Aperçu de Palantir : un nouveau record ou une nouvelle vague de ventes ?

À la clôture de la séance de lundi, la société technologique controversée Palantir publiera ses résultats. Spécialisée dans l'intelligence artificielle, l'agrégation de données et la surveillance, l'entreprise est connue non seulement pour son taux de croissance exceptionnel, mais aussi pour les réactions brutales du marché à la publication de ses résultats. Que va-t-il se passer cette fois-ci, et à quoi les investisseurs doivent-ils prêter attention ? Si l'on examine les indicateurs fondamentaux tels que le chiffre d'affaires et le bénéfice par action, Palantir a dépassé les prévisions du marché lors de chaque publication de résultats depuis mi-2023. Lors de la conférence d'aujourd'hui, le marché s'attend à un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard de dollars et à un BPA de 0,28. Cela implique une augmentation de la rentabilité de plus de 10 % d'un trimestre à l'autre et de plus de 200 % d'une année sur l'autre. Cependant, ces indicateurs de rentabilité ne sont que la partie émergée de l'iceberg lorsqu'il s'agit d'analyser des entreprises aussi complexes que Palantir. Avec des multiples de valorisation aussi élevés que ceux de Palantir, la moindre déception peut déclencher une vague de ventes. Dans le même temps, même un léger dépassement des prévisions sur des postes clés peut susciter l'euphorie. C'est une conséquence directe de l'énorme levier opérationnel et du taux de croissance de l'entreprise. Pour défendre la thèse haussière, l'entreprise doit aborder plusieurs risques lors de la conférence et dans les résultats eux-mêmes : Sous la pression des grands modèles de langage (LLM) commerciaux, des entreprises telles qu'OpenAI et Anthropic s'imposent de plus en plus sur un segment qui était jusqu'à présent l'apanage de sociétés comme Palantir. L'entreprise doit démontrer que cela ne constitue pas une menace pour sa croissance. Elle peut y parvenir en : Démontrant une croissance du RPO et du cRPO

renforçant la confiance du marché dans ses prévisions, voire en les revoyant à la hausse,

publiant le taux de rétention du chiffre d'affaires net (un indicateur clé pour les entreprises SaaS), ce qui permettra d'évaluer si le modèle économique de Palantir est menacé d'une quelconque manière. Parmi les autres aspects que les investisseurs devraient surveiller figurent les indicateurs d'efficacité opérationnelle propres à Palantir, tels que : La durée et l'efficacité de la mise en œuvre, ainsi que la durée de la transition entre les phases pilotes du service et la version de production — cela permettra d'évaluer dans quelle mesure l'entreprise relève efficacement les défis importants liés au déploiement et à l'intégration de solutions complexes et de bases de données existantes au sein de nombreuses organisations.

Équilibre dans la croissance de la clientèle : une augmentation excessive de la part du secteur public dans la croissance de l'entreprise pourrait susciter des inquiétudes quant à la santé du segment commercial et aux priorités de l'entreprise. Une forte croissance des ventes en dehors des États-Unis serait également la bienvenue. PLTR.US (D1) Malgré un climat globalement négatif lors de la séance de lundi, alimenté par l'escalade des tensions dans le détroit d'Ormuz, le sentiment à l'égard de l'action reste positif à l'approche de la publication des résultats. Depuis le début de l'année, le cours évolue dans un canal de consolidation compris entre environ 160 et 130 USD. La tendance des moyennes mobiles EMA100 et EMA200 reste haussière ; toutefois, elles sont sur le point de se croiser, ce qui constituerait un signal baissier fort. Source : xStation5.

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