milliards d'euros et les nouveaux lancements pharmaceutiques bondissent de près de moitié. La page dédiée à l'action Sanofi permet de suivre les cotations en temps réel.

Résultats T1 2026 : une croissance à deux chiffres à changes constants

Le Dupixent et les nouveaux lancements tirent la performance

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit à 10,51 milliards d'euros, en hausse de 6,2% en données publiées et de 13,6% à taux de change constants. Le bénéfice net par action des activités atteint 1,88 euro, en progression de 5%. Le résultat opérationnel des activités dégage 3 milliards d'euros, en hausse de 2,2% sur un an.

Le moteur principal de la croissance reste le Dupixent, anticorps monoclonal développé conjointement avec l'américain Regeneron. Ses ventes franchissent la barre des 4,17 milliards d'euros sur le trimestre, en progression de 30,8% à taux de change constants. Ce traitement, initialement destiné à la dermatite atopique, continue d'élargir son périmètre d'indications thérapeutiques et confirme son statut de pilier commercial du groupe.

Le segment des lancements récents de la division pharma affiche la dynamique la plus vive, avec une hausse de 49,6% à 1,2 milliard d'euros. Cette accélération tient notamment à la montée en puissance d'Ayvakit, médicament issu de l'acquisition de Blueprint Medicines et indiqué dans le traitement de la mastocytose systémique, une forme rare de maladie du sang. Les indicateurs boursiers comme le CAC 40 intègrent ces publications pour calibrer leur trajectoire de séance.

Un bénéfice net IFRS en recul de 13,8%

Le contraste apparaît lorsqu'on passe aux indicateurs comptables IFRS. Le bénéfice net IFRS ressort à 1,6 milliard d'euros, en recul de 13,8% sur un an. Le BPA IFRS suit la même pente avec une baisse de 11,8% à 1,34 euro. Cet écart entre les chiffres « business » et IFRS n'entame pas l'accueil favorable de la publication, les investisseurs privilégiant les indicateurs opérationnels et la qualité du mix produits.

Le flux de trésorerie disponible progresse quant à lui de 2,4% à 1,1 milliard d'euros, un indicateur jugé critique pour financer les acquisitions récentes du groupe sans dégrader la structure financière. Cette génération de cash appuie la poursuite de la politique de croissance externe engagée depuis 2024, tout en préservant la capacité du laboratoire à rémunérer ses actionnaires.

Pour 2026, le laboratoire confirme ses perspectives financières : il vise une croissance du chiffre d'affaires « dans le haut de la fourchette à un chiffre » (entre 7% et 9%) à taux de change constants, et un BPA des activités en progression légèrement supérieure à celle des ventes. Ce maintien des objectifs annuels constitue un signal rassurant à l'approche du changement de direction générale et contribue à la hausse de 2% de l'action Sanofi en séance.

Gouvernance et acquisitions : l'après-Dupixent se prépare

Belén Garijo officiellement à la tête du groupe le 29 avril

La publication intervient à quelques jours d'une transition majeure à la tête du laboratoire. Paul Hudson a quitté ses fonctions de directeur général le 17 février 2026 après six années à la tête du groupe. L'intérim est assuré depuis par Olivier Charmeil, vice-président exécutif en charge de la médecine générale et membre du comité exécutif depuis 2011.

C'est Belén Garijo qui prendra officiellement les rênes à l'issue de l'Assemblée générale du 29 avril 2026. De nationalité espagnole et docteure en médecine, la nouvelle directrice générale dirigeait le groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA depuis 2021, date à laquelle elle en était devenue la première femme directrice générale et la première femme à la tête d'un groupe du DAX40. Elle avait déjà passé quinze années chez Sanofi entre 1996 et 2011, où elle avait notamment occupé les fonctions de vice-présidente des opérations pharmaceutiques pour l'Europe et le Canada.

Le président du conseil d'administration Frédéric Oudéa a justifié ce choix en mettant en avant la connaissance approfondie qu'elle conserve du groupe et son expérience internationale. Sa priorité affichée : renforcer la productivité, la gouvernance et la capacité d'innovation de la recherche et développement. Sa nomination comme administratrice sera soumise au vote des actionnaires lors de la même assemblée générale.

Une série d'acquisitions pour réduire la dépendance au Dupixent

La seconde ligne stratégique vise à préparer l'échéance de 2031, date à laquelle le brevet du Dupixent expirera et exposera le groupe à la concurrence des biosimilaires. Le laboratoire a multiplié les opérations de croissance externe pour diversifier son portefeuille de traitements innovants et sécuriser ses relais de chiffre d'affaires.

L'opération la plus marquante reste l'acquisition de Blueprint Medicines en 2025, pour un montant total d'environ 9,5 milliards de dollars. Cette transaction a permis au groupe d'intégrer Ayvakit, déjà commercialisé pour le traitement de la mastocytose systémique, ainsi qu'un pipeline de traitements immunologiques à divers stades de développement. Plus tôt dans l'année 2025, le laboratoire français avait également acquis Vicebio, développeur britannique de vaccins non-ARNm, pour 1,5 milliard de dollars, puis annoncé le rachat du fabricant américain de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de dollars au mois de décembre.

Ces opérations s'ajoutent aux investissements industriels récents, notamment l'annonce d'une enveloppe de 40 millions d'euros pour le site de Lyon Gerland. Les investisseurs intéressés par le secteur peuvent suivre les principales valeurs pharmaceutiques via les actions cotées à Paris ou se former aux mécanismes boursiers via la formation XTB. Le gain de 2% de l'action Sanofi à 82 € confirme l'accueil favorable du marché à une publication dont la dynamique commerciale dépasse largement les projections d'une croissance à un chiffre.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Sanofi progresse-t-elle après la publication du T1 2026 ? L'action Sanofi gagne environ 2% à 82 € en début de séance grâce à un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros en hausse de 6,2% et des ventes de Dupixent supérieures à 4 milliards d'euros. La confirmation des objectifs 2026 et la dynamique des nouveaux lancements pharmaceutiques renforcent également la confiance des investisseurs.

Quel est le poids du Dupixent dans les résultats de Sanofi ? Le Dupixent a généré 4,17 milliards d'euros de ventes au premier trimestre 2026, en hausse de 30,8% à taux de change constants. Ce traitement représente désormais environ 40% du chiffre d'affaires trimestriel et reste la principale source de profits du groupe jusqu'à l'expiration de son brevet en 2031.

Quels sont les objectifs financiers 2026 de Sanofi ? Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires entre 7% et 9% à taux de change constants sur l'année 2026, et un BPA des activités en progression légèrement supérieure à celle des ventes. Ces objectifs 2026 sont confirmés à l'occasion de la publication du premier trimestre.

Comment s'exposer à l'action Sanofi sur les marchés financiers ? L'action Sanofi (code SAN) est cotée sur Euronext Paris et sur le Nasdaq aux États-Unis (code SNY). Elle est éligible au PEA et peut être intégrée à un compte-titres ordinaire. Elle fait partie des poids lourds du CAC 40, avec une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards d'euros.

Qui est Belén Garijo, la nouvelle directrice générale de Sanofi ? Belén Garijo est une dirigeante espagnole âgée de 65 ans, docteure en médecine de formation. Elle dirigeait le groupe allemand Merck KGaA depuis 2021 et avait déjà passé quinze années au sein de Sanofi entre 1996 et 2011. Elle prendra officiellement ses fonctions le 29 avril 2026, à l'issue de l'Assemblée générale du groupe.