Analyse technique : Bitcoin (07/11/2025)

Le cours du Bitcoin a récemment chuté à environ 100 000 dollars, où il a suscité un intérêt acheteur et s'est initialement redressé, atteignant environ 104 000 dollars. Cependant, suite aux baisses enregistrées hier à Wall Street, le Bitcoin a de nouveau chuté vers 101 000 dollars, et nous constatons désormais que le sentiment baissier persiste sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.

En examinant les modèles de correction précédents, nous pouvons observer que chaque recul a été très similaire en termes d'ampleur, avec des mouvements correctifs presque 1:1 dans le cadre de la tendance haussière actuelle. Il est intéressant de noter que depuis la chute du Bitcoin à 48 000 dollars à l'été 2024, le plus bas de la vente massive qui a suivi au printemps 2025 s'est établi à environ 26 000 dollars de plus (environ 74 700 dollars). Si cette fourchette proportionnelle devait se répéter, la correction actuelle pourrait atteindre son niveau le plus bas autour des niveaux actuels.

D'autre part, l'ampleur des impulsions baissières précédentes était légèrement supérieure, ce qui impliquerait désormais une baisse potentielle vers 94 000 dollars, effaçant ainsi la quasi-totalité des gains enregistrés cette année. Sur la base de l'analyse de l'évolution des prix et d'indicateurs tels que le RSI et le MACD, les conditions du marché semblent survendues, et le support clé à court terme reste proche de 100 000 dollars, où nous avons déjà observé une très forte réaction d'achat, renforcée par un rebond similaire observé en juin.

À l'inverse, le principal niveau de résistance est actuellement la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours, située près de 110 000 dollars, qui coïncide également avec un niveau important sur la chaîne, à savoir le prix d'achat moyen des détenteurs à court terme. Un mouvement vers cette zone serait susceptible d'atténuer la pression vendeuse parmi les investisseurs particuliers. Le plus grand risque reste une correction continue du marché boursier, qui pourrait pousser le Bitcoin sous le seuil des 100 000 dollars.

