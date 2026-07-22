La banque UBS conserve une recommandation neutre avec un objectif fixé à 48 dollars tout en suggérant de nouveaux partenariats.

Le marché des objets de collection pèse 32,5 milliards de dollars en 2025, captant le budget traditionnellement alloué aux chaussures.

Le titre du groupe américain cède 2,9 % à 41,70 dollars, atteignant un plancher inédit en Bourse depuis l'année 2014.

41,70 dollars. C'est le niveau atteint par l'action Nike ce mercredi à la Bourse de New York, marquant un point bas inédit depuis 2014. Les analystes d'UBS expliquent ce repli par une réorientation chiffrée des dépenses de la jeune génération américaine. Le budget historiquement consacré aux chaussures de sport se dirige massivement vers les cartes à collectionner.

Les jeunes consommateurs délaissent les sneakers

Un changement d'habitudes pointé par UBS

La banque suisse UBS met en garde contre une mutation des comportements d'achat aux États-Unis. Les jeunes consommateurs s'éloignent massivement des chaussures de sport haut de gamme. Ils privilégient désormais les souvenirs sportifs historiques et les cartes à collectionner. Ce transfert direct de budget pénalise les volumes de ventes du secteur des baskets.

L'étude publiée ce mercredi souligne un basculement culturel profond et rapide. Les « sneakerheads », ces acheteurs réguliers qui accumulaient des dizaines de paires par an, faisaient office de relais de croissance. Ils agissaient historiquement comme les meilleurs ambassadeurs gratuits de la marque.

Leur désintérêt progressif assèche une source de revenus hautement prévisible. La perte de ce public spécifique complique drastiquement le redressement financier du groupe. Le cycle de lancement de nouveaux modèles génère une demande beaucoup moins mécanique qu'auparavant.

Le boom du marché des cartes à collectionner

Les données chiffrées de la banque d'affaires confirment cette réallocation du capital des ménages. Le marché des objets de collection sportifs atteint le cap des 32,5 milliards de dollars en 2025. Ce volume d'affaires affiche une progression de 55 % par rapport aux 21 milliards de dollars recensés au cours de l'exercice 2020.

Les cartes à collectionner dominent très largement ce segment en forte expansion. Cet engouement soudain capte l'attention médiatique et une large part des ressources financières des clients. Les jeunes acheteurs perçoivent ces actifs de carton comme un investissement plus pertinent que l'habillement sportif.

La direction de l'entreprise fait donc face à un défi supplémentaire de taille. Cette problématique reste encore largement ignorée par la majorité des opérateurs de marché, prévient UBS. Cette concurrence indirecte pèse lourdement sur la valorisation boursière du fabricant.

Quel avenir boursier pour la marque à la virgule ?

Un titre sous pression à Wall Street

L'action Nike encaisse l'une des baisses les plus prononcées de l'indice Dow Jones lors de la séance de mercredi. Environ une heure après la cloche d'ouverture de Wall Street, le titre cède 2,9 %. Il s'échange alors à 41,70 dollars par action.

Dans le même laps de temps, l'indice de référence de la Bourse de New York s'adjuge 0,3 %. Cette sous-performance sectorielle marque un point bas technique sévère pour la société. Le titre du géant américain évolue sur des niveaux planchers qui n'avaient plus été observés depuis 2014.

Face à ces éléments chiffrés, UBS maintient une recommandation neutre sur la valeur boursière. Les analystes financiers fixent un objectif de cours bloqué à 48 dollars. Le décrochage net entre la hausse du marché américain global et la chute du titre illustre la prudence des investisseurs institutionnels.

Des leviers de relance par l'innovation produit

Une adaptation rapide de la stratégie commerciale reste néanmoins réalisable. UBS indique que l'entreprise possède les ressources financières nécessaires pour tirer profit de cette nouvelle demande. La création de partenariats inédits avec les ligues sportives professionnelles constitue une première piste de développement.

La signature d'accords croisés avec des athlètes de premier plan ou des éditeurs de cartes spécialisés offrirait de nouvelles marges. La banque suisse suggère une approche de vente directe novatrice. L'insertion d'une carte de collection exclusive signée Nike ou Jordan dans les boîtes de chaussures encouragerait le retour immédiat des acheteurs.

Cette méthode de fidélisation permettrait de relancer l'intérêt pour le secteur des baskets. Elle capterait au passage une fraction des 32,5 milliards de dollars générés par les objets de collection. Ce levier de croissance motive la pointe d'optimisme affichée par l'analyste.

❓ FAQ

Pourquoi le cours de l'action Nike chute-t-il cette semaine ? Le titre recule suite à une note d'analyse d'UBS avertissant d'un changement d'habitude des consommateurs. Les budgets des jeunes Américains se détournent des chaussures de sport au profit des cartes à collectionner sportives.

Quel est le poids du marché des objets de collection sportifs ? Ce marché pèse 32,5 milliards de dollars en 2025, enregistrant une hausse de 55 % par rapport aux données de 2020. Cette expansion rapide concurrence directement les ventes historiques du secteur des baskets.

Comment s'exposer aux valeurs de la consommation et du sport ?

L'exposition au secteur peut se réaliser via l'achat d'actions individuelles d'équipementiers sportifs sur le marché d'actions européen ou américain. Il est également possible d'opter pour des fonds indiciels cotés répliquant les performances des entreprises liées à la consommation cyclique.