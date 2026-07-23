La séance reste suspendue à la décision BCE programmée ce jeudi et aux inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis à 14h30.

Alphabet et Tesla tirent Wall Street vers le bas en raison d'une révision à la hausse des investissements IA et d'un bénéfice décevant, malgré la hausse des bourses asiatiques.

Le cours du pétrole Brent grimpe à près de 96 $ le baril après douze nuits de frappes au Moyen-Orient et la fermeture déclarée du détroit d'Ormuz par Téhéran.

L'escalade militaire au Moyen-Orient entre dans sa douzième nuit consécutive et propulse le cours du pétrole Brent à près de 96 $ le baril en séance. Le blocage complet du détroit d'Ormuz décrété par l'Iran ravive les craintes de ruptures d'approvisionnement, incitant les opérateurs à réévaluer les risques sur le marché des matières premières. Parallèlement, Wall Street recule face au coût élevé des investissements IA annoncé par Alphabet et aux résultats décevants de Tesla, avant la décision BCE attendue à 14h15.

Tension au Moyen-Orient et envolée du cours du pétrole

Escalade navale et blocus dans le détroit d'Ormuz

Les affrontements directs entre Washington et Téhéran ont franchi un palier après la menace explicite de la présidence américaine de détruire une centrale électrique ou un pont irakien pour chaque pétrolier attaqué dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a répliqué en annonçant cibler les infrastructures énergétiques de la région en cas de frappes américaines sur ses installations. Les Gardiens de la Révolution ont déclaré le détroit d'Ormuz totalement fermé à la navigation sans autorisation préalable, menaçant d'interrompre le flux d'or noir mondial.

La crise s'étend désormais vers la mer Rouge, où les rebelles houthis imposent un blocus ciblant les navires saoudiens. Un pétrolier a été touché selon le centre britannique des opérations maritimes (UKMTO), poussant une dizaine de bâtiments à renoncer à leur passage par le détroit de Bab al-Mandab. Des interceptions de drones au-dessus du Koweït confirment la propagation géographique des risques militaires. Les États-Unis ont déployé des forces spéciales, des chasseurs et du personnel médical dans la zone, tout en débloquant une enveloppe supplémentaire de 73 milliards de dollars pour financer les opérations.

Sur les marchés énergétiques, le baril de Brent s'est adjugé environ 2% pour s'établir à près de 96 $, enregistrant un sommet de six semaines. Le WTI américain progresse de 1,7% à 88,27 $ le baril. Les analystes soulignent que la trajectoire des prix dépendra de la capacité de la diplomatie à rétablir la prévisibilité des flux maritimes. Dans ce climat de tension, l'or recule de 0,23%, un comportement atypique qui s'inscrit selon certains gestionnaires dans les premières étapes d'un cycle haussier à long terme.

Impact sur le marché des devises et politiques monétaires

Face aux tensions géopolitiques, le dollar américain accuse un léger repli face aux principales devises mondiales. L'euro, le dollar canadien, le dollar australien et le franc suisse progressent modérément sur le marché du forex. La paire EUR/USD se négocie aux alentours de 1,1429, tandis que le câble GBP/USD évolue vers 1,3382. La paire USD/JPY demeure stable autour de 163,10, sous la surveillance des autorités monétaires japonaises.

Le ministère japonais des Finances s'est dit prêt à intervenir de façon décisive sur le marché des changes si la volatilité du yen l'exigeait. Du côté des taux souverains américains, le rendement à 10 ans se stabilise à 4,661% et le 2 ans s'établit à 4,304%. Ces niveaux reflètent la forte probabilité attribuée par le marché à un maintien du statut quo de la Réserve fédérale lors de ses prochaines réunions.

En Australie, les données du marché du travail ont réservé une surprise positive avec la création de 76 300 emplois en juin, contre 15 000 attendus. Malgré un taux de chômage inchangé à 4,4%, cette solidité renforce légèrement la probabilité d'une hausse des taux de la Banque de réserve d'Australie (RBA) en août. Toutefois, la montée du sous-emploi à 6,5%, un sommet de 22 mois, tempère la certitude d'un resserrement monétaire agressif.

Turbulences sur les Big Tech et perspectives de séance

Bénéfices Big Tech et arbitrages sur les investissements IA

Wall Street a clôturé dans le rouge malgré la publication de résultats d'entreprises solides, les indices cédant leurs gains initiaux. Le Dow Jones a reculé de 0,01%, le S&P 500 a abandonné 0,14% et le Nasdaq Composite a chuté de 0,57%. Les contrats futures pour la séance de ce jeudi demeurent sous pression, affichant des replis compris entre 0,1% et 0,2% sur les grands indices américains. L'attention des investisseurs reste focalisée sur la trajectoire des dépenses technologiques et l'impact de la hausse du cours du pétrole sur l'inflation.

Les publications financières de la technologie fournissent des signaux contrastés. Alphabet a perdu plus de 4% en séance après avoir relevé sa prévision d' investissements IA pour 2026 dans une fourchette de 195 à 205 milliards de dollars, en dépit d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes à 119,8 milliards de dollars. De son côté, Tesla a dévissé de 3% à 4% en raison d'un bénéfice par action ressorti à 0,33 $, nettement en dessous du consensus fixé à 0,51 $, malgré un chiffre d'affaires de 28,24 milliards de dollars. Ces annonces ont éclipsé la progression de ServiceNow, qui gagne plus de 2% grâce au relèvement de ses perspectives d'abonnements.

D'autres géants technologiques affichent des comportements divergents. Texas Instruments cède 3% malgré des résultats supérieurs aux prévisions, IBM progresse de 2% en dépit d'un manque à gagner sur ses bénéfices. Dans le secteur des services, Uber a annoncé la suppression de 10% de ses effectifs dans le service client pour réorienter ses processus vers l'automatisation. Ces mouvements traduisent la sélectivité accrue des marchants sur les bénéfices Big Tech dans un environnement de taux élevés.

Orientations des bourses asiatiques et événements du jour

En Asie, les bourses asiatiques progressent globalement, soutenues par l'engouement persistant pour les semiconducteurs et le matériel informatique. Le Kospi sud-coréen a grimpé de plus de 3%, signant sa troisième journée consecutive de hausse, tiré par les bonds de SK Hynix (+6,5%) et de Samsung (+4,8%). Le Nikkei japonais a pris entre 0,55% et 1%, tandis que l'ASX 200 australien a gagné 0,72%. Le PIB de la Corée du Sud au deuxième trimestre a progressé de 0,6% sur un trimestre (contre 0,4% attendu), porté par les exportations de puces mémoire sur le marché des actions.

Du côté des actifs numériques, le cours bitcoin demeure sous pression dans un contexte général d'aversion pour le risque. La plus grande cryptomonnaie s'inscrit en baisse de 0,67% pour s'établir entre 65 488 $et 65 678$. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la remontée des taux réels pèsent sur l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués.

L'agenda macroéconomique de ce jeudi s'annonce particulièrement chargé pour les indices boursiers européens. Outre la décision BCE sur ses taux directeurs, les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis seront publiés à 14h30 (heure de Paris) avec un consensus établi à 212 000 demandes. Avant l'ouverture de Wall Street, American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific et Norfolk Southern publieront leurs comptes, suivis par Intel après la clôture. Les contrats à terme européens indiquent un léger repli au démarrage (DAX -0,21%, Eurostoxx50 -0,10%), dans l'attente des résultats de Meta, Microsoft, Amazon et Apple prévus la semaine prochaine.

Source: xStation

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole augmente-t-il cette semaine ? Le cours du pétrole progresse sous l'effet de l'escalade militaire au Moyen-Orient et de la fermeture du détroit d'Ormuz décrétée par l'Iran. Ce passage maritime stratégique voit circuler près de 20% du pétrole brut mondial, et les menaces d'attaques sur les infrastructures régionales créent une prime de risque importante sur le baril de Brent.

Quel est l'impact des investissements IA sur les bourses américaines ? Bien que les entreprises technologiques affichent un chiffre d'affaires élevé, le niveau massif des investissements IA révisé à la hausse (comme les 195 à 205 milliards de dollars annoncés par Alphabet) suscite des craintes chez les investisseurs. Le marché s'interroge sur le délai de rentabilité de ces dépenses d'infrastructure, ce qui pèse temporairement sur les bénéfices Big Tech.

Comment la décision BCE influence-t-elle les marchés européens ? La décision BCE donne le ton de la politique monétaire en zone euro. Une stabilité des taux d'intérêt, combinée aux anticipations sur l'inflation énergétique liée à la hausse du cours du pétrole, détermine le niveau des rendements obligataires et oriente l'évolution de la monnaie unique sur le marché des changes.

Comment s'exposer aux fluctuations du cours du pétrole sur les marchés financiers ? L'exposition aux variations des cours énergétiques peut s'effectuer via des actions de compagnies pétrolières cotées (sociétés d'exploration, d'équipement ou majors intégrées) ou au moyen d'ETF sectoriels répliquant un panier d'entreprises du secteur de l'énergie.