Actualités cryptos : le Bitcoin tente de regagner de l'élan. L'Ethereum se stabilise après les sorties de fonds des ETF.

Les cryptomonnaies entament la nouvelle semaine dans le calme mais sur une note positive, le Bitcoin tradeant au-dessus de 111 000 dollars et l'Ethereum oscillant autour de 4 300 dollars. Les baisses enregistrées la semaine dernière à Wall Street se sont atténuées, les contrats à terme sur indices sont en hausse et le dollar américain s'affaiblit. Le principal « point sensible » pour le marché des cryptomonnaies reste la vente continue de BTC par les portefeuilles des baleines. Leurs avoirs moyens en BTC par adresse sont tombés en dessous de 500 BTC, leur plus bas niveau depuis 2018. Le Bitcoin et l'Ethereum trade à environ 10 % en dessous de leurs plus hauts historiques, tandis que le sentiment à l'égard des altcoins reste modéré. Après le rebond du BTC, qui est passé d'environ 108 000 dollars à plus de 111 000 dollars, le marché attend un signal clair de reprise. Les baleines ont vendu environ 115 000 BTC pour une valeur de 12,7 milliards de dollars en août, ce qui représente la plus importante sortie de capitaux depuis 2022.

L'indicateur de variation sur 7 jours pour les plus grandes adresses BTC a établi un nouveau record depuis mars 2021. Les ventes des baleines s'essoufflent progressivement : les variations hebdomadaires de l'offre de BTC sont passées de 95 000 BTC pour la semaine se terminant le 3 septembre à 38 000 BTC entre le 3 et le 6 septembre.

Les marchés attendent désormais les données sur l'inflation de l'IPC américain jeudi — un chiffre inférieur aux prévisions pourrait constituer un catalyseur haussier très puissant pour les cryptomonnaies. Parallèlement, MicroStrategy (MSTR.US) reste exclue de l'indice S&P 500 — ses actions ont baissé de plus de 2,5 % dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Les nouvelles réglementations du Nasdaq visent les sociétés « de trésorerie » qui ont accumulé des cryptomonnaies grâce à l'émission d'obligations (dettes). Ces règles n'interdisent pas ces pratiques, mais exigent l'approbation des actionnaires et allongent le processus.

La difficulté de minage du Bitcoin a atteint un nouveau record supérieur à 136 000 milliards, marquant la cinquième augmentation consécutive depuis juin. Les revenus des mineurs ont chuté à leur plus bas niveau depuis juin, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur la rentabilité du minage de BTC. L'indicateur LTH NUPL pour l'ETH, associé à un pic de deux mois de l'indicateur Coin Days Destroyed, indique une prise de bénéfices par les investisseurs. Les ETF basés sur l'Ethereum ont connu cinq jours consécutifs de sorties nettes, ce qui témoigne d'un changement de sentiment des investisseurs à l'égard du risque et du marché des cryptomonnaies en général. La question clé est la suivante : ce changement sera-t-il durable ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Bitcoin et Ethereum (intervalle D1) En ce qui concerne le BTC, nous observons que le prix évolue dans un canal baissier à court terme. Depuis février 2025, le BTC a connu plusieurs cassures haussières. Une cassure au-dessus de 115 000 $ pourrait propulser le Bitcoin vers de nouveaux sommets, tandis qu'une baisse en dessous de 107 000 $ pourrait ramener le prix dans la zone 95 000-100 000 $, où des réactions antérieures ont été observées. Il est important de noter que le prix a récemment rebondi à partir du prix réalisé STH clé sur la chaîne, qui se situe autour de 109 000 dollars, ce qui suggère que les détenteurs à court terme enregistrent à nouveau des gains « légers » non réalisés. Un retour sous les 108 000 dollars pourrait toutefois déclencher une « capitulation » parmi ce groupe. Source: xStation5 A move above $4,400 could lead ETH to retest its ATH — this time near $5,000 per token. Source: xStation5 La masse monétaire M2 dans les bilans des principales banques centrales est en hausse, ce qui soutient l'or et, avec un certain décalage, devrait également soutenir le BTC. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Afflux vers les ETF en baisse La situation des ETF Bitcoin indique une certaine tendance à la vente, bien que les volumes restent relativement faibles. L'activité globale de ce groupe a ralenti et n'a actuellement pas d'impact déterminant sur les prix. D'un autre côté, une très forte augmentation des afflux nets pourrait aider le Bitcoin à atteindre de nouveaux sommets historiques. Pour l'instant, l'offre des baleines n'est pas suffisamment « absorbée ». Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. En examinant Ethereum, nous observons cinq jours consécutifs de sorties nettes. Cela n'est pas surprenant, compte tenu de l'ampleur de l'accumulation des ETF ces dernières semaines. À lui seul, l'ETF de BlackRock a vendu pour plus de 300 millions de dollars d'ETH. Cependant, cela ne constitue pas un indicateur fiable du prix : vers le 20 août, nous avons observé une situation similaire, suivie d'une augmentation des entrées nettes lors des sessions suivantes. Tout cela suggère que la phase de ralentissement actuelle est naturelle et ne signale pas un retrait stratégique des capitaux des cryptomonnaies. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst

