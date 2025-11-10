Actualités Crypto: Les Cryptomonnaies se reprennent dans le sillage des indices américains 📈

Les cryptomonnaies tentent un rebond ce lundi après de fortes baisses, durant lesquelles le Bitcoin (BTC) a chuté d’environ 20 % depuis son plus haut historique, tandis qu’Ethereum est revenu autour de 3 000 $, contre 4 900 $ cet été. Aujourd’hui, les deux principales cryptos progressent en parallèle des indices américains, où l’amélioration du sentiment pourrait annoncer un regain d’afflux vers les ETF. Les espoirs d’une réouverture du gouvernement américain se renforcent, les Républicains poursuivant les négociations avec les Démocrates. Une telle réouverture stimulerait également la liquidité des marchés, ce qui — au-delà du moral économique — pourrait devenir un moteur plus structurel pour la tendance. Selon CryptoQuant, les données sur la taille des ordres au comptant suggèrent un retour des investisseurs institutionnels sur le marché de l’Ethereum, qui, s’il parvient à défendre la zone de support entre 3 000 et 3 400 dollars, pourrait entrer dans une phase d’accumulation à faible volatilité.

Parallèlement, les anciens portefeuilles de Bitcoin ont récemment transféré leurs réserves vers Binance à leur plus haut niveau depuis juillet, signe d’une forte pression vendeuse de cette catégorie d’investisseurs. Les flux entrants dans les ETF Bitcoin ont chuté d’environ 2,3 milliards de dollars depuis leur pic, marquant la plus forte sortie depuis mai 2025. Depuis octobre, les investisseurs de long terme (LTH) ont repris leurs ventes, mais la demande s’est affaiblie, empêchant le marché d’absorber leur offre à des niveaux de prix élevés. Par le passé, notamment entre janvier et mars ainsi qu’entre novembre et décembre 2024, ces ventes étaient compensées par une demande croissante. Le marché est donc désormais clairement en phase de correction, comme le confirment les flux on-chain. L’analyse de l’indicateur Glassnode’s on-chain Cost Basis Distribution met en évidence deux niveaux clés où les positions en Bitcoin sont construites ou liquidées à grande échelle : 110 000 $ : zone de forte concentration de l’offre, où de nombreux investisseurs cherchent à vendre du BTC

102 000 $ : zone d’accumulation naissante, encore relativement faible Il sera crucial d’observer si la pression vendeuse autour de 110 000 $ persiste et si la demande dans la zone 102 000–105 000 $ continue de se renforcer. Source: Glassnode Les indicateurs on-chain de CryptoQuant continuent de montrer une solide accumulation au sein de larges groupes d’investisseurs, malgré les ventes intenses de BTC provenant des adresses de long terme et la baisse des prix. Source: CryptoQuant Graphiques Bitcoin et Ethereum (D1) En observant les graphiques des deux principales cryptomonnaies, on constate qu’elles tentent toutes deux de regagner leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours (ligne rouge), avec un rebond plus marqué pour Ethereum. Le jeton évolue actuellement autour de cette moyenne clé, proche de 3 600 $. L’indicateur RSI progresse progressivement vers le niveau de 50 pour les deux actifs, signalant un net affaiblissement de la pression vendeuse. Source: xStation5 Source: xStation5 Fortes Ventes d'ETFs (Pour le moment) Ces derniers jours ont été marqués par des sorties de capitaux des ETF crypto, mais la tendance de fond demeure intacte — surtout si le gouvernement américain rouvre et que les marchés actions reprennent leur progression. Les ETF restent un indicateur clé de la dynamique d’achat sur le marché des cryptomonnaies, étroitement surveillé par les fonds spéculatifs et les teneurs de marché. Un retour de la demande de la part de ce groupe pourrait constituer un signal majeur d’un éventuel retournement de tendance. Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."