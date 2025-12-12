Points clés AVGO (-10 %) : Malgré des résultats solides et une commande record d’Anthropic, les inquiétudes sur les marges futures et le carnet de commandes pèsent.

(-10 %) : Malgré des résultats solides et une commande record d’Anthropic, les inquiétudes sur les marges futures et le carnet de commandes pèsent. FRMI (-36 %) : Rupture d’un contrat clé au Texas, plongeant l’action dans une crise de confiance.

(-36 %) : Rupture d’un contrat clé au Texas, plongeant l’action dans une crise de confiance. NTSK (-11 %) : Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le marché sanctionne une croissance jugée insuffisante.

(-11 %) : Malgré des résultats supérieurs aux attentes, le marché sanctionne une croissance jugée insuffisante. Autres baisses notables : RBLX (-4 %), RCUS (-4 %), SNDK (-12 %), et VEEV (-3 %) face à des défis sectoriels ou des déceptions opérationnelles.

🔍 Analyse des chutes : entre résultats solides et craintes structurelles 💥 AVGO (-10 %) : L’IA ne suffit plus à rassurer Broadcom (AVGO) a publié des résultats trimestriels et des prévisions pour le premier trimestre 2026 bien au-delà des attentes, portés par un boom de son segment IA. Les revenus liés à l’IA ont atteint 6,5 milliards de dollars au T4 (+74 % sur un an), avec une prévision de doublement pour le T1 2026 (8,2 milliards de dollars). Une commande supplémentaire de 11 milliards de dollars d’Anthropic, à livrer fin 2026, aurait dû enthousiasmer les investisseurs. Pourtant, l’action a reculé de 10 %, les analystes pointant du doigt : Un carnet de commandes trop concentré : La dépendance à quelques gros clients (comme Anthropic) soulève des questions sur la pérennité des revenus.

: La dépendance à quelques gros clients (comme Anthropic) soulève des questions sur la pérennité des revenus. Des marges futures incertaines : Malgré une croissance fulgurante, les coûts liés à la R&D et à la production pourraient rogner les profits.

: Malgré une croissance fulgurante, les coûts liés à la R&D et à la production pourraient rogner les profits. Un secteur des semi-conducteurs en surchauffe : Après des mois de hausse, les investisseurs prennent leurs bénéfices, surtout après les guidances mitigées d’autres acteurs comme SNDK (-12 %). "L’IA est un moteur, mais pas une garantie de rentabilité à long terme", résume un analyste de Goldman Sachs. ⚡ FRMI (-36 %) : Le choc du contrat rompu au Texas Fermata Energy (FRMI) a vu son action s’effondrer après l’annonce de la résiliation d’un accord avec son premier locataire sur le projet Matador au Texas. Ce projet, censé être un pilier de sa stratégie de croissance, laisse désormais un vide opérationnel et financier. Les détails du contrat n’ont pas été divulgués, mais les conséquences sont immédiates : Perte de crédibilité : Ce revers remet en cause la capacité de FRMI à sécuriser des partenariats stables.

: Ce revers remet en cause la capacité de FRMI à sécuriser des partenariats stables. Doutes sur le modèle économique : Spécialisée dans les solutions de stockage d’énergie pour les réseaux électriques, l’entreprise doit désormais prouver qu’elle peut rebondir. "Un coup dur pour une entreprise déjà en quête de légitimité", commente un expert du secteur énergétique. 📉 NTSK (-11 %) : Une croissance qui ne convainc plus Netskope (NTSK) a pourtant affiché des résultats solides pour le T3 : Pertes moins importantes que prévu : Le déficit par action a été inférieur aux estimations.

: Le déficit par action a été inférieur aux estimations. Accélération de l’ARR (Annual Recurring Revenue) à +34 % sur un an (754 millions de dollars, contre 728 millions attendus).

(Annual Recurring Revenue) à (754 millions de dollars, contre 728 millions attendus). Margins en hausse grâce à une meilleure optimisation des coûts. Pourtant, le marché a sanctionné l’action, jugeant que : La croissance des revenus pour 2026 (701-703 millions de dollars) reste en deçà des espérances les plus optimistes.

reste en deçà des espérances les plus optimistes. La concurrence s’intensifie dans la cybersécurité, avec des acteurs comme Palo Alto Networks ou CrowdStrike qui grignotent des parts de marché. "Les investisseurs veulent voir une accélération, pas une stabilisation", explique un gestionnaire de fonds. 🩺 RCUS (-4 %) et SNDK (-12 %) : Biotech et mémoire en difficulté RCus (Arcus Biosciences) a stoppé un essai clinique de phase 3 pour un traitement contre les cancers de l’estomac et de l’œsophage, faute d’amélioration significative de la survie des patients. Un échec qui rappelle les risques élevés de la R&D en oncologie. Gilead ( GILD ), qui avait investi 320 millions de dollars dans Arcus en 2023, voit aussi son pari s’éloigner.

a stoppé un essai clinique de phase 3 pour un traitement contre les cancers de l’estomac et de l’œsophage, faute d’amélioration significative de la survie des patients. Un échec qui rappelle les risques élevés de la R&D en oncologie. Gilead ( ), qui avait investi 320 millions de dollars dans Arcus en 2023, voit aussi son pari s’éloigner. SNDK (SanDisk) subit le contrecoup d’un secteur des mémoires en surchauffe. Après des mois de hausse portée par la demande en IA, les semi-conducteurs marquent une pause, les investisseurs craignant un excès d’offre en 2026. 🎮 RBLX (-4 %) et VEEV (-3 %) : Engouement en berne Roblox ( RBLX ) a été rétrogradé par JP Morgan, qui anticipe un ralentissement des réservations et une compression des marges en 2026. La plateforme doit faire face à une baisse d’engagement des utilisateurs , notamment chez les adolescents.

a été rétrogradé par JP Morgan, qui anticipe un et une en 2026. La plateforme doit faire face à une , notamment chez les adolescents. Veeva Systems (VEEV), spécialiste des logiciels pour l’industrie pharmaceutique, est pénalisé par une migration accrue de ses clients vers Salesforce (CRM). Les grands comptes pharma, en pleine réévaluation de leurs outils, semblent privilégier la solution de CRM, plus intégrée. 🔮 FAQ : Comprendre les baisses du jour 1. Pourquoi AVGO baisse-t-il malgré des résultats records ? Les investisseurs s’inquiètent de la concentration des revenus (dépendance à l’IA et à quelques clients comme Anthropic) et des marges futures, qui pourraient être érodées par les coûts de production et de R&D. 2. Quel est l’impact de la rupture de contrat pour FRMI ? La résiliation du contrat au Texas remet en cause sa stratégie de croissance et soulève des questions sur sa capacité à attirer de nouveaux partenaires. L’action pourrait rester volatile jusqu’à une annonce rassurante. 3. NTSK a battu les estimations, pourquoi l’action chute-t-elle ? Le marché attendait une accélération plus marquée des revenus pour 2026. La croissance actuelle (+34 % sur un an) est jugée insuffisante face à une concurrence agressive. 4. Pourquoi les semi-conducteurs (SNDK, AVGO) sont-ils en baisse ? Le secteur a connu une surperformance récente (portée par l’IA), et les investisseurs prennent leurs bénéfices. De plus, les guidances de certains acteurs (comme AVGO) ont révélé des risques sur les marges. 5. Que signifie l’échec de RCUS pour les investisseurs en biotech ? C’est un rappel que la R&D en oncologie est extrêmement risquée. Même avec des partenariats solides (comme celui avec Gilead), un essai clinique raté peut faire plonger une action. 6. Roblox et Veeva sont-ils des opportunités d’achat après leurs baisses ? RBLX doit prouver qu’il peut relancer l’engagement des utilisateurs et améliorer ses marges.

doit prouver qu’il peut et améliorer ses marges. VEEV doit limiter l’exode vers CRM en innovant. À surveiller : leurs prochains rapports sur la rétention client.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."