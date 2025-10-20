Actualités Crypto : Bitcoin et Ethereum à nouveau en hausse

Points clés Le Bitcoin dépasse la zone de résistance EMA200

Les cryptomonnaies reprennent de l'élan dans un contexte d'optimisme à Wall Street

Les récentes baisses à Wall Street et les craintes renouvelées d'une guerre commerciale avec la Chine ont provoqué une forte chute du cours du Bitcoin. Depuis le 10 août, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a diminué de plus de 600 milliards de dollars. Ce désendettement à grande échelle pourrait agir comme une « remise à zéro » de la structure interne du marché. Cependant, le Bitcoin a commencé la nouvelle semaine avec de solides gains , rebondissant à près de 111 000 dollars , surfant sur une vague d' optimisme mondial sur les actions et autres actifs à risque .

, rebondissant à près de , surfant sur une vague d' sur les actions et autres . L' Ethereum récupère également ses pertes, franchissant le niveau de résistance clé des 4 000 dollars .

récupère également ses pertes, . Un profil de volatilité différent et l'absence d'acheteurs systémiques, tels que les banques centrales sur le marché de l'or, font que le BTC a sous-performé l'or jusqu'à présent cette année. Si le Bitcoin clôturait le mois d'octobre à son niveau actuel, cela marquerait son mois d'octobre le plus faible en huit ans, signalant une nette perturbation saisonnière. Malgré sa pire semaine depuis mars, la reprise de la dynamique d'achat du Bitcoin l'a ramené au-dessus de 110 000 dollars. Marché des dérivés et réinitialisation de l'effet de levier Le ratio put/call sur la bourse d'options Deribit a atteint 1,33, ce qui indique une demande persistante de couverture contre la baisse et une prudence générale du marché. À la suite de la récente panique sur le marché des cryptomonnaies, un nombre important de positions Bitcoin à effet de levier ont été liquidées, entraînant une forte baisse des prix.

Le BTC a continué à baisser, passant sous sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours pour la première fois depuis avril 2025.

Au printemps et en été, le Bitcoin est brièvement passé sous ce niveau technique, ce qui confirme l'idée d'un « avenir incertain » pour la tendance.

Cependant, cette fois-ci, la vente initiale a été nettement plus brutale qu'auparavant. Tant que le marché n'aura pas retrouvé sa confiance dans la durabilité du rebond de Wall Street et dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, le Bitcoin pourrait avoir du mal à reprendre sa place de leader parmi les actifs à risque. D'autre part, le BTC a rapidement regagné sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours et s'échange désormais à environ 7 % au-dessus de ses plus bas locaux. Source: xStation5 XTB Research Flux des ETF et participations institutionnelles Au cours des dernières semaines, les entrées dans les ETF Bitcoin et Ethereum ont ralenti, mais cela semble n'être qu'une correction après les entrées massives enregistrées précédemment. Dans les deux cas, le solde net de l'activité des ETF reste positif, continuant à soutenir les fondamentaux sous-jacents des prix. L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock détient actuellement plus de 800 000 BTC, ce qui représente environ 4 % de l'offre totale finale de Bitcoin (données au jeudi 16 octobre). Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Liquidité, masse monétaire et perspectives macroéconomiques Tout indique que la masse monétaire mondiale M2 continuera d'augmenter. En théorie, une augmentation de M2 signifie plus de liquidités, ce qui pourrait stimuler la demande de Bitcoin. Cependant, l'impact dépend de la destination de ces liquidités supplémentaires. Si les nouveaux fonds restent immobilisés dans les déficits budgétaires ou les obligations d'État, plutôt que d'atteindre l'économie réelle, l'expansion de M2 pourrait ne pas suffire à elle seule à stimuler les actifs à risque, y compris le Bitcoin. Par ailleurs, l'indice Swissblock Bitcoin Liquidity Index, qui suit l'activité sur la chaîne, les flux d'échange et la demande au comptant, a de nouveau augmenté, indiquant un environnement favorable à la hausse des prix. Source: XTB Research,Macrobond Source: Swissblock Technologies

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."