Points clés Airbus révise à la baisse son objectif de livraisons 2025, passant de 820 à 790 avions commerciaux , en raison de problèmes qualité sur les panneaux de fuselage de l’ A320 .

son objectif de livraisons 2025, passant de , en raison de problèmes qualité sur les panneaux de fuselage de l’ . Ces retards affectent la chaîne de production et le flux de livraisons, mais le groupe maintient ses objectifs financiers (EBIT ajusté de 7 milliards d’euros, flux de trésorerie de 4,5 milliards d’euros).

et le flux de livraisons, mais le groupe (EBIT ajusté de 7 milliards d’euros, flux de trésorerie de 4,5 milliards d’euros). Malgré ce contretemps, la banque Oddo BHF réitère sa recommandation « surperformance » et son objectif de cours à 236 euros.

Un ajustement des livraisons lié à des défauts qualité Des problèmes sur la famille A320 Airbus a annoncé une réduction de ses prévisions de livraisons pour 2025, en raison de défauts qualité détectés sur les panneaux de fuselage de sa gamme A320. Ces problèmes, attribués à des fournisseurs, perturbent la chaîne d’approvisionnement et ralentissent la cadence de production. Un objectif revu, mais des finances stables Le constructeur ne vise plus que 790 livraisons cette année, contre 820 initialement prévues. Malgré ce recul, Airbus confirme ses cibles financières : EBIT ajusté : environ 7 milliards d’euros .

: environ . Flux de trésorerie disponible (avant financement client) : environ 4,5 milliards d’euros. Oddo BHF estime que « la marge de manœuvre pour atteindre les 820 livraisons devient plus étroite », mais maintient sa confiance dans le titre, avec une recommandation « surperformance » et un objectif de cours à 236 euros. Un impact limité sur la performance globale Des retards maîtrisés Les problèmes de qualité, bien que significatifs, ne remettent pas en cause la solidité financière du groupe. Airbus continue de prioriser la sécurité et la qualité, même si cela implique un léger ralentissement des livraisons. Un contexte industriel tendu Cette révision intervient dans un environnement déjà sous pression, marqué par : Une demande record pour les avions monocouloirs.

pour les avions monocouloirs. Des contraintes logistiques et industrielles persistantes. FAQ 1. Pourquoi Airbus réduit-il ses livraisons pour 2025 ? En raison de problèmes qualité sur les panneaux de fuselage de l’A320, fournis par des sous-traitants, qui perturbent la production. 2. Quel est le nouvel objectif de livraisons ? Airbus vise désormais 790 livraisons en 2025, contre 820 initialement. 3. Les objectifs financiers sont-ils affectés ? Non, Airbus maintient ses prévisions d’EBIT ajusté (7 Md€) et de flux de trésorerie (4,5 Md€). 4. Comment les analystes réagissent-ils ? Oddo BHF conserve sa recommandation « surperformance » et un objectif de cours à 236 euros, malgré la baisse des livraisons. 5. Quelles sont les conséquences pour les clients ? Les retards pourraient allonger les délais de livraison pour certaines compagnies aériennes, mais Airbus assure que les mesures correctives sont en cours. 6. Ce problème est-il lié à d’autres difficultés récentes ? Non, il s’agit d’un problème ponctuel lié à la qualité des pièces fournies, distinct des autres enjeux logistiques ou industriels du secteur.

