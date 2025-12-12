Points clés BMY et GE profitent d’upgrades analytiques avec des objectifs de cours ambitieux, portés par des perspectives de croissance structurelle.

📈 Les performances du jour : qui tire son épingle du jeu ? 💡 Les upgrades analytiques font mouche : BMY et GE en tête Les actions Bristol-Myers Squibb (BMY, +2 %) et General Electric (GE, +3 %) ont bénéficié d’un coup de projecteur grâce à des recommandations optimistes de la part de grands noms de la finance. Guggenheim a relevé BMY à "Buy" avec un objectif de cours fixé à 62 ∗∗,anticipantunratiorisque/rendementattractifpour2026,soutenuparun<followupencodedFollowup="**, anticipant un ratio risque/rendement attractif pour 2026, soutenu par un <followup encodedFollowup="%7B%22id%22%3A%2266a9afeb-ed0f-4568-9d2c-7518e3584f4f%22%2C%22snippet%22%3A%22pipeline%20de%20produits%20prometteur%22%2C%22question%22%3A%22Quels%20produits%20dans%20le%20pipeline%20de%20BMY%20sont%20consid%C3%A9r%C3%A9s%20comme%20les%20plus%20prometteurs%20pour%202026%3F%22%7D" />. De son côté, **GE** a séduit Citigroup, qui a initié sa couverture avec un *"Buy"* et un objectif de **386 ∗∗,anticipantunratiorisque/rendementattractifpour2026,soutenuparun<followupencodedFollowup=", soulignant le positionnement stratégique du groupe dans les mégatendances de l’aéronautique et de la défense (A&D). Selon les analystes, ce secteur est porté par des leviers de croissance structurels, indépendamment des cycles économiques. Pourquoi ces upgrades ? BMY : La valorisation actuelle est jugée sous-estimée au regard des opportunités thérapeutiques à venir.

: La valorisation actuelle est jugée sous-estimée au regard des opportunités thérapeutiques à venir. GE : L’A&D est perçu comme un moteur de croissance pluriannuel, tirée par des tendances long terme comme la décarbonation ou la modernisation des flottes militaires. 🌍 LULU surfe sur l’international, malgré un changement de cap Lululemon (LULU, +12 %) a créé la surprise avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une croissance internationale robuste et des marges mieux qu’anticipées. Le groupe a également relevé ses prévisions annuelles de bénéfice par action (BPA), confirmant sa résilience hors des États-Unis. Cependant, l’annonce du départ de son PDG, Calvin McDonald, après sept ans à la tête de l’entreprise, a suscité des interrogations sur une possible réorientation stratégique. Un mouvement qui, pour l’instant, n’a pas entamé l’enthousiasme des investisseurs. Points clés : Chiffre d’affaires et BPA au-dessus du consensus.

au-dessus du consensus. Guidance annuelle révisée à la hausse , malgré un environnement macroéconomique incertain.

, malgré un environnement macroéconomique incertain. Transition à la direction : un signal de transformation ou un risque de discontinuité ? 🔥 NX : la star du jour, MOS et RH dans l’ombre 📊 NX : une performance opérationnelle qui électrise Quanex Building Products (NX, +16 %) a vu son cours s’envoler après la publication de résultats trimestriels marqués par un résultat opérationnel multiplié par 15 (42,9 M$ contre 2,8 M$ un an plus tôt). Bien que le chiffre d’affaires ait légèrement reculé (489,8 M$ contre 492,2 M$), cette performance a suffi à déclencher un rallye boursier. Les investisseurs semblent miser sur une amélioration durable de la rentabilité, malgré un léger tassement des ventes. 🌾 MOS profite des tensions géopolitiques, RH déçoit Mosaic (MOS, +2 %) : Les actions des producteurs d’engrais poursuivent leur ascension, dopées par les attaques de drones ukrainiens sur des sites russes , comme l’usine de Veliky Novgorod. Ces événements pourraient perturber l’offre mondiale et soutenir les prix.

: Les actions des producteurs d’engrais poursuivent leur ascension, dopées par les , comme l’usine de Veliky Novgorod. Ces événements pourraient perturber l’offre mondiale et soutenir les prix. RH (ex-Restoration Hardware, +9 %) : Malgré une dégradation de sa note par Stifel (passée à "Hold"), le titre a progressé. Le groupe a affiché une croissance solide de ses revenus et des gains de parts de marché, mais ses perspectives pour le T4 (ventes et BPA en dessous des attentes) ont tempéré l’optimisme. Contraste saisissant : NX : Une rentabilité en forte hausse, malgré un CA en léger repli.

: Une rentabilité en forte hausse, malgré un CA en léger repli. RH : Des fondamentaux solides, mais une guidance prudente qui divise. ❓ FAQ : Ce qu’il faut retenir 1. Pourquoi NX a-t-il bondi de 16 % ? Le résultat opérationnel de NX a été multiplié par 15 en un an (42,9 M$ contre 2,8 M$), malgré une légère baisse du chiffre d’affaires. Les investisseurs ont salué cette amélioration spectaculaire de la rentabilité. 2. Quel est l’impact du départ du PDG de LULU ? Le départ de Calvin McDonald après sept ans pourrait signaler un changement stratégique, mais les résultats solides du T3 et la guidance révisée à la hausse ont rassuré les marchés pour l’instant. 3. Pourquoi GE est-il considéré comme une valeur "megatrend" ? Citigroup met en avant le positionnement de GE dans l’aéronautique et la défense (A&D), un secteur porté par des tendances structurelles (décarbonation, modernisation militaire) indépendantes des cycles économiques. 4. Les attaques en Russie profitent-elles vraiment à MOS ? Oui, les frappes ukrainiennes sur des sites de production russes pourraient réduire l’offre mondiale d’engrais, soutenant les prix et les marges des acteurs comme Mosaic. 5. Pourquoi RH a-t-il été dégradé malgré sa hausse ? Stifel a abaissé sa recommandation à "Hold" en raison d’une guidance T4 décevante (ventes et BPA sous les attentes), malgré une croissance des revenus et des gains de parts de marché.

