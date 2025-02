Alphabet gagne 2 % et atteint un nouveau record historique avant la publication de ses résultats aujourd'hui 📈

Alphabet Inc. (GOOGL.US) s'apprête à publier ses résultats très attendus du quatrième trimestre 2024 après la clôture du marché aujourd'hui, le sentiment des investisseurs étant majoritairement haussier. L'action a bondi de plus de 42 % en glissement annuel, atteignant récemment des records, et les analystes restent optimistes quant à la poursuite de la croissance dans la publicité, les services cloud et les innovations en matière d'IA. Les investisseurs attendent de voir la « monétisation de l'IA » dans l'activité principale de publicité numérique d'Alphabet, avec un impact positif sur les bénéfices nets, à l'instar de Meta Platforms (META.US). Le rapport sur les résultats sera un facteur de sentiment majeur pour le secteur technologique au sens large, en particulier dans le sillage des résultats solides de Meta et de la concurrence continue en matière d'IA avec Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN). Si la monétisation de l'IA et les revenus de l'informatique dématérialisée atteignent ou dépassent les attentes, Alphabet pourrait prolonger son élan haussier. Le secteur de la publicité numérique pourrait également être au centre de l'attention, car il s'agit d'un domaine clé de la monétisation « rapide » de l'IA. Toutefois, tout signe de ralentissement de la croissance de la publicité ou d'augmentation des coûts de l'IA pourrait entraîner un repli. Les activités de Google dans les domaines de l'IA, du cloud et de la publicité fonctionnant à plein régime, Alphabet poursuivra-t-elle sa remontée ou les inquiétudes liées aux coûts de l'IA pèseront-elles sur le sentiment des investisseurs ? Les investisseurs attendent également les commentaires de l'entreprise sur les risques juridiques liés à la Chine et à l'Europe. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Attentes concernant les résultats d'Alphabet au quatrième trimestre Chiffre d'affaires : Devraient atteindre 96,6 milliards de dollars , marquant une augmentation de 12% en glissement annuel .

Devraient atteindre , marquant une . Bénéfice par action (BPA) : Les analystes prévoient 2,12 dollars par action , soit une hausse de 29 % par rapport aux 1,64 dollars de l'année dernière.

Les analystes prévoient , soit une par rapport aux 1,64 dollars de l'année dernière. Revenu net : Prévu à 26,2 milliards de dollars , en forte hausse par rapport aux 20,7 milliards de dollars de l'année dernière.

Prévu à , en forte hausse par rapport aux l'année dernière. Recettes publicitaires et YouTube : Les investisseurs s'attendent à ce que les dépenses publicitaires se maintiennent à un niveau élevé , en particulier sur YouTube, qui a dépassé les 50 milliards de dollars de recettes publicitaires annuelles et d'abonnements au cours du dernier trimestre.

Les investisseurs s'attendent à ce que se maintiennent à un , en particulier sur YouTube, qui a dépassé les cours du dernier trimestre. Informatique en nuage (Cloud Computing) : Google Cloud reste un moteur de croissance, en concurrence féroce avec AWS et Azure, et devrait enregistrer un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Le facteur IA : Avantage concurrentiel ou hausse des coûts ? La transformation en cours de l' IA d'Alphabet est à la fois un moteur de croissance et un problème de coûts . Le lancement de Gemini 2.0 , le modèle d'IA le plus avancé de Google, positionne l'entreprise en tant que leader de l'IA générative. L'objectif ambitieux du PDG Sundar Pichai d'atteindre 500 millions d'utilisateurs de Gemini d'ici à 2025 souligne la poussée agressive de l'entreprise dans les services pilotés par l'IA.

en cours de l' d'Alphabet est à la fois un . Le lancement de , le modèle d'IA le plus avancé de Google, positionne l'entreprise en tant que leader de l'IA générative. PDG d'atteindre souligne la poussée agressive de l'entreprise dans les services pilotés par l'IA. Toutefois, l'émergence de la startup chinoise DeepSeek , qui propose une IA très performante à moindre coût , a suscité des inquiétudes quant à l' efficacité du capital d'Alphabet et à ses dépenses dans la course à l'IA . Si les investissements dans l'IA alimentent la croissance à long terme, les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant les marges bénéficiaires et le contrôle des coûts.

, qui propose une , a suscité des inquiétudes quant à l' d'Alphabet . Si les investissements dans l'IA alimentent la croissance à long terme, les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant les Wall Street est largement haussier, avec 15 des 19 analystes évaluant GOOGL comme un "achat » et un objectif de prix moyen de 219 $, ce qui implique une hausse de 7 % par rapport aux niveaux actuels. En outre, Jefferies maintient un objectif de 235 $, citant la forte reprise des revenus publicitaires et la demande robuste de cloud. Alphabet a dépassé les attentes en matière de bénéfices au cours des quatre derniers trimestres, ce qui a souvent entraîné une hausse des actions après la publication des résultats. Alphabet (GOOGL.US) Les actions d'Alphabet fluctuent autour de leur plus haut niveau historique, en hausse de 2 % avant la publication des résultats aujourd'hui.  Source: xStation5

