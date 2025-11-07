Analyse technique : Bitcoin (07/11/2025)

Le cours du Bitcoin a récemment chuté à environ 100 000 dollars, où il a suscité un intérêt acheteur et s'est initialement redressé, atteignant environ 104 000 dollars. Cependant, suite aux baisses enregistrées hier à Wall Street, le Bitcoin a de nouveau chuté vers 101 000 dollars, et nous constatons désormais que le sentiment baissier persiste sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
En examinant les modèles de correction précédents, nous pouvons observer que chaque recul a été très similaire en termes d'ampleur, avec des mouvements correctifs presque 1:1 dans le cadre de la tendance haussière actuelle. Il est intéressant de noter que depuis la chute du Bitcoin à 48 000 dollars à l'été 2024, le plus bas de la vente massive qui a suivi au printemps 2025 s'est établi à environ 26 000 dollars de plus (environ 74 700 dollars). Si cette fourchette proportionnelle devait se répéter, la correction actuelle pourrait atteindre son niveau le plus bas autour des niveaux actuels.
D'autre part, l'ampleur des impulsions baissières précédentes était légèrement supérieure, ce qui impliquerait désormais une baisse potentielle vers 94 000 dollars, effaçant ainsi la quasi-totalité des gains enregistrés cette année. Sur la base de l'analyse de l'évolution des prix et d'indicateurs tels que le RSI et le MACD, les conditions du marché semblent survendues, et le support clé à court terme reste proche de 100 000 dollars, où nous avons déjà observé une très forte réaction d'achat, renforcée par un rebond similaire observé en juin.
À l'inverse, le principal niveau de résistance est actuellement la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours, située près de 110 000 dollars, qui coïncide également avec un niveau important sur la chaîne, à savoir le prix d'achat moyen des détenteurs à court terme. Un mouvement vers cette zone serait susceptible d'atténuer la pression vendeuse parmi les investisseurs particuliers. Le plus grand risque reste une correction continue du marché boursier, qui pourrait pousser le Bitcoin sous le seuil des 100 000 dollars.
Source: xStation5
Résumé quotidien - Le "shutdown" continue, le marché recule et les cryptos se reprennent
L'US100 poursuit sa baisse aujourd'hui ! 🚨
📉 Les Perdants du Jour : TMCI, FOXF, NTLA (07.11.2025)
🏆 Les Gagnants du Jour : GMED, FROG, EXPE (07.11.2025)
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."