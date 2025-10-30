Amazon : tous les regards sont tournés vers AWS et la stratégie en matière d'IA.

Amazon (AMZN.US) publiera ses résultats du troisième trimestre 2025 aujourd'hui après la clôture du marché américain. Les investisseurs anticipent un nouveau trimestre solide, malgré les incertitudes entourant le rythme de croissance du cloud et le positionnement de l'entreprise dans le domaine de l'IA. Les prévisions consensuelles tablent sur un chiffre d'affaires de 177,8 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,58 dollar, en hausse respectivement de 12 % et de 10 % à/a. Cela représente une croissance régulière, bien que nettement plus lente que lors de la pandémie. L'attention se portera principalement sur AWS, le moteur actuel des bénéfices d'Amazon. Bien qu'il ne représente qu'environ 20 % du chiffre d'affaires total, il génère environ 40 % du résultat d'exploitation. La marge d'exploitation d'AWS a baissé au dernier trimestre, passant de 36 % à 33 %, et sa part de marché a diminué d'environ 2 % au profit de Microsoft Azure et Google Cloud. Tout signe de reprise des marges ou de changement dans les parts de marché liées à l'IA sera déterminant pour le sentiment. Principales attentes Chiffre d'affaires : 177,8 milliards de dollars (+12 % a/a) Chiffre d'affaires d'AWS : 32,3 milliards de dollars (+18 % a/a) Services publicitaires : 17,3 milliards de dollars (+21 % a/a) Boutique en ligne : 66,5 milliards de dollars (+8 % a/a) Services de vente par des tiers : 41,9 milliards de dollars (+11 % a/a)

177,8 milliards de dollars (+12 % a/a) Bénéfice par action : 1,57 à 1,58 dollar (+10 % a/a)

1,57 à 1,58 dollar (+10 % a/a) Résultat d'exploitation : 23,7 milliards de dollars (+4 % a/a) Les ambitions en matière d'IA sous le feu des projecteurs L'intelligence artificielle reste le principal moteur de croissance de l'ensemble du secteur technologique. Les investisseurs attendent de la direction qu'elle explique comment les dépenses d'investissement record se traduiront par une croissance future des revenus. Actuellement, les dépenses d'investissement élevées pèsent sur les flux de trésorerie disponibles. Les récentes déclarations de Jeff Bezos soulignent que l'IA est la « priorité absolue » de l'entreprise, couvrant tous les domaines, de la logistique et l'automatisation aux expériences d'achat personnalisées. L'action Amazon reste en dessous de ses plus hauts historiques, contrairement à d'autres grandes entreprises technologiques telles qu'Apple, Microsoft, Alphabet et Nvidia. Compte tenu des résultats très solides publiés hier par Microsoft et Alphabet, les investisseurs devraient examiner de près le rapport d'Amazon.

