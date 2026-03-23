AMD défie Nvidia en Corée avec un contrat potentiel portant sur 10 000 puces

Advanced Micro Devices, Inc. est en pourparlers avec la start-up sud-coréenne spécialisée dans l’intelligence artificielle Upstage concernant la vente potentielle de dix mille accélérateurs Instinct MI355. Bien que le contrat ne soit pas encore finalisé, son ampleur et son importance stratégique en font un signal fort pour le marché des infrastructures d’IA en Asie. Cette commande potentielle vise à renforcer la puissance de calcul nécessaire aux grands modèles linguistiques d’Upstage et à soutenir le développement de projets d’IA souverains en Corée du Sud. Upstage fait partie des participants à un programme gouvernemental d’IA dans le cadre duquel quatre équipes sont en lice pour remporter le statut de modèle national gagnant. Jusqu’à présent, les GPU NVIDIA ont dominé ces projets, et le rôle potentiel d’AMD dans un cluster de dix mille unités représente un effort significatif pour accroître la concurrence et renforcer la présence de l’entreprise dans la région. Pour AMD, cette transaction pourrait servir plusieurs objectifs stratégiques. Premièrement, un cluster de dix mille puces représente une envergure considérable pour une start-up locale et un programme gouvernemental, et pourrait servir de référence pour d’autres clients de la région. Deuxièmement, cet accord démontre qu’AMD est en mesure de s’imposer dans les programmes nationaux d’IA, où les considérations politiques et le patriotisme technologique peuvent peser plus lourd que les seules spécifications des produits. Troisièmement, chaque contrat majeur d’AMD rappelle aux investisseurs que le marché des GPU et de l’IA n’est plus dominé par un seul fournisseur, tandis que la gamme Instinct gagne en notoriété auprès des entreprises nécessitant une infrastructure informatique haute performance. À l’heure actuelle, les négociations sont en cours ; l’impact sur le marché dépendra donc de la finalisation du contrat et des conditions de livraison. Historiquement, l’annonce de contrats majeurs dans le domaine de l’IA a eu une influence positive sur le cours de l’action AMD, mais tant que la transaction n’est pas finalisée, elle doit être considérée comme un signe de revenus potentiels futurs plutôt que comme une garantie de gains financiers immédiats. Les discussions avec Upstage mettent également en évidence la concurrence croissante et la demande en infrastructures d'IA en Asie. Les entreprises recherchent de plus en plus des fournisseurs de puces alternatifs afin de renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement et de tirer parti des dernières technologies d'accélération. Pour AMD, cela représente une opportunité d'accroître sa part de marché et de renforcer sa position dans un segment stratégique qui pourrait devenir l'un des principaux moteurs de la croissance du chiffre d'affaires et des marges dans les années à venir. Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."