Amazon perd 3% après son rapport sur les résultats 📉 Les prévisions et AWS déçoivent Wall Street

Amazon a clôturé le quatrième trimestre 2024 avec un chiffre d'affaires de 187,8 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, dépassant légèrement les attentes des analystes, qui tablaient sur 187,3 milliards de dollars. Le bénéfice net a presque doublé, atteignant 20 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action (BPA) a atteint 1,86 $, bien au-dessus de la prévision de 1,49 $. Ce trimestre solide a été principalement alimenté par une saison de shopping des fêtes réussie. Amazon a une nouvelle fois attiré les consommateurs avec des promotions anticipées dès octobre, tandis que des journées de ventes clés comme le Black Friday et le Cyber Monday ont généré des revenus record. Les ventes en ligne ont augmenté de 7 % en glissement annuel, atteignant 75,5 milliards de dollars, surpassant ainsi les attentes des analystes.

Amazon Web Services (AWS), le segment le plus rentable de l'entreprise, a vu ses revenus augmenter de près de 19 %, atteignant 28,8 milliards de dollars, contre une croissance de 19 % en glissement annuel au troisième trimestre 2024. Bien qu'AWS ait maintenu un solide élan de croissance, il a légèrement manqué les attentes du marché, qui tablaient sur 28,87 milliards de dollars. AWS représente désormais 15 % du chiffre d'affaires total d'Amazon. Cependant, le revenu d'exploitation d'AWS a bondi de 48 % en glissement annuel pour atteindre 10,63 milliards de dollars, dépassant les 10,45 milliards de dollars estimés, ce qui témoigne de la rentabilité croissante du segment. Malgré ces résultats, les investisseurs ont réagi négativement aux prévisions d'Amazon pour le premier trimestre 2025. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires compris entre 151 milliards de dollars et 155,5 milliards de dollars, tandis que les analystes anticipaient 158,6 milliards de dollars. Cela se traduit par une baisse séquentielle attendue de 20 % des ventes par rapport au trimestre des fêtes. Amazon a évoqué des taux de change défavorables, qui pourraient réduire les revenus de 2,1 milliards de dollars. Suite à l'annonce des prévisions, les actions d'Amazon ont enregistré des pertes à deux chiffres lors des échanges après la fermeture, avant de se stabiliser, perdant environ 3 %, ce qui a réduit la capitalisation boursière de l'entreprise d'environ 85 milliards de dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le marché de l'informatique en nuage reste un domaine clé d'investissement pour les grandes entreprises technologiques. Cependant, le quatrième trimestre 2024 a montré un ralentissement de la croissance dans les divisions cloud d'Amazon, Microsoft et Alphabet (Google). Bien qu'Amazon continue d'étendre ses capacités en intelligence artificielle et en apprentissage automatique — y compris des investissements dans le chip AI Trainium2 — l'augmentation des dépenses en capital pourrait exercer une pression sur les marges à l'avenir. Le segment publicitaire d'Amazon, qui devient un moteur de revenus de plus en plus significatif, a progressé de 18 % en glissement annuel pour atteindre 17,3 milliards de dollars, ce qui témoigne de l'attrait croissant de la plateforme pour les marques cherchant à toucher les utilisateurs du e-commerce. De plus, Amazon a amélioré sa performance sur les marchés internationaux, avec des ventes en hausse de 8 % pour atteindre 43,4 milliards de dollars. Le segment est passé d'une perte l'année précédente à un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard de dollars au quatrième trimestre 2024, mettant en évidence l'efficacité des stratégies d'expansion mondiales d'Amazon.

En 2024, Amazon a établi un nouveau record de rapidité de livraison, expédiant 9 milliards de colis en un ou deux jours. Cependant, l'un des principaux défis auxquels Amazon sera confronté en 2025 sera l'augmentation des dépenses en capital. Les grandes entreprises technologiques, y compris Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta, prévoient d'investir environ 230 milliards de dollars dans l'IA et l'infrastructure cloud, ce qui pourrait affecter les marges d'exploitation du secteur. Du côté de la vente au détail, Amazon continue de faire face à la concurrence des plateformes de e-commerce chinoises telles que Shein et Temu. En réponse, Amazon a lancé sa plateforme Haul en novembre 2024, offrant des prix plus bas pour contrer la présence croissante de détaillants à bas prix. Graphique des actions d'Amazon (AMZN.US) (D1) Demain, le prix de l'action d'Amazon pourrait tester le niveau de l'EMA50 (ligne orange) autour de 226 $ par action à l'ouverture du marché. Toutefois, la réaction finale du marché pourrait prendre plus de temps à se matérialiser. Bien que l'entreprise ait légèrement dépassé les attentes en matière de revenus et que AWS ait manqué les prévisions, elle a affiché des améliorations significatives de la rentabilité, ce qui pourrait soutenir le sentiment des investisseurs à plus long terme.

