Actualités Crypto : le Bitcoin tente de maintenir une tendance haussière malgré l'augmentation des flux entrants vers les ETF.

Le Bitcoin oscille autour de 115 000 dollars, conservant ses gains récents en ce début de semaine. Le sentiment s'est légèrement affaibli après la baisse des contrats à terme du Nasdaq et du S&P 500 suite à des informations faisant état d'une enquête antitrust sur Nvidia. L'Ethereum est en baisse de plus de 2,5 %, tombant à 4 500 dollars. Le dollar américain s'affaiblit, mais cela ne s'est pas traduit par des gains pour les cryptomonnaies lundi. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La Fed devrait presque certainement réduire ses taux de 25 points de base mercredi. Le sentiment des cryptomonnaies reste très sensible aux mouvements des indices boursiers. D'un point de vue optimiste, si le marché haussier américain se poursuit et que les prix de l'or continuent d'augmenter (parallèlement à la baisse des rendements obligataires et aux réductions des taux de la Fed), il y a de fortes chances que le Bitcoin atteigne de nouveaux sommets historiques plus tard dans l'année. Cependant, les actions américaines sont déjà fortement « surachetées » et le marché pourrait réévaluer le sentiment en attendant les signaux de la Fed et les prochaines données américaines. Celles-ci pourraient encore suggérer que les défis du marché du travail ne seront pas « rapidement atténués par des baisses de taux », augmentant ainsi le risque de récession — un scénario qui pèserait très certainement sur le Bitcoin ainsi que sur Wall Street. Les entrées dans les ETF Bitcoin s'accélèrent La semaine dernière, les flux nets vers les ETF Bitcoin ont clairement accéléré, sous l'effet de l'optimisme de Wall Street, de la faiblesse du dollar et des anticipations croissantes de baisses des taux de la Fed. La Réserve fédérale devrait presque certainement baisser ses taux mercredi, mais les tendances historiques ne garantissent pas qu'une telle décision se traduira par des gains à court terme pour les indices boursiers. En théorie, une hausse de l'or devrait soutenir le Bitcoin à moyen terme, car le prix du BTC est en retard d'environ trois mois sur celui de l'or. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Par ailleurs, vendredi, nous avons observé des sorties nettes des ETF sur Ethereum. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Graphiques Bitcoin et Ethereum (intervalle D1) Le Bitcoin s'efforce de se maintenir au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50, ligne orange) près de 114 500 $. Si la dynamique se maintient, un mouvement au-dessus de 120 000 $ reste envisageable. À la baisse, une cassure sous l'EMA50 ouvrirait probablement la voie à un test de 108 000 $ et de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours. Source: xStation5 Les perspectives techniques pour Ethereum sont également mitigées. Si la pression à la vente s'accélère par rapport aux niveaux actuels, une baisse vers 4 100 $ (ligne de cou) confirmerait probablement une cassure de la figure baissière en tête-épaules (H&S). Source: xStation5

