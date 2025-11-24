La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,29% à 7 959 points, son plus bas de la journée, pénalisée par le secteur de la défense (Safran -2,4%, Thales -1,5%) et des valeurs comme Danone (-1,7%) et Publicis (-1,6%). Malgré des progrès timides dans les négociations sur l’Ukraine, les investisseurs restent prudents. Contexte international : Wall Street : Le Nasdaq (+2,3%) et le S&P 500 (+1,4%) sont portés par les semi-conducteurs , malgré les interrogations sur la survalorisation des valeurs technologiques .

: Stable à . Or : +0,8% à 4 095 USD/l’once. Actualités des entreprises françaises Thales : Partenariat avec CNN MCO (Equans) et CS Group (Sopra Steria) pour moderniser 3 porte-hélicoptères amphibies de la Marine nationale.

: Partenariat avec et pour moderniser de la Marine nationale. Airbus : Contrat avec OmanSat-1 pour un satellite de télécommunications de nouvelle génération .

: Contrat avec pour un . Casino : Plan "Renouveau 2030" pour adapter sa structure financière d’ici mi-2026 .

: Plan pour adapter sa structure financière d’ici . Alstom : Protocole d’accord avec l’ Angola pour évaluer la Blue Line , une ligne ferroviaire côtière de 50 km .

: Protocole d’accord avec l’ pour évaluer la , une ligne ferroviaire côtière de . Euronext : Lancement du "European Aerospace and Defence Growth Hub", réunissant 15 entreprises de 4 pays pour soutenir la chaîne d’approvisionnement du secteur. → À suivre : Chiffres économiques américains (ventes au détail, PCE).

(ventes au détail, PCE). Évolutions géopolitiques en Ukraine.

en Ukraine. Dynamique des marchés en décembre (rallye de fin d’année ?).

