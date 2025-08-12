Secteur des semi-conducteurs Restrictions pour NVIDIA (NVDA) : La Chine a exhorté les entreprises nationales à éviter d'utiliser les processeurs H20 de Nvidia, en particulier pour les usages liés au gouvernement, compliquant les tentatives du fabricant de puces de récupérer des milliards de revenus perdus en Chine ainsi que la poussée sans précédent de l'administration Trump pour transformer ces ventes en une manne pour le gouvernement américain.

Changement de direction chez Maxeon Solar Technologies (MAXN) : MAXN a annoncé que YJ Kim a accepté de quitter son poste de PDG et de membre du conseil d'administration, avec effet immédiat. Camillo Martino, président du conseil d'administration, a été nommé PDG par intérim. Le conseil continue d'explorer des alternatives stratégiques. Les plans de dépenses en capital (CAPEX) devraient être réduits de plus de 50% jusqu'en 2027.

Hausse des prix chez Texas Instruments (TXN) : Les actions de TXN ont surperformé après que le fabricant de puces a notifié à ses clients une augmentation de prix de 30% sur plus de 60 000 puces, soit 40% de tous ses produits, pour l'électronique industrielle, l'électronique automobile, l'électronique grand public, les équipements de communication et plus encore. Les actions d'autres fabricants de puces automobiles tels qu'ON Semiconductor (ON), NXP Semiconductors (NXPI) et STMicroelectronics (STM) ont également progressé. Secteur de la crypto Résultats de Circle (CRCL) : L'émetteur de stablecoin CRCL a rapporté une augmentation de 53% en glissement annuel des revenus du deuxième trimestre et des revenus de réserve à 658 millions de dollars, grâce à une hausse des intérêts tirés des liquidités et des investissements à court terme soutenant ses stablecoins USDC. CRCL a également rapporté une perte nette de (-482 millions de dollars), principalement due à deux charges non monétaires liées à son introduction en bourse.

Acquisition de Marathon Digital (MARA) : MARA a signé un accord d'investissement pour acquérir une participation de 64% dans Exaion, une filiale d'EDF, pour environ 168 millions de dollars en espèces. L'accord inclut une option pour MARA d'augmenter sa participation à 75% d'ici 2027 avec un investissement supplémentaire d'environ 127 millions de dollars, sous réserve de l'atteinte de certaines étapes.

Mouvements de Bitminer (BMNR) : Les actions de BMNR ont bondi tôt dans la journée avec un rebond de l'Ethereum au-dessus de 4 400 dollars, mais ont ensuite glissé alors que la société a déposé une demande pour vendre des actions ordinaires jusqu'à concurrence de 20 milliards de dollars. Secteur des transports Résultats des compagnies aériennes américaines : Les actions des compagnies aériennes américaines (AAL, DAL, UAL) ont grimpé tôt dans la journée après que des données aient montré que les prix des billets d'avion ont augmenté de 4% en juillet, contre une baisse de 0,1% le mois précédent.

Résultats de Forward Air (FWRD) : Les actions de FWRD étaient actives après la publication des résultats financiers.

: Les actions de FWRD étaient actives après la publication des résultats financiers. Révisions des recommandations pour Union Pacific (UNP) : UNP a été dégradé à Conserver de Acheter chez Argus après la récente fusion avec NSC. Argus note que l'entreprise fait face à des défis d'exportation en raison des tarifs douaniers.

