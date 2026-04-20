Actus crypto | une tendance baissière pour le Bitcoin ? 🚨 Les ETF reviennent vers le BTC

Selon les données de SoSoValue, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré plus de 996 millions de dollars d’entrées nettes hebdomadaires , ce qui constitue le meilleur résultat depuis la semaine se terminant le 16 janvier. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un pic ponctuel. Cela représente la troisième semaine consécutive de flux positifs, portant le total des entrées sur cette période à plus de 1,8 milliard de dollars . Cela marque un changement net par rapport au premier trimestre morose, durant lequel les marchés des ETF cryptos avaient été confrontés à d’importantes sorties de capitaux et à une baisse de la valorisation des actifs. La situation actuelle s’est nettement améliorée, même si elle est encore loin d’un retour complet à l’euphorie des marchés. Une description plus précise serait celle d’un retour des capitaux prudent mais visible.

Le Bitcoin a reculé, passant de près de 78 000 dollars à un peu moins de 75 000 dollars en ce début de semaine boursière, alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran s’intensifiaient et que Téhéran réaffirmait que le détroit d’Ormuz restait de fait fermé. Dans le même temps, les entrées de capitaux dans les ETF Bitcoin se sont clairement accélérées, la semaine écoulée ayant livré le signal le plus fort d’un regain de demande institutionnelle depuis la mi-janvier. Toutefois, si les tensions géopolitiques continuent de s’intensifier, on ne peut exclure un certain niveau de prise de bénéfices de la part de ce groupe d’investisseurs.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Les ETF Bitcoin reprennent de la vigueur

L'ampleur des entrées récentes suggère que les investisseurs institutionnels renforcent à nouveau leur exposition au BTC. Les entrées hebdomadaires, qui avoisinent le milliard de dollars, constituent non seulement le chiffre le plus élevé depuis la mi-janvier, mais confirment également que l'amélioration du sentiment ne se limite pas à une seule séance de négociation ou à une impulsion de prix éphémère.

D'un point de vue plus général, les entrées totales dans les cinq principales catégories d'ETF cryptos au comptant ont atteint environ 1,37 milliard de dollars, soit une hausse de près de 40 % par rapport à la semaine précédente. Cela indique que les capitaux reviennent non seulement vers le Bitcoin, mais aussi vers l'ensemble du secteur des actifs numériques.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

BlackRock en tête, mais les nouveaux produits gagnent du terrain

BlackRock reste l'acteur dominant. Son fonds IBIT a attiré 906 millions de dollars d'entrées au cours de la semaine, renforçant ainsi sa position de leader sur le segment des ETF Bitcoin au comptant. Parallèlement, le fonds MSBT récemment lancé par Morgan Stanley a enregistré 71 millions de dollars d'entrées lors de sa première semaine complète de cotation, après son lancement le 8 avril.

Il s'agit d'une évolution significative, car elle montre que la demande ne se concentre plus uniquement sur les produits les plus établis, mais s'étend progressivement à des instruments plus récents.

La reprise ne se limite pas non plus au Bitcoin. Les ETF sur l'Ethereum ont connu leur meilleure semaine depuis la mi-janvier, attirant 275,8 millions de dollars d'entrées de capitaux. De plus, les capitaux ont commencé à revenir vers certains produits liés aux altcoins, ce qui indique une augmentation progressive de l'appétit pour le risque.

ETF Ethereum : 275,8 millions de dollars d'entrées

ETF XRP : 55,39 millions de dollars

ETF Solana : 35,17 millions de dollars

ETF Chainlink : 5,30 millions de dollars

Il convient de noter que Solana a inversé la tendance après trois semaines consécutives de sorties de capitaux, tandis que les ETF Chainlink n'ont encore enregistré aucune semaine de sorties nettes à ce jour. Si l'on examine les ETF boursiers les plus populaires, on constate clairement que l'appétit pour l'ETF Bitcoin IBIT reste très fort.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Rebond après un premier trimestre morose

La reprise actuelle semble d’autant plus significative qu’elle s’inscrit dans le contexte de la récente faiblesse du marché. Après avoir atteint un pic à la mi-janvier, les actifs des ETF Bitcoin ont très fortement chuté, passant d’environ 128 milliards de dollars à 83,4 milliards de dollars fin février, soit une baisse de près de 35 %. Les actifs des ETF Ethereum ont connu une chute encore plus brutale, perdant environ 46 % sur la même période.

Aujourd’hui, la tendance commence à s’inverser. La dernière vague d’afflux de capitaux a repoussé le total des actifs nets des ETF Bitcoin au-dessus de 100 milliards de dollars, un seuil symbolique mais important. Cela suggère que le marché s’est non seulement stabilisé, mais qu’il a commencé à se reconstruire après les pertes antérieures.

La géopolitique reste un facteur clé

Le rebond récent n’est pas uniquement dû à des facteurs techniques ou spécifiques au marché. Une partie de la reprise de la demande semble liée aux anticipations d’une éventuelle désescalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran. L’amélioration du sentiment concernant les risques géopolitiques a encouragé certains investisseurs institutionnels à accroître leur exposition longue via les ETF Bitcoin.

Cependant, la situation reste fragile. Parallèlement aux signes d’un éventuel engagement diplomatique, les informations faisant état de la saisie par les États-Unis d’un navire iranien et les tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz soulignent le risque d’une nouvelle escalade. En conséquence, bien que le sentiment se soit amélioré, rien ne confirme clairement que le risque géopolitique soit en train de s’estomper complètement. Le Bitcoin lui-même a reculé de près de 3 000 dollars par rapport à ses récents sommets locaux.

Le Bitcoin tient bon, mais la prudence reste de mise. La Fed va-t-elle intervenir ?

Malgré des signaux mitigés, l’évolution du cours du Bitcoin reste relativement stable. Dans un instantané du marché, le BTC a brièvement dépassé les 77 000 $, soutenant un sentiment de risque plus général, notamment des hausses sur les actions. Dans le même temps, les cours ont oscillé plus près des 75 000 $ à court terme, ce qui suggère que le marché n’est pas encore prêt à embrasser pleinement une tendance haussière soutenue.

Cela reflète une phase de transition : les capitaux reviennent, mais avec prudence. Les flux s’améliorent, mais les investisseurs restent très sensibles aux développements macroéconomiques et géopolitiques.

À moyen terme, le facteur clé pourrait ne pas être la géopolitique, mais la politique monétaire américaine. De plus en plus d’observateurs estiment qu’une accélération soutenue des entrées de capitaux dans les ETF cryptos nécessitera de nouvelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale. C’est cela, plutôt que les seuls développements géopolitiques, qui pourrait en fin de compte déterminer si le rebond actuel se transforme en une tendance haussière à plus long terme.

Pour l’instant, le marché bénéficie d’un regain de confiance, mais sans changement clair dans l’environnement des taux d’intérêt, le potentiel de hausse pourrait rester limité. Pour les investisseurs, cela signifie que, bien que les données sur les flux soient de plus en plus favorables, les fondements d’une reprise durable ne sont pas encore pleinement en place.

La demande institutionnelle revient, mais de manière sélective

La situation actuelle du marché du Bitcoin est clairement plus solide qu’à la fin du premier trimestre. Nous observons une troisième semaine consécutive d’entrées positives dans les ETF, le total des actifs repassant au-dessus de 100 milliards de dollars, ainsi qu’une reprise de l’activité sur l’Ethereum et certaines altcoins. Ce sont là des signaux importants que le marché attendait.

Dans le même temps, cette reprise ne se produit pas en vase clos. Les investisseurs restent confrontés à l’incertitude géopolitique, aux interrogations concernant la politique de la Réserve fédérale, ainsi qu’au risque que l’amélioration du sentiment ne s’inverse rapidement si les conditions se détériorent.

La conclusion est simple : les institutions augmentent à nouveau leur exposition au Bitcoin, mais de manière sélective et prudente. Les dernières données sont clairement positives, mais les semaines à venir détermineront si les flux vers les ETF sont entrés dans une nouvelle phase durable — ou s’il s’agit simplement d’un rebond faisant suite à une forte correction.

Perspectives techniques du Bitcoin (D1)

D’un point de vue technique, l’évolution du cours du Bitcoin depuis l’automne 2025 présente des similitudes notables entre les impulsions baissières précédentes et actuelles. Cette fois-ci, le cours a réussi à dépasser le retracement de Fibonacci à 38,2 %, mais le week-end a apporté une nouvelle pression à la baisse, repoussant le BTC vers la zone des 75 000 $. Si une nouvelle impulsion baissière venait à émerger à partir des niveaux actuels, un mouvement sous les 60 000 $ ne pourrait être exclu. À la hausse, la résistance clé reste dans la zone 77 000–78 000 $. Un dépassement durable de cette fourchette ouvrirait la voie vers 83 000–84 000 $, où le retracement de Fibonacci à 61,8 % coïncide avec la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours.

Source: xStation5

Si l'on examine la baisse actuelle, on constate également des similitudes avec les trois principales vagues baissières observées lors du marché baissier de 2021-2022. Si l'histoire devait « se répéter », le marché pourrait encore connaître une dernière vague de ventes très massives à partir des niveaux actuels.

Source: xStation5