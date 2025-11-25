Alibaba après la publication de ses résultats : une stratégie divergente sera-t-elle bénéfique ?

Points clés La croissance du chiffre d'affaires dépasse les prévisions

La rentabilité est affectée par les dépenses marketing et les investissements

Moins de ressources financières pour une croissance supérieure par rapport aux « hyperscalers » américains

L'intelligence artificielle et le cloud compenseront-ils la sous-performance de l'activité principale ?

Tout comme Amazon, Alibaba est un acteur majeur du commerce électronique pour la plupart de ses activités. Cependant, au cours des derniers trimestres, les investisseurs associent de plus en plus ces deux entreprises à l'IA et au cloud, même si leur activité principale reste principalement la vente en ligne. Alibaba, surnommé « l'Amazon chinois », a publié hier des résultats qui ont été accueillis avec enthousiasme par le marché. L'entreprise affiche une hausse de plus de 4 % avant l'ouverture de la bourse américaine. Ceci est particulièrement significatif ces dernières semaines, car le sentiment à l'égard des entreprises spécialisées dans l'IA et les technologies s'est considérablement détérioré. Il est donc intéressant d'examiner comment la stratégie d'Alibaba séduit les investisseurs. Le chiffre d'affaires a surpris positivement à 247 milliards de yuans, alors que les prévisions s'élevaient à 243 milliards. Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente, avec une croissance des « ventes comparables » atteignant 15 %.

Cependant, la société n'a pas répondu aux attentes en matière de bénéfice par action, qui s'est avéré nettement inférieur aux prévisions (~5,7), à 4,36. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 85 % et l'EBITDA ajusté a baissé de 78 %. La déception concernant la rentabilité de la société s'explique par deux facteurs principaux. Premièrement, la société, qui est l'un des moteurs de la course à l'IA en Chine, investit des sommes considérables dans les infrastructures et la recherche. Sur la base des flux de trésorerie, l'augmentation des dépenses en IA peut être estimée à plus de 85 %. Les coûts de marketing et de vente contribuent également à la faiblesse relative des bénéfices. La société mène une campagne de marketing intensive, améliore la qualité de l'expérience client et met en place un système de subventions visant à conquérir une plus grande part de marché. Toutefois, le chiffre d'affaires ne doit pas être considéré uniquement en termes de taille totale. Alibaba bénéficie d'un avantage significatif par rapport à Amazon, la société américaine la plus comparable, en termes de taux de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices générés par le cloud et l'IA, en particulier si l'on tient compte des coûts engagés. Les revenus d'Alibaba dans le domaine du cloud computing ont augmenté de 34 %, l'EBITA ajusté a progressé de 35 %, tout en maintenant une marge de 35 %. Un aspect positif pour l'entreprise est que, malgré des dépenses d'investissement et des charges financières nettement inférieures, elle enregistre une croissance plus rapide qu'Amazon dans ce segment. Alibaba présente toutefois des lacunes dans ses activités « principales » : le géant chinois réalise des marges et des revenus nettement inférieurs dans ses activités opérationnelles, ce qui signifie qu'en cas d'échec ou de retards dans le segment du cloud et de l'IA, il ne dispose pas d'une marge de sécurité. Malgré quelques points négatifs dans le rapport sur les résultats de l'entreprise, les investisseurs semblent accorder à Alibaba et à sa stratégie un nouveau vote de confiance. BABA.US (D1)

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."