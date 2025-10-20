Graphique du jour : JP225 (20.10.2025)

Points clés Record du Nikkei : L'indice japonais Nikkei 225 a atteint un nouveau record, progressant de plus de 3 % au-delà des 49 000 points, soutenu par les espoirs de stabilisation politique.

: L'indice japonais Nikkei 225 a atteint un nouveau record, progressant de plus de 3 % au-delà des 49 000 points, soutenu par les espoirs de stabilisation politique. Facteur politique : La reprise est alimentée par la signature prévue de la coalition entre le PLD et Ishin et la perspective d'un gouvernement dirigé par Sanae Takaichi , connue pour ses opinions favorables à la croissance et à la relance.

La reprise est alimentée par la signature prévue de la coalition entre le et la perspective d'un gouvernement dirigé par , connue pour ses opinions favorables à la croissance et à la relance. Marché obligataire/monétaire : Les anticipations d'une augmentation des dépenses budgétaires poussent les rendements des obligations japonaises à 10 ans à 1,66 % et maintiennent une légère faiblesse du yen.

L'indice japonais Nikkei 225 a progressé de plus de 3% aujourd'hui, dépassant les 49 000 points et établissant un nouveau record historique, après un précédent sommet atteint plus tôt en octobre. Cette hausse est une réponse directe aux espoirs de voir la fin de l'impasse politique au Japon. L'indice Topix, plus large, a également enregistré une hausse de 2 %, principalement grâce aux secteurs de l'électronique et de la finance.

L'augmentation susmentionnée est principalement due aux attentes entourant la conclusion des négociations de coalition.

Le Parti libéral-démocrate (PLD) est prêt à signer un accord de coalition avec le Parti de l'innovation du Japon (Ishin). Le nouveau Premier ministre devrait être l'actuelle dirigeante du PLD, Sanae Takaichi, connue pour ses opinions favorables à la croissance, qui ont récemment entraîné une forte hausse des rendements japonais et une faiblesse du yen, en raison des anticipations d'émissions importantes de dette pour soutenir l'augmentation des dépenses. Les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont déjà atteint 1,66 %, soit un niveau nettement supérieur au taux directeur actuel de 0,5 %. Source : Bloomberg Finance LP Stabilisation politique et « accord Takaichi trade » Le PLD et Ishin sont parvenus à un accord global, et la signature officielle de la coalition est prévue pour aujourd'hui. En tant que leader du PLD, Takaichi est pratiquement assuré d'assumer le poste de Premier ministre avec le soutien des membres d'Ishin. Le vote pour l'approbation du gouvernement devrait avoir lieu demain. La probabilité d'une politique favorable à la relance entraîne la poursuite des ventes d'obligations, des achats d'actions et un regain de faiblesse, bien que léger, du yen. À l'inverse, l'USDJPY a considérablement reculé au cours des dernières séances et s'est stabilisé entre 150 et 151. Lors de la campagne pour la direction du PLD, Takaichi a promu des plans visant à augmenter les dépenses publiques dans les industries stratégiques, notamment la défense, la technologie, la cybersécurité et l'énergie nucléaire. Situation technique du JP225 Le JP225 a enregistré une hausse de 25 % cette année, avec une accélération récente de la croissance, une tendance qui ne s'explique pas entièrement par les mouvements monétaires. Néanmoins, le retour du carry trade fait à nouveau l'objet de discussions, malgré le risque de hausse des taux d'intérêt au Japon. Il est intéressant de noter que les gains enregistrés au Japon ont récemment été supérieurs à ceux de Wall Street. Les prochains niveaux de résistance très importants pour le JP225 sont 50 000 points et 51 000 points, ce dernier coïncidant avec l'extension de 200,0 de la baisse enregistrée depuis le début de l'année. Le support se situe à l'extension de 161,8, autour du niveau de 47 000.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."