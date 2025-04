Alphabet – à quoi s'attendre via-à-vis des résultats du premier trimestre 2025 ?❓

Alphabet (GOOGL.US) publiera aujourd'hui, après la clôture du marché, son rapport sur les résultats du premier trimestre 2025. Il s'agira du deuxième rapport sur les résultats parmi les « Magnificent Seven », après Tesla qui, malgré des résultats décevants, a progressé après l'annonce d'une implication accrue d'Elon Musk dans les activités de la société. Compte tenu de la faiblesse généralisée des grandes entreprises technologiques (toutes ont enregistré des baisses plus importantes que l'ensemble du marché américain depuis le début de l'année), les résultats d'Alphabet publiés aujourd'hui constitueront un test important pour évaluer la capacité de l'entreprise à fonctionner dans un nouvel environnement dominé par l'incertitude. Lors de la publication des résultats aujourd'hui, non seulement les données financières seront importantes, mais aussi le message de la direction indiquant aux investisseurs si Alphabet navigue en toute sécurité dans les eaux tumultueuses d'un environnement de marché incertain. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile D'un point de vue technique, une configuration en double creux pourrait se former sur le graphique d'Alphabet. Si les résultats publiés aujourd'hui s'avèrent être une surprise positive et que le cours de l'action grimpe au-dessus du niveau de 160,77 $, cela pourrait signaler un renversement de la tendance baissière qui affecte les actions du géant technologique depuis le début de l'année 2025. Source : xStation Sentiment du marché avant la publication des résultats La société affiche une hausse d'environ 2 % lors de la séance d'aujourd'hui avant la publication des résultats, ce qui témoigne d'un certain optimisme. Lors de deux des quatre derniers trimestres, l'action Alphabet avait enregistré une hausse similaire avant la publication du rapport. Malgré la baisse enregistrée depuis le début de l'année, les analystes restent optimistes. Bien que la part des recommandations « acheter » ait légèrement diminué depuis le début de l'année 2025, elle reste supérieure à 80 %. De plus, malgré une réduction de l'objectif de cours moyen, celui-ci reste supérieur à 200 dollars, à 202,96 dollars actuellement. L'écart entre l'objectif de cours à 12 mois et la valorisation actuelle reste élevé par rapport à l'année dernière, légèrement en dessous du plus haut local atteint début septembre 2024. Il est intéressant de noter qu'un écart similaire était également observable autour du plus bas local à l'époque. Sentiment des analystes à l'égard d'Alphabet. Source : Bloomberg Finance L.P. Prévisions financières pour le premier trimestre 2025 Le marché s'attend à ce qu'Alphabet affiche un chiffre d'affaires de 89,1 milliards de dollars (+11 % en glissement annuel). Le résultat d'exploitation devrait atteindre 28,58 milliards de dollars (+12 % en glissement annuel). Cette croissance plus forte des bénéfices implique une légère amélioration de la marge, qui devrait dépasser 32,08 % (+0,45 point de pourcentage). La gestion efficace des coûts sera l'un des principaux défis pour Alphabet dans ce contexte. Si le maintien d'une forte croissance du chiffre d'affaires semble moins compromis, la gestion des dépenses, en particulier compte tenu des plans de développement de l'IA, très gourmands en capitaux, pourrait s'avérer difficile. Les investisseurs sont particulièrement sensibles aux variations du résultat d'exploitation. Toutefois, des résultats en baisse ne devraient pas déclencher de vague de ventes si la direction communique sur sa capacité à maintenir et à améliorer sa rentabilité à long terme. Le consensus table sur un BPA ajusté de 2,01 dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel.

Résultats financiers prévisionnels par rapport au premier trimestre 2024 (en milliards de dollars, sauf le BPA). Source : Bloomberg Finance L.P., XTB Research Parmi les segments d'activité, Google Cloud sera surveillé de près, car il reste un moteur de croissance. Les investisseurs se concentreront également sur la dynamique du segment publicitaire. Bien qu'il affiche une croissance plus lente que le segment Cloud, la publicité représente toujours plus de 70 % du chiffre d'affaires total d'Alphabet et pourrait être vulnérable à l'incertitude géopolitique.

Prévisions de chiffre d'affaires par segment par rapport au premier trimestre 2024 (en milliards de dollars). Source : Bloomberg Finance L.P., XTB Research Le segment Cloud reste au centre de l'attention Alphabet reste à un moment critique. Alors que ses concurrents signalent un ralentissement de l'expansion des centres de données dans un contexte d'incertitude croissante, Alphabet pourrait soit adopter une stratégie prudente (susceptible de freiner la croissance), soit saisir l'occasion pour gagner des parts de marché en agissant de manière agressive. La deuxième approche serait plus risquée et plus coûteuse, et pourrait entraîner une érosion de la marge d'exploitation du segment. Elle constituerait toutefois un investissement pour améliorer la position future de l'entreprise sur le marché. Les investisseurs seront attentifs non seulement aux résultats trimestriels, mais aussi aux perspectives d'avenir et au ton adopté par la direction concernant l'activité Cloud. Le chiffre d'affaires prévisionnel du segment Cloud pour le premier trimestre 2025 s'élève à 12,32 milliards de dollars, ce qui constituerait le meilleur résultat trimestriel de l'histoire d'Alphabet. Toutefois, le résultat d'exploitation devrait légèrement reculer par rapport au trimestre précédent, mais à 1,94 milliard de dollars, il resterait tout de même plus de deux fois supérieur au résultat du premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation du segment Cloud d'Alphabet restent en hausse depuis le troisième trimestre 2022 (à l'exception d'une baisse ponctuelle de la marge au troisième trimestre 2023). Source : Bloomberg Finance L.P., XTB Research Les droits de douane restent un sujet clé L'un des principaux sujets que les investisseurs suivront de près lors de la présentation des résultats sera l'impact des droits de douane et de l'incertitude macroéconomique sur les activités de l'entreprise. Parmi les grandes entreprises technologiques, Alphabet est celle qui a fait preuve de la plus grande résilience face aux turbulences géopolitiques potentielles et qui a souvent connu la reprise la plus rapide après des périodes d'incertitude. À l'heure actuelle, Alphabet ne semble pas être en meilleure posture que ses concurrents, avec une baisse de son action d'environ 17 % depuis le début de l'année, ce qui la place en plein milieu du « Magnificent Seven ». La première étape pour rétablir la confiance des investisseurs consistera à définir la portée et l'impact des droits de douane et de l'incertitude géopolitique globale sur les activités de l'entreprise. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la conférence d'aujourd'hui soit marquée par des questions sur l'impact des droits de douane sur les activités d'Alphabet. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas nécessairement de l'impact direct, qui devrait être limité, mais plutôt de l'effet indirect de l'incertitude sur la propension des clients d'Alphabet à dépenser en publicité, qui représente une part importante du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'IA : menace ou opportunité ? Un autre élément clé du rapport financier d'aujourd'hui sera de déterminer si le segment en pleine croissance de l'IA représente une opportunité ou une menace croissante pour Alphabet. Bien que le modèle linguistique Gemini d'Alphabet soit un concurrent de poids sur le marché, il est important de noter que l'expansion des modèles d'intelligence artificielle, qui gagnent de plus en plus d'utilisateurs, pourrait constituer un risque pour la principale source de revenus de la société : Google Search. Jusqu'à présent, Google était le géant incontesté du marché des moteurs de recherche, mais l'évolution des habitudes des utilisateurs et le développement rapide d'outils alternatifs aux moteurs de recherche traditionnels pourraient modifier considérablement l'équilibre actuel des forces. Par conséquent, les investisseurs seront à l'affût de signaux clairs dans les commentaires de la direction d'aujourd'hui pour savoir si Gemini constituera une protection suffisante pour le segment de revenus principal de la société.



