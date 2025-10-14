AMD enregistre une hausse de 3% suite à l'annonce de l'intégration des processeurs Oracle

Points clés Oracle déploie 50 000 puces AMD dans son cloud comme alternative à Nvidia.

La concurrence entre les fabricants de puces s'intensifie, et les décisions d'Oracle pourraient modifier l'équilibre des forces.

La division Cloud Infrastructure d'Oracle (ORCL.US) a annoncé qu'elle déploierait 50 000 GPU AMD (AMD.US) à partir du second semestre 2026, en remplacement des solutions Nvidia pour les applications d'intelligence artificielle. Cela annonce une intensification de la concurrence sur le marché des GPU pour l'IA, où Nvidia occupe depuis longtemps une position dominante : ses puces ont notamment été utilisées pour développer ChatGPT, et l'entreprise détient plus de 90 % des parts de marché dans le secteur des centres de données. Pour Oracle, les puces AMD Instinct MI450 de nouvelle génération seront intégrées à son infrastructure cloud pour des applications d'IA avancées, en particulier dans le domaine de l'inférence, que Oracle présente comme un domaine clé pour l'adoption des nouvelles puces par ses clients. Pour le marché boursier, cette annonce a eu un impact immédiat. Les actions AMD ont gagné 3,07 % dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. Plus généralement, le marché a connu ces dernières semaines un changement clair dans les préférences d'investissement en matière d'infrastructure, qui se sont orientées vers les solutions d'IA. OpenAI, qui était jusqu'à récemment étroitement associé à Nvidia, a signé un nouvel accord pluriannuel pour les puces AMD (6 GW de capacité sur plusieurs années) qui, s'il est pleinement mis en œuvre, pourrait se traduire par une participation d'OpenAI à hauteur de 10 % dans le capital d'AMD. Grâce aux gains enregistrés aujourd'hui avant l'ouverture des marchés américains, les actions de la société restent proches de leurs plus hauts historiques. Source : xStation

