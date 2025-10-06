AMD bénéficie de son partenariat avec OpenAI, entraînant une hausse de 25 % de ses actions avant l’ouverture de la bourse.

Points clés AMD a signé un accord avec OpenAI pour fournir des puces Instinct MI450, augmentant ainsi sa part de marché dans le domaine de l'IA.

OpenAI peut acheter jusqu'à 160 millions d'actions AMD, ce qui souligne le caractère stratégique de ce partenariat.

L'accord entre AMD et OpenAI marque un tournant décisif non seulement pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour l'ensemble du marché de l'intelligence artificielle. En fournissant de puissantes puces Instinct MI450 d'une capacité totale de 6 gigawatts, AMD démontre qu'elle est prête à concurrencer Nvidia, le leader actuel du secteur des puces IA. Cette collaboration permettra à AMD d'augmenter considérablement sa part dans le segment en pleine croissance des infrastructures IA, tout en accélérant le développement de solutions IA avancées à l'échelle mondiale. En outre, AMD a émis des bons de souscription OpenAI pour un maximum de 160 millions d'actions, qui seront activés dès que certains objectifs techniques et financiers auront été atteints. La possibilité pour OpenAI d'acheter des actions à des conditions préférentielles indique clairement que ce partenariat est de nature stratégique et à long terme, avec des avantages mutuels potentiels. Pour AMD, cela signifie la perspective d'une croissance substantielle de ses revenus, d'autant plus que la valeur de l'accord pourrait atteindre des dizaines de milliards de dollars par an. La collaboration avec un leader dans le domaine de l'IA confirme également qu'AMD ne se contente pas de développer des technologies de pointe, mais qu'elle est également capable d'établir efficacement des relations commerciales stratégiques de haut niveau. Sam Altman, cofondateur et PDG d'OpenAI, a souligné que le partenariat avec AMD est essentiel pour augmenter la puissance de calcul nécessaire pour exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle. Cet accord s'inscrit dans la tendance plus large à l'expansion des infrastructures d'IA à l'échelle mondiale, où les entreprises investissent massivement dans le développement de technologies d'IA générative. Par exemple, Nvidia a récemment annoncé son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI afin de développer conjointement des centres de données basés sur leurs systèmes. Dans le contexte du marché des semi-conducteurs, cet accord pourrait modifier l'équilibre des forces, en particulier compte tenu de la demande croissante de puces IA stimulée par le développement de l'intelligence artificielle générative et l'application généralisée de ces technologies dans divers secteurs économiques. Pour les investisseurs, c'est un signe clair que AMD élargit dynamiquement son portefeuille et a le potentiel pour être compétitif sur le marché mondial, ce qui devrait avoir un impact positif sur les résultats financiers de l'entreprise dans les années à venir. De plus, depuis le début de l'année, les actions d'AMD ont gagné environ 20 % de leur valeur, surpassant les indices de référence tels que le S&P 500 et le NASDAQ. Le cours de l'action de la société reste dans une forte tendance à la hausse, ce qui confirme encore l'intérêt croissant des investisseurs et leur optimisme quant à l'avenir de la société. Cet accord n'est pas seulement un succès pour AMD, mais aussi une étape importante vers un marché des semi-conducteurs plus compétitif et innovant, où les partenariats stratégiques jouent un rôle clé. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette collaboration et son influence sur l'avenir du secteur de l'IA.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."