Alphabet et Tesla publient leurs résultats 🚩 L'activité IA de Google brille, Tesla accélère ses projets Optimus

Alphabet et Tesla ont publié leurs résultats trimestriels mercredi après la clôture des marchés américains. Alphabet a une nouvelle fois affiché une croissance exceptionnellement forte tirée par l’IA et a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année, tandis que Tesla a affiché des résultats mitigés mais a annoncé de nouveaux progrès concernant son robot humanoïde Optimus et ses initiatives « Robotaxi ». Dans les échanges après clôture, l’action Tesla a reculé de près de 2,5 %, tandis que celle d’Alphabet a légèrement baissé.

Chiffres clés

Alphabet a déclaré un chiffre d’affaires de 119,8 milliards de dollars, contre des prévisions de 117,0 milliards, tandis que le bénéfice par action s’est établi à 2,26 dollars, contre une estimation consensuelle de 2,24 dollars.

Le chiffre d’affaires de Google Cloud a atteint 24,8 milliards de dollars, dépassant largement les prévisions de 24,1 milliards, tandis que la société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement (CAPEX) pour l’ensemble de l’année, les portant à 44,9 milliards de dollars.

Tesla a généré un chiffre d’affaires de 28,2 milliards de dollars contre des prévisions de 28,3 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté a atteint 0,33 dollar, soit légèrement au-dessus du consensus de 0,32 dollar.

Tesla a annoncé que les premières lignes de production d’Optimus étaient en cours d’installation à la Gigafactory du Texas, la production devant démarrer plus tard dans l’année.

Alphabet démontre une nouvelle fois la solidité de son activité dans le domaine de l’IA

Alphabet a dépassé les attentes de Wall Street tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices pour un énième trimestre consécutif. Google Cloud a enregistré l’une des meilleures performances, avec un chiffre d’affaires grimpant à 24,8 milliards de dollars et dépassant les prévisions du marché.

La société continue également d’investir massivement dans les infrastructures d’IA. Les dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année devraient désormais atteindre environ 44,9 milliards de dollars, soit un chiffre supérieur au consensus du marché de 44,2 milliards de dollars, ce qui confirme l’engagement d’Alphabet à étendre son réseau de centres de données et sa capacité de calcul dédiée à l’intelligence artificielle.

Google Cloud reste le moteur de la croissance de l’IA

Google Cloud a été de loin le segment d’activité le plus performant d’Alphabet au cours du trimestre. Son chiffre d’affaires a bondi de 82 % en glissement annuel pour atteindre 24,8 milliards de dollars, dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur 22,4 milliards de dollars. Le carnet de commandes de l’entreprise dans le cloud a atteint 514 milliards de dollars, soulignant la demande soutenue en infrastructures d’IA et en services de cloud computing. Parallèlement, le chiffre d’affaires de Google Search a augmenté de 17 % pour atteindre 63,3 milliards de dollars, tandis que les recettes publicitaires de YouTube ont progressé de 13 % pour s’établir à 11,1 milliards de dollars, dépassant également les attentes de Wall Street.

Alphabet double la mise sur les investissements dans l’IA

Les dépenses d’investissement d’Alphabet ont doublé d’une année sur l’autre pour atteindre 44,9 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché. L’entreprise continue de développer son infrastructure d’IA et son réseau mondial de centres de données afin de répondre à la demande en forte croissance en matière de capacité de calcul. Le PDG Sundar Pichai a déclaré que les investissements dans l’IA transformaient pratiquement tous les aspects de l’activité de Google. L’application Gemini compte désormais environ 950 millions d’utilisateurs actifs, tandis que la capacité de traitement des jetons API est passée de 16 milliards à 22 milliards de jetons par minute en l’espace d’un seul trimestre.

Waymo et les plus-values d’investissement renforcent les perspectives à long terme d’Alphabet

Alphabet diversifie également ses activités au-delà de la publicité et du cloud computing. Waymo reste le leader du marché américain des VTC autonomes, exploitant des services commerciaux dans 11 zones métropolitaines tout en menant des essais dans 21 autres villes, dont Londres et Tokyo. Rien qu’au Texas, Waymo compte 677 robotaxis immatriculés, contre 175 pour Tesla, ce qui souligne son avance dans le domaine de la conduite autonome commerciale. Parallèlement, le résultat net déclaré d’Alphabet a été considérablement dopé par environ 99 milliards de dollars de plus-values sur des participations, principalement liées à Anthropic et SpaceX, contribuant ainsi à un bénéfice trimestriel record.

Tesla : des résultats financiers mitigés, mais un accent accru sur l’IA

Tesla a publié des résultats trimestriels mitigés. Le chiffre d’affaires s’est révélé légèrement inférieur aux attentes du marché, tandis que le bénéfice par action ajusté a modestement dépassé les prévisions des analystes.

Toutefois, les investisseurs se sont principalement intéressés à la stratégie de l’entreprise en matière d’IA et de robotique. Elon Musk a confirmé que les premières lignes de production du robot humanoïde Optimus sont actuellement en cours d’installation à la Gigafactory du Texas, la production de la première génération devant débuter dans le courant de l’année.

Tesla a également annoncé que :

Le service Robotaxi est désormais opérationnel dans sept grandes agglomérations américaines.

La production du Semi a été reportée à 2026.

L’activité de stockage d’énergie a renoué avec la croissance.

L’usine d’Austin se prépare à accélérer la production de semi-conducteurs.

Bien que le segment automobile de Tesla reste sous pression, l’entreprise insiste de plus en plus sur le fait que sa croissance à long terme sera tirée par la conduite autonome, la robotique et l’intelligence artificielle plutôt que par les seules ventes de véhicules.

Les ambitions de Tesla en matière d’IA continuent de stimuler les investissements

Au-delà des résultats trimestriels, les investisseurs se sont principalement intéressés à la stratégie à long terme de Tesla en matière d’IA. L’entreprise a confirmé que la production de la première génération du robot humanoïde Optimus restait en bonne voie pour débuter plus tard cette année. Les premiers exemplaires seront déployés en interne via l’« Optimus Academy » afin de collecter des données d’entraînement et d’améliorer encore les capacités du robot avant un déploiement à plus grande échelle.

Tesla a également annoncé que son service Robotaxi est désormais opérationnel dans sept grandes agglomérations américaines, suite à l’extension des opérations sans supervision à Austin et aux lancements à Miami, Orlando et Tampa. L’entreprise a ajouté que les essais, les autorisations réglementaires et la formation des premiers intervenants se poursuivent alors qu’elle se prépare à étendre Robotaxi à d’autres villes américaines.

Les dépenses importantes en IA pèsent sur la trésorerie alors que l’activité automobile se redresse

Tesla continue d’investir massivement dans plusieurs initiatives stratégiques, notamment la production d’Optimus, l’infrastructure informatique dédiée à l’IA et la plateforme Cybercab. En conséquence, le flux de trésorerie disponible (FCF) s’est établi à -1,09 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre. Ce résultat s’est toutefois révélé nettement meilleur que les prévisions des analystes, qui tablaient sur un montant négatif de 3,64 milliards de dollars, ce qui suggère que la consommation de trésorerie reste plus maîtrisable que ne le craignaient les investisseurs.

Dans le même temps, l’activité automobile principale de Tesla commence à se redresser. Les livraisons de véhicules au deuxième trimestre ont augmenté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 480 126 unités, dépassant largement les attentes du marché, tandis que les déploiements de systèmes de stockage d’énergie ont atteint 13,5 GWh, soit une hausse de plus de 50 % par rapport au trimestre précédent. La demande a été soutenue par la montée en puissance de la production du nouveau Model Y, une dynamique de ventes plus forte en Europe et en Chine, ainsi que par l’amélioration de la perception de la marque. Néanmoins, les ventes de véhicules aux États-Unis continuent de subir des pressions suite à l’expiration du crédit d’impôt fédéral pour les véhicules électriques.

Graphiques des cours des actions Tesla et Alphabet (période D1)

Source: xStation5

Source: xStation5