Actu Crypto🚨Bitcoin entre en marché baissier

Ethereum est encore plus fragile , malgré des fondamentaux long terme solides.

Les risques systémiques (ETF US, Strategy) et la faible liquidité pèsent lourdement.

Les indicateurs montrent un marché survendu , mais sans signal clair de retournement.

Bitcoin est en bear market technique (-40% depuis le sommet à 126 000$).

Les cryptomonnaies déçoivent fortement depuis le début de l’année , avec une domination quasi permanente des vendeurs.

Depuis le début de l’année, le marché crypto évolue très en dessous des attentes des investisseurs. La dynamique est clairement défavorable aux acheteurs, et les tentatives de rebond restent faibles et de courte durée. D’un point de vue technique, Bitcoin comme Ethereum affichent désormais des structures typiques de marché baissier, rappelant fortement les phases post-euphoriques observées lors des cycles précédents. 📉 Bitcoin : un bear market technique désormais incontestable Une structure graphique préoccupante (D1) Sur le graphique journalier de Bitcoin, les signaux sont clairs : RSI ≈ 27 → niveau de survente quasi record,

MACD : toujours orienté négativement,

Le prix évolue près de 25% sous la moyenne mobile 200 jours, située autour de 99 000$. Source: xStation5 Bien que le RSI suggère un rebond technique possible, l’absence de divergence haussière claire et la faiblesse du momentum plaident contre un retournement durable à court terme. Un parallèle frappant avec les cycles 2020–2021 En comparant l’évolution actuelle avec le bull market 2020–2021, des similarités frappantes apparaissent : rupture prolongée sous la moyenne 200 jours,

longues phases de compression et de rebonds avortés,

glissement progressif vers des supports on-chain majeurs. Dans ce contexte, un retour vers le Realized Price, situé autour de 50 000$, apparaît comme un scénario crédible si la pression vendeuse persiste. Pression croissante sur les investisseurs court terme Les données on-chain montrent une détérioration rapide de la situation pour les détenteurs récents : Perte moyenne ≈ 15% ,

Prix d’achat moyen ≈ 90 000$ ,

Le marché spot se situe 40% sous le sommet historique. 👉 Cela confirme que la phase actuelle peut être qualifiée de bear market technique, même si le cycle de long terme n’est pas nécessairement terminé. 🧨 Risques systémiques : Strategy et ETF sous surveillance Strategy : un risque latent majeur L’un des principaux risques reste Strategy, qui détient plusieurs centaines de milliers de BTC, avec un prix moyen estimé autour de 76 000$. Une poursuite de la baisse vers 50–60k placerait cette position sous pression extrême ,

Toute vente forcée ou restructuration pourrait amplifier la capitulation du marché. ETF spot US : un changement de régime Pour la première fois depuis leur lancement en 2024, les ETF spot Bitcoin aux États-Unis affichent des pertes moyennes de quelques pourcents.

Cela modifie profondément la psychologie du marché : réduction des flux entrants,

sorties nettes plus fréquentes,

disparition du “put ETF” implicite. 🔮 Scénario historique : un bottom encore loin ? Si l’histoire des cycles crypto se répète : une phase de range prolongé pourrait s’installer,

un creux de marché pourrait n’apparaître qu’en Q4 2026 ,

avec des prix évoluant dans une zone 50 000–60 000$ dans la seconde moitié de l’année. 👉 Tant que BTC reste sous 90 000$, l’avantage structurel reste clairement du côté des vendeurs. 🟣 Ethereum : une situation encore plus fragile Une correction de près de 55% Ethereum affiche une dynamique encore plus dégradée : -55% depuis les sommets ,

forte dépendance à l’évolution de Bitcoin,

incapacité à construire une structure de retournement autonome. Source: xStation5 Un rebond technique est probable compte tenu de l’ampleur de la baisse, mais un changement de tendance durable semble peu réaliste tant que BTC reste sous pression. Le “Strategy d’Ethereum” : Bit Immersion Digital À l’image de Strategy pour Bitcoin, Bit Immersion Digital représente un facteur de risque pour Ethereum : plus de 5 milliards de dollars de pertes latentes sur ses positions ETH,

exposition élevée à la volatilité du marché. Toute restructuration ou vente pourrait accentuer la pression baissière. Fondamentaux solides, mais flux faibles Sur le long terme, Ethereum conserve des fondamentaux robustes : rôle central dans la tokenisation ,

infrastructure clé du Web3 institutionnel. Mais à court/moyen terme : les flux de capitaux restent prudents ,

la zone 3 000–3 300$ apparaît comme une résistance difficilement franchissable ,

surtout si Bitcoin continue d’alimenter l’incertitude. 📊 Volatilité et liquidité : signaux d’un changement de régime CryptoQuant : volatilité extrême Les données CryptoQuant montrent : un indicateur de volatilité ( z30 > +3 ),

historiquement associé à des changements majeurs de phase de marché. Ce type de configuration a précédé aussi bien : des rebonds violents ,

que des accélérations baissières rapides. À ce stade, le scénario baissier domine, même si un rebond tactique reste possible. Source: CryptoQuant Liquidité : le véritable talon d’Achille Plus inquiétant encore, les indicateurs de liquidité montrent : une pénurie persistante de liquidité depuis plusieurs mois,

une activité stablecoin très faible sur les exchanges ,

un manque clair de “fuel” pour soutenir une reprise durable. Source: CryptoQuant Sans retour massif de liquidité, tout rebond risque de rester fragile et transitoire. ❓ FAQ Bitcoin est-il officiellement en bear market ?

Techniquement oui : la baisse dépasse 40% et la structure est baissière. Le RSI survendu est-il un signal d’achat ?

Il signale un rebond possible, pas un retournement durable. Pourquoi le niveau des 50 000$ est-il clé ?

Il correspond au Realized Price et à un support on-chain majeur. Ethereum peut-il rebondir sans Bitcoin ?

Très difficilement. ETH reste structurellement dépendant de BTC. Quand un vrai bottom pourrait-il se former ?

Historiquement, plutôt fin 2026 si le cycle se répète.

