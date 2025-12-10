Amazon.com Inc. a annoncé son intention d’investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d’ici 2030, en se concentrant sur l’intelligence artificielle, la croissance des exportations et la création de nouveaux emplois. Cet investissement s’ajoute à des dépenses précédentes d’environ 40 milliards de dollars et comprend le développement d’infrastructures physiques et numériques. L’entreprise prévoit de créer environ 1 million d’emplois, incluant des postes directs, indirects et saisonniers, ce qui contribuera à l’expansion de son réseau commercial et de commerce électronique.

Amazon prévoit de déployer des fonctionnalités basées sur l’IA pour soutenir les petites et moyennes entreprises, s’alignant ainsi sur la tendance mondiale qui voit les grandes entreprises technologiques investir massivement dans l’intelligence artificielle. Cette annonce fait suite au plan de Microsoft d’investir 17,5 milliards de dollars dans l’IA et les services cloud, ainsi qu’à l’engagement de Google de consacrer 15 milliards de dollars aux centres de données, soulignant l’importance croissante de l’Inde en tant que grand pôle technologique en dehors des États-Unis.

L’exposition totale d’Amazon en Inde pourrait atteindre environ 75 milliards de dollars, couvrant la logistique, les centres de données, le développement du cloud et la numérisation des PME, ce qui devrait accroître le volume des exportations traitées via sa plateforme. D’un point de vue valorisation, cela renforce la perspective d’une croissance du chiffre d’affaires à long terme, même si cela implique également des dépenses d’investissement élevées et continues. Le marché surveillera de près si ces investissements se traduisent par une amélioration des marges d’AWS dans la région et une efficacité logistique accrue.

Sur le plan géopolitique, l’Inde devient un terrain de compétition pour les plus grandes entreprises technologiques mondiales. Amazon, Microsoft et Google y investissent des sommes considérables pour construire un pôle stratégique dédié à l’IA et au cloud. Cela envoie également un signal clair : l’Inde est un marché de grande importance stratégique, et non plus seulement une base de production à faible coût. Des indices locaux tels que le Nifty et le Sensex, ainsi que des entreprises liées aux infrastructures, aux télécommunications et aux centres de données, pourraient bénéficier de ces flux de capitaux.

Actuellement, Amazon India génère environ 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, avec une part de marché de 30 à 35 % dans le commerce électronique local. L’investissement prévu pourrait multiplier les revenus d’ici 2030 grâce à une base élargie de vendeurs, une logistique améliorée, l’expansion des abonnements Prime et la croissance des exportations.