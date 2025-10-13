Actualités Cryptos : le Bitcoin rebondit après la vague de ventes. L'Ethereum dépasse les 4 000 dollars.

Points clés Vendredi, les cryptomonnaies ont subi de lourdes pertes, avec des liquidations de positions sur les différentes bourses atteignant environ 20 milliards de dollars, selon Coinglass.

Le Bitcoin a rebondi au-dessus de 114 000 dollars et se négocie désormais à un niveau proche du prix d'achat moyen des investisseurs à court terme.

Les prix du BTC, de l'ETH et d'autres cryptomonnaies ont augmenté, le week-end ayant apporté un regain d'espoir quant à une désescalade entre les États-Unis et la Chine .

ont augmenté, le week-end ayant apporté . Les deux principales cryptomonnaies ont trouvé un soutien à leur moyenne mobile exponentielle sur 200 jours (EMA200), mettant fin à leurs récentes baisses.

Les baisses qui se sont accélérées vendredi ont ralenti, laissant place à un rebond et à des gains sur le marché des cryptomonnaies survendu. L'Ethereum se négocie aujourd'hui au-dessus de 4 100 dollars, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à ses récents plus bas locaux. Le Bitcoin a regagné un niveau important sur la chaîne : la rentabilité neutre des adresses d'investisseurs à court terme. En conséquence, si le prix se maintient, la pression à la vente dans ce groupe pourrait s'atténuer à nouveau, offrant au marché une plus grande marge de manœuvre pour une poursuite potentielle de la tendance haussière. Un facteur clé qui soutient les cryptomonnaies est le sentiment positif à Wall Street, qui persiste tant que Trump et Pékin continuent de donner aux investisseurs l'espoir d'éviter une escalade commerciale à grande échelle.

Dans le même temps, les droits de douane de 100 % annoncés par Trump restent le scénario de base, bien qu'ils soient probablement évitables, et devraient théoriquement entrer en vigueur le 1er novembre. D'ici là, les investisseurs espéreront davantage de clarté concernant l'accord trade avec la Chine et les éventuelles restrictions à l'exportation.

Le dollar américain continue de s'affaiblir dans un contexte de fermeture du gouvernement et d'incertitude quant à la situation réelle du marché du travail américain. Les investisseurs considèrent cette évolution comme positive, y voyant une raison pour la Réserve fédérale d'accélérer l'assouplissement de sa politique monétaire. L'or a progressé de plus de 2 % aujourd'hui, et le Bitcoin bénéficie indirectement du regain d'intérêt pour les « actifs tangibles ». Ethereum (période D1) La baisse des prix de l'ETH vendredi s'est arrêtée autour de 3 600 dollars, ce qui devrait rester un important niveau de soutien à moyen terme, renforcé par la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours. Les haussiers visent désormais la zone des 4 340 dollars, où se situe actuellement la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. Source: xStation5 Bitcoin (période D1) Le bitcoin a démontré une plus grande résilience que l'ethereum, enregistrant des pertes moins importantes lors de la correction de vendredi. Le rebond d'aujourd'hui est également moins prononcé que celui de la deuxième plus grande cryptomonnaie. Il semble que si le marché haussier des cryptomonnaies devait revenir, les investisseurs pourraient se tourner davantage vers l'Ethereum, qui a historiquement surpassé le Bitcoin dans les dernières phases des cycles de marché. Actuellement, le BTC trade à environ 70 % au-dessus de ses records de 2021, tandis que l'Ethereum vient seulement de dépasser son plus haut niveau historique atteint plus tôt cet été. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."