Analyse technique : Bitcoin progresse et s'approche d'une zone de résistance importante

Bitcoin a grimpé aujourd’hui à près de 83 000 dollars, s’approchant de la zone de résistance clé définie par la moyenne mobile exponentielle sur 200 séances (EMA200, ligne rouge). Après avoir atteint ce niveau, le sentiment s'est refroidi et le cours a reculé d'environ 1 000 dollars, le BTC s'échangeant actuellement autour de 81 400 dollars par jeton. La question clé est désormais de savoir si les haussiers ont encore suffisamment d'élan pour franchir la barrière technique qui sépare la tendance baissière générale d'un retour potentiel à des conditions haussières. Une reprise plus durable des marchés des cryptomonnaies nécessiterait probablement une baisse des prix du pétrole et, par conséquent, une plus grande stabilité dans le conflit au Moyen-Orient. Un tel scénario reste envisageable, même s’il est difficile d’évaluer si sa probabilité est réellement aussi élevée que le laissent entendre les récents titres de la presse américaine. La réaction de l’Iran au rapport d’Axios est apparue relativement prudente et loin d’être enthousiaste.

En revanche, si l'Iran acceptait au moins une partie des principales exigences américaines concernant le contrôle du détroit d'Ormuz, la liberté des voies maritimes et la surveillance des installations nucléaires et de l'enrichissement d'uranium, le Bitcoin pourrait bénéficier d'un nouveau catalyseur haussier. Un soutien supplémentaire pourrait provenir de l'amélioration du cadre réglementaire aux États-Unis suite au Clarity Act, de la poursuite des entrées de capitaux dans les ETF, de la faiblesse structurelle du dollar américain et des rendements des bons du Trésor, ainsi que d'un regain de dynamique plus général pour les actifs en corrélation négative avec le dollar. Ces derniers temps, le dollar s'était raffermi, principalement grâce à des données macroéconomiques solides et à la hausse des prix de l'énergie. Si cette tendance venait à s'affaiblir, les actifs à risque tels que le Bitcoin pourraient en bénéficier considérablement. D'un point de vue technique, la zone de soutien clé pour le Bitcoin se situe toujours autour de 79 000 à 80 000 dollars, niveau qui a constitué une résistance majeure pendant une longue période avant de se transformer en soutien. Des niveaux de soutien inférieurs se situent près de 75 000 $ à 76 000 $, puis autour de 70 000 $. À la hausse, un franchissement confirmé au-dessus de la MME 200 pourrait ouvrir la voie vers 90 000 $ et potentiellement effacer la tendance baissière plus générale qui a débuté en janvier 2026. Bitcoin (D1) Source: xStation5

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