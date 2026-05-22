💯Résumé quotidien : Wall Street frôle les records à l'approche d'un long week-end

Marchés mondiaux et bourses Les indices boursiers américains enregistrent une forte hausse à l'approche du long week-end, le Dow Jones Industrial Average atteignant de nouveaux sommets historiques : le contrat US30 s'échange au-dessus des 50 800 points après avoir franchi la barre psychologique des 50 000 points la veille.

enregistrent une forte hausse à l'approche du long week-end, le Dow Jones Industrial Average atteignant de nouveaux sommets historiques : le contrat US30 s'échange au-dessus des 50 800 points après avoir franchi la barre psychologique des 50 000 points la veille. Le contrat US500 se rapproche également de ses plus hauts historiques, s’établissant au-dessus du niveau de 7 500 et enregistrant sa 8e semaine consécutive de hausse, la plus longue série de gains de ce type depuis 2023.

se rapproche également de ses plus hauts historiques, s’établissant au-dessus du niveau de 7 500 et enregistrant sa 8e semaine consécutive de hausse, la plus longue série de gains de ce type depuis 2023. L’optimisme de Wall Street s’accompagne d’une baisse de l’indice de volatilité VIX à des niveaux jamais vus depuis début février. Ce sentiment très positif est directement lié à la chute des prix du pétrole suite aux récentes déclarations de Donald Trump et aux signaux envoyés par l’Iran indiquant que les négociations de paix sont à un stade avancé.

s’accompagne d’une baisse de l’indice de volatilité VIX à des niveaux jamais vus depuis début février. Ce sentiment très positif est directement lié à la chute des prix du pétrole suite aux récentes déclarations de Donald Trump et aux signaux envoyés par l’Iran indiquant que les négociations de paix sont à un stade avancé. Les marchés connaissent un rebond restreint porté par l'intelligence artificielle , UBS mettant en garde contre sa concentration extrême : depuis le début du conflit en Iran début mars, un panier d'actions liées à l'IA (par exemple, l'écosystème Anthropic) a bondi de 56 %, tandis que le marché dans son ensemble (S&P 500 Equal Weighted) évolue latéralement.

, UBS mettant en garde contre sa concentration extrême : depuis le début du conflit en Iran début mars, un panier d'actions liées à l'IA (par exemple, l'écosystème Anthropic) a bondi de 56 %, tandis que le marché dans son ensemble (S&P 500 Equal Weighted) évolue latéralement. Les entrées de capitaux soutiennent la liquidité des entreprises : la valeur des rachats d'actions et des fusions-acquisitions (M&A) aux États-Unis a dépassé le seuil record de 1 000 milliards de dollars en 2026. Entreprises Les actions d'IBM (+2,2 %) et de GlobalFoundries (+5,5 %) progressent en réaction à la décision du gouvernement américain de soutenir le développement d'une infrastructure quantique nationale à hauteur de 2 milliards de dollars.

progressent en réaction à la décision du gouvernement américain de soutenir le développement d'une infrastructure quantique nationale à hauteur de 2 milliards de dollars. Les plus fortes hausses à la suite de la publication des résultats ou de la mise à jour des prévisions sont enregistrées par : IMAX (+15 % sur fond de rumeurs d’une vente potentielle de la société), Workday (+8,1 %), Zoom (+8 %), Ross Stores (+5,2 %) et Take-Two (+4,6 %), qui a officiellement annoncé la sortie de Grand Theft Auto VI pour le 19 novembre.

sont enregistrées par : IMAX (+15 % sur fond de rumeurs d’une vente potentielle de la société), Workday (+8,1 %), Zoom (+8 %), Ross Stores (+5,2 %) et Take-Two (+4,6 %), qui a officiellement annoncé la sortie de Grand Theft Auto VI pour le 19 novembre. Les entreprises technologiques chinoises subissent une forte pression à la vente, notamment BABA (-3,9 %) et TCOM (-6,1 %), en réaction à l'annonce de nouvelles sanctions réglementaires, ainsi que la société de biotechnologie Denali Therapeutics (-3,1 %) suite à l'échec des essais cliniques d'un médicament contre la maladie de Parkinson. Macroéconomie L' indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan a chuté de manière spectaculaire à 44,8 points (contre des prévisions de marché de 48,2 points), s'accompagnant d'une forte hausse des anticipations d'inflation à 1 an à 4,8 % et à 5 ans à 3,9 %.

a chuté de manière spectaculaire à 44,8 points (contre des prévisions de marché de 48,2 points), s'accompagnant d'une forte hausse des anticipations d'inflation à 1 an à 4,8 % et à 5 ans à 3,9 %. L' indice Ifo allemand a créé une surprise positive, s'élevant à 84,9 points (alors que l'on s'attendait à une baisse à 84,2 depuis 84,4), contrastant fortement avec les faibles résultats de l'indice PMI — le sous-indice des anticipations a atteint 83,8, tandis que l'évaluation actuelle s'est établie à 86,1.

a créé une surprise positive, s'élevant à 84,9 points (alors que l'on s'attendait à une baisse à 84,2 depuis 84,4), contrastant fortement avec les faibles résultats de l'indice PMI — le sous-indice des anticipations a atteint 83,8, tandis que l'évaluation actuelle s'est établie à 86,1. Les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni se sont révélées nettement moins bonnes que prévu : la croissance en glissement annuel s'est arrêtée à 0 % (contre une prévision de 1,3 % en glissement annuel et 1,7 % précédemment), tandis qu'en glissement mensuel, une baisse de -1,3 % a été enregistrée (contre une prévision de -0,6 % et un chiffre précédent de +1,7 %).

se sont révélées nettement moins bonnes que prévu : la croissance en glissement annuel s'est arrêtée à 0 % (contre une prévision de 1,3 % en glissement annuel et 1,7 % précédemment), tandis qu'en glissement mensuel, une baisse de -1,3 % a été enregistrée (contre une prévision de -0,6 % et un chiffre précédent de +1,7 %). Le ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué que les questions nucléaires ne faisaient pas l'objet de discussions à ce stade des négociations, bien que d'autres sources suggèrent que le transfert potentiel d'uranium enrichi vers des pays tiers devrait constituer une condition essentielle à la levée des sanctions imposées à Téhéran. Politique monétaire et Réserve fédérale (Fed) Le président Donald Trump a officiellement investi Kevin Warsh au poste de nouveau président de la Fed, définissant ainsi les grandes lignes de la nouvelle doctrine Trump-Warsh : la banque centrale abandonne ses indications prospectives au profit d’une plus grande imprévisibilité et flexibilité ; l’idée selon laquelle une économie forte génère automatiquement de l’inflation a été rejetée (priorité étant donnée à la stimulation de l’offre et à l’innovation), et la stratégie s’oriente vers une croissance agressive du PIB afin de « sortir de la dette » sans hausses brutales des taux. Trump a déclaré que Warsh jouissait d'une totale indépendance, ajoutant toutefois que le nouveau président comprenait la nécessité de stimuler une économie en croissance.

a officiellement investi Kevin Warsh au poste de nouveau président de la Fed, définissant ainsi les grandes lignes de la nouvelle : la banque centrale abandonne ses indications prospectives au profit d’une plus grande imprévisibilité et flexibilité ; l’idée selon laquelle une économie forte génère automatiquement de l’inflation a été rejetée (priorité étant donnée à la stimulation de l’offre et à l’innovation), et la stratégie s’oriente vers une croissance agressive du PIB afin de « sortir de la dette » sans hausses brutales des taux. Trump a déclaré que Warsh jouissait d'une totale indépendance, ajoutant toutefois que le nouveau président comprenait la nécessité de stimuler une économie en croissance. Les membres du conseil d'administration de la Fed affichent un revirement vers une position restrictive, sous l'impulsion de Christopher Waller, dont le discours a renforcé le dollar — Waller a qualifié de « folles » les discussions sur des baisses rapides des taux et a annoncé le passage de la Fed à une position neutre à restrictive, où l'inflation tenace et les attentes élevées des consommateurs dictent la marche à suivre. Il a proposé de réduire davantage le bilan (QT de 300 à 500 milliards de dollars supplémentaires) et a annoncé l'abandon officiel de l'objectif de retour au faible niveau du bilan d'avant 2008, avertissant que descendre sous la barre psychologique des 6 000 milliards de dollars risquait de paralyser le marché interbancaire. Matières premières Les cours du pétrole brut WTI chutent fortement de plus de 2 %, tombant au niveau de 95 dollars, tandis que le Brent, après son renouvellement, s'établit sous la barre des 100 dollars.

chutent fortement de plus de 2 %, tombant au niveau de 95 dollars, tandis que le Brent, après son renouvellement, s'établit sous la barre des 100 dollars. Les cours de l'or sont en baisse de 0,5 % aujourd'hui, oscillant juste au-dessus du niveau de 4 500 dollars l'once, incapables de refléter la baisse du prix du pétrole brut en raison des vents contraires liés au renforcement du dollar américain. Devises Le dollar américain affiche un net renforcement, poussant la principale paire de devises EUR/USD vers le niveau de 1,16, ce qui est à l'origine des pertes et de la pression observées aujourd'hui sur le marché des métaux précieux.

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