Le titre perd 2,35% à la Bourse de Paris, bien que les courtiers maintiennent des prévisions de croissance à long terme.

La technologie d'intelligence artificielle de la cible sera intégrée à la filiale Aveva pour optimiser la gestion des usines.

2,35%. C'est la baisse subie par l'action Schneider Electric ce mercredi midi en séance à la Bourse de Paris, portant son prix à 279 euros. Ce recul intervient après l'annonce d'une acquisition à 3,1 milliards de dollars visant à intégrer Cognite, une entreprise spécialisée dans les logiciels industriels. Malgré cette réaction immédiate, le groupe technologique français entend consolider sa position à long terme, une manœuvre suivie de près par les investisseurs positionnés sur les actions du secteur.

L'action Schneider Electric face au défi de l'IA industrielle

L'intégration stratégique de Cognite

Schneider Electric débourse 3,1 milliards de dollars en numéraire pour s'offrir Cognite. Fondée en 2017, cette société norvégienne emploie plus de 800 personnes et développe une plateforme capable de traiter les données opérationnelles complexes. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse 170 millions de dollars, soutenu par des prises de commandes en hausse de 36%.

L'équipementier français prévoit de fusionner cette nouvelle structure avec Aveva, sa filiale dédiée aux outils numériques. Le but affiché consiste à combiner les équipements matériels existants avec une intelligence artificielle capable d'analyser les données en temps réel. Cette architecture technique doit couvrir le cycle de vie des usines, de la conception à la maintenance.

Olivier Blum, directeur général du groupe, estime que cette opération apporte les capacités logicielles nécessaires pour rendre les infrastructures nativement intelligentes. L'intégration de la technologie Atlas AI fournira un modèle unifié aux clients industriels. La finalisation de cet accord reste conditionnée au feu vert des autorités de la concurrence au cours des prochains trimestres.

Une concurrence frontale avec Siemens

L'acquisition de Cognite représente l'investissement le plus important de l'entreprise française pour combler un écart technique dans le domaine des logiciels industriels. Le bureau d'études Alpha Value juge cette transaction logique pour concurrencer le groupe allemand Siemens. Ce dernier possède une avance historique sur les outils numériques d'optimisation de production.

Le succès technique de cette fusion repose sur l'adoption de l'IA agentique par les clients finaux. Les usines devront moderniser leurs équipements physiques pour exploiter les recommandations algorithmiques proposées par les outils d'Aveva. La rentabilité de l'opération dépendra du taux d'équipement effectif des sites de production dans les cinq prochaines années.

Une fois validée, la fusion placera la nouvelle entité sous la direction de la division Automatismes industriels. La direction devra démontrer sa capacité à dégager des synergies rapides. Les opérateurs évaluent actuellement le temps de retour sur investissement d'un rachat payé intégralement en liquidités, ce qui explique les dégagements observés sur le cours de l'action Schneider Electric ce mercredi.

Perspectives boursières pour l'équipementier

Des recommandations d'analystes au vert

Malgré la baisse de 2,35% constatée en séance, les courtiers maintiennent leurs avis positifs sur la trajectoire financière de l'entreprise. RBC Europe confirme sa recommandation à "surperformance" et relève son objectif de prix pour le cours Schneider Electric de 270 à 290 euros. Cette révision s'appuie sur des estimations de rentabilité supérieures aux attentes initiales du marché.

Les projections bancaires anticipent une progression annuelle des revenus de 9% sur la période 2025-2030. Cette dynamique se situe dans le haut de la fourchette des prévisions communiquées par la direction financière du groupe. L'achat de Cognite conforte ce scénario de croissance à long terme des ventes d'abonnements logiciels.

Les centres de données constituent le moteur principal de cette expansion globale, générant une croissance sectorielle estimée à plus de 15% par an. Ce segment d'activité garantit un apport de quatre points de croissance annuelle pour l'industriel français. Les gérants de fonds et les ETF exposés à la thématique technologique intègrent régulièrement le titre pour capter cette hausse d'activité.

Une année de forte hausse boursière

Le repli boursier enregistré ce mercredi marque une consolidation des cours après une progression ininterrompue depuis le début de l'année. Depuis le 1er janvier 2026, la valorisation de l'entreprise affiche un gain de près de 20%. Cette hausse récompense la transition du groupe vers un modèle économique combinant ventes de matériel et revenus récurrents.

L'intégration réussie d'OSIsoft en 2021 avait prouvé la capacité de l'équipe dirigeante à rentabiliser des acquisitions logicielles de grande envergure. Les acheteurs anticipent un schéma similaire pour le dossier Cognite. La nouvelle filiale profitera du réseau de distribution mondial de sa maison mère pour accélérer le déploiement de sa plateforme Atlas AI.

La capitalisation boursière du groupe se maintient au-dessus de 160 milliards d'euros, confirmant son rang parmi les principales pondérations de l'indice parisien. Les prochaines publications de résultats permettront de chiffrer l'impact précis de ce décaissement de 3,1 milliards de dollars sur la dette nette et les liquidités disponibles.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Schneider Electric recule-t-elle ce mercredi ? Le titre cède 2,35% à 279 euros en raison d'une prise de bénéfices consécutive à l'annonce du rachat de Cognite pour 3,1 milliards de dollars. Les opérateurs évaluent le coût de cette opération payée en numéraire sur la trésorerie immédiate de l'entreprise.

Quel rôle joue Cognite dans la stratégie sur les logiciels industriels ? L'acquisition de cette société norvégienne permet d'intégrer une plateforme de traitement de données et d'intelligence artificielle aux équipements d'automatisation d'Aveva, afin d'optimiser le fonctionnement des usines.

Quelles sont les prévisions des analystes pour le cours Schneider Electric ? Le courtier RBC Europe maintient une recommandation positive en visant un prix cible de 290 euros. Ce scénario anticipe une croissance annuelle des revenus de 9% jusqu'en 2030, principalement portée par la demande des centres de données.