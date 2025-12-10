Amazon.com Inc. a annoncé son intention d’investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d’ici 2030, en se concentrant sur l’intelligence artificielle, la croissance des exportations et la création de nouveaux emplois. Cet investissement s’ajoute à des dépenses précédentes d’environ 40 milliards de dollars et comprend le développement d’infrastructures physiques et numériques. L’entreprise prévoit de créer environ 1 million d’emplois, incluant des postes directs, indirects et saisonniers, ce qui contribuera à l’expansion de son réseau commercial et de commerce électronique.
Amazon prévoit de déployer des fonctionnalités basées sur l’IA pour soutenir les petites et moyennes entreprises, s’alignant ainsi sur la tendance mondiale qui voit les grandes entreprises technologiques investir massivement dans l’intelligence artificielle. Cette annonce fait suite au plan de Microsoft d’investir 17,5 milliards de dollars dans l’IA et les services cloud, ainsi qu’à l’engagement de Google de consacrer 15 milliards de dollars aux centres de données, soulignant l’importance croissante de l’Inde en tant que grand pôle technologique en dehors des États-Unis.
L’exposition totale d’Amazon en Inde pourrait atteindre environ 75 milliards de dollars, couvrant la logistique, les centres de données, le développement du cloud et la numérisation des PME, ce qui devrait accroître le volume des exportations traitées via sa plateforme. D’un point de vue valorisation, cela renforce la perspective d’une croissance du chiffre d’affaires à long terme, même si cela implique également des dépenses d’investissement élevées et continues. Le marché surveillera de près si ces investissements se traduisent par une amélioration des marges d’AWS dans la région et une efficacité logistique accrue.
Sur le plan géopolitique, l’Inde devient un terrain de compétition pour les plus grandes entreprises technologiques mondiales. Amazon, Microsoft et Google y investissent des sommes considérables pour construire un pôle stratégique dédié à l’IA et au cloud. Cela envoie également un signal clair : l’Inde est un marché de grande importance stratégique, et non plus seulement une base de production à faible coût. Des indices locaux tels que le Nifty et le Sensex, ainsi que des entreprises liées aux infrastructures, aux télécommunications et aux centres de données, pourraient bénéficier de ces flux de capitaux.
Actuellement, Amazon India génère environ 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, avec une part de marché de 30 à 35 % dans le commerce électronique local. L’investissement prévu pourrait multiplier les revenus d’ici 2030 grâce à une base élargie de vendeurs, une logistique améliorée, l’expansion des abonnements Prime et la croissance des exportations.
Amazon renforce considérablement son engagement en Inde, rejoignant Microsoft et Google dans la construction d’un pôle mondial dédié à l’IA et au cloud. Cela constitue un catalyseur de croissance du chiffre d’affaires pour Amazon, mais implique également des dépenses d’investissement élevées et un risque réglementaire. Il convient de noter que, cette année, l’entreprise affiche un rendement relativement faible par rapport aux autres géants technologiques et aux grands indices tels que le S&P 500 et le Nasdaq 100.
Résumé quotidien : Fin de semaine dans le rouge, ralentissement de la reprise technologique
Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (12.12.2025)
Publication hebdomadaire du nombre de plateformes de forage aux Etats-Unis (12.12.2025)
Rivian Automotive : étoile montante ou météorite ?
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."