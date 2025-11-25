Avant l'ouverture des marchés européens (25.11.2025)

La séance de trading d’hier aux États-Unis s’est terminée sur un fort rebond, avec le Nasdaq en hausse de 2,69 %, le S&P 500 de 1,55 % et le Dow Jones de 1,4 %, les gains étant soutenus par la probabilité croissante d’une baisse des taux de la Fed.

Les récents commentaires de responsables de la Fed, dont Daly, Waller et Williams, indiquent qu’une baisse des taux en décembre devient de plus en plus probable, tout en soulignant que la décision dépendra des données économiques en cours, notamment l’inflation, la dynamique du marché du travail et la santé du secteur industriel. Les marchés intègrent actuellement une probabilité d’environ 70 à 75 % d’une baisse des taux en décembre, ce qui renforce le sentiment positif envers les actions et les actifs risqués.

Takaichi et Trump devraient discuter de la conversation de Trump avec Xi, dans un contexte de tensions croissantes autour de Taïwan.

La Maison-Blanche a qualifié les discussions avec l’Ukraine de productives, tandis que la Commission européenne a annoncé l’envoi d’une délégation à Washington pour discuter de divers dossiers.

Le président chinois Xi a annoncé un renforcement du partenariat énergétique avec la Russie, et les deux pays discutent d’une expansion des exportations de pétrole en réaction aux sanctions américaines. En conséquence, les prix du pétrole se stabilisent autour de 58,5 dollars le baril.

En Asie, les indices ont progressé modérément dans le sillage de la dynamique positive de Wall Street. Le Nikkei 225 a gagné 0,14 %, le Hang Seng 1,2 % et le Shanghai Composite 1,1 %, tandis que le S&P/ASX 200 australien a légèrement reculé de 0,1 %.

La Banque de Corée (BOK) a maintenu ses taux à 2,50 %, mais la faiblesse du won et les risques pesant sur le marché immobilier pourraient retarder toute baisse de taux jusqu’au début de 2026.

La Banque populaire de Chine a fixé le taux USD/CNY à 7,0826, en dessous du niveau estimé de 7,1056.

Sur le marché des changes, le dollar a affiché un comportement contrasté, se renforçant face au yen japonais mais s’affaiblissant légèrement face à l’euro et à la livre.

Sur le marché des matières premières, les métaux précieux ont légèrement progressé. L’or évoluait autour de 4 140 dollars l’once, tandis que l’argent se situait près de 51,4 dollars l’once.

Sur le marché des cryptomonnaies, le sentiment s’est légèrement amélioré, soutenu par un changement de narratif concernant une possible baisse des taux de la Fed en décembre. Le bitcoin se négocie autour de 87 975 dollars et l’Ethereum près de 2 915 dollars.

Dans le secteur technologique, Alphabet s’implique davantage dans le marché de l’IA avec de nouvelles puces TPU, susceptibles de concurrencer la domination de Nvidia dans les GPU dédiés à l’IA. De plus, Meta envisage de transférer une partie de ses centres de données vers les TPU de Google à partir de 2027 et de louer de la puissance de calcul via Google Cloud.

Tesla fait face à des accusations de violation de brevet liées à ses systèmes robotiques Autopilot.

