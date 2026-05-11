Les semi-conducteurs dictent l'humeur du marché à l'ouverture de la semaine. Intel et Micron Technology grimpent de plus de 5% sur les échanges hors séance, prolongeant le rallye spectaculaire d'avril et début mai. La toile de fond reste pourtant chargée : Donald Trump a qualifié de « totalement inacceptable » la réponse iranienne à son plan de paix, et le pétrole brut s'apprécie de près de 4%. Les futures du Nasdaq 100 tiennent malgré tout le cap, signe que la rotation sur les valeurs AI hardware reste le moteur dominant. Pour situer le contexte de cette frénésie sectorielle, la page actions de XTB recense les valeurs technologiques américaines accessibles.

Les semi-conducteurs au cœur du nouveau cycle IA

Intel pulvérise ses sommets historiques

Le titre Intel vit l'un des retournements de marché les plus remarquables de l'année 2026. Le cours a doublé en avril, puis a gagné encore plus de 30% sur les premiers jours de mai. Sur l'ensemble de l'année, l'action progresse de plus de 200%, une performance qui place le fondeur californien devant Nvidia en termes de rendement annuel.

Le catalyseur principal reste l'accord industriel conclu avec Apple, révélé par le Wall Street Journal. Le groupe de Cupertino confie une partie de la fabrication de ses processeurs maison à Intel, rompant la dépendance quasi exclusive à TSMC. Cette validation commerciale donne enfin un socle fondamental à un rallye qui, jusqu'ici, reposait surtout sur la dynamique de positionnement des investisseurs.

La banque HSBC a relevé son objectif de cours sur Intel à 95 $, un niveau qui figure parmi les plus élevés de la rue. Le titre évoluait, en after-hours ce 11 mai, à un nouveau plus haut historique, dépassant pour la première fois son sommet de l'ère dot-com de l'an 2000.

Le supercycle mémoire propulse Micron

Micron Technology incarne l'autre grand récit du moment. La capitalisation de la société d'Idaho a franchi les 800 milliards de dollars la semaine dernière, propulsée par une hausse de 124% depuis le 1er janvier et de près de 700% sur douze mois. Le directeur général Sanjay Mehrotra a indiqué à CNBC en mars que les clients principaux ne reçoivent que « 50% à deux tiers de leurs besoins » en mémoire DRAM et NAND.

La rareté tient à l'explosion de la demande pour les AI accelerators de Nvidia et AMD, gros consommateurs de mémoire haute performance. Le cabinet Gartner anticipe une hausse des dépenses en puces mémoire de 216 milliards de dollars en 2025 à 633 milliards en 2026. Micron, SK Hynix et Samsung trustent l'essentiel de ce marché à trois.

Le BPA publié par Micron pour son deuxième trimestre fiscal 2026 a atteint 12,20 dollars, soit une multiplication par huit sur un an. La guidance (prévisions financières communiquées par l'entreprise) cible 19,15 dollars pour le trimestre en cours, ce qui correspondrait à une progression d'environ dix fois en glissement annuel.

Le Nasdaq 100 face à un cocktail explosif

Valorisations tendues, indicateur RSI en zone de surchauffe

Le Nasdaq 100 poursuit sa marche quasi verticale, évoluant à proximité de son sommet historique. Le RSI (Relative Strength Index, indicateur de momentum) signale une condition de surachat marquée, à son plus haut niveau depuis septembre 2025. Les Fibonacci retracements à 23,6% et 38,2% constituent les résistances techniques les plus immédiates.

L'analyste Jonathan Krinsky chez BTIG a comparé l'ampleur du mouvement sur les semi-conducteurs à celui de 1999. Il évoque un risque de correction de 25% à 30% sur l'indice PHLX Semiconductor, en hausse de 66% depuis le début de l'année. Plusieurs valeurs phares du secteur, dont AMD, MU, INTC, ARM et SMH, affichent des RSI en zone de surachat selon les données techniques de marché.

En cas de retournement ou de correction, les niveaux de soutien à surveiller se trouvent autour des retracements de Fibonacci 78,6% et 100%. Le profil graphique du Nasdaq 100 reste néanmoins haussier tant qu'aucun signal de rupture franc n'apparaît sur les volumes.



Le risque géopolitique remet le pétrole au premier plan

Donald Trump a rejeté la contre-proposition iranienne de cessez-le-feu transmise via les médiateurs pakistanais. Le président américain a déclaré la réponse iranienne « totalement inacceptable », mots qui ont ravivé les craintes d'une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz. Le brut WTI à échéance juin a bondi de plus de 2% à 97,88 $ le baril ce lundi matin, tandis que le Brent juillet franchissait les 103,93 $.

La banque Citi a averti que les risques restent orientés à la hausse sur les prix du pétrole, l'hypothèse d'un accord ramenant à une réouverture du détroit fin mai étant désormais fragilisée. Les analystes du courtier prennent en compte une possibilité de réouverture partielle uniquement, qui prolongerait les perturbations de transport.

L'agenda macroéconomique reste léger ce 11 mai. Une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, les chiffres des ventes de logements anciens américains pour avril seront publiés, attendus à 4,05 millions d'unités contre 4,02 millions le mois précédent.

Les autres valeurs en mouvement

Moderna et Babcock & Wilcox gagnent du terrain

Moderna progresse de plus de 10% après l'annonce du développement d'un vaccin contre les hantavirus, virus transmis par les rongeurs. La nouvelle relance l'intérêt spéculatif sur le laboratoire de Cambridge, dont le titre avait souffert depuis la fin du cycle covid-19.

Babcock & Wilcox publie également une séance solide, avec une hausse de plus de 10% après ses résultats trimestriels. Le segment énergie du groupe affiche une progression de chiffre d'affaires de 44% en glissement annuel, soutenu par les commandes liées aux centrales électriques et aux infrastructures de production thermique. Cette dynamique reflète l'appétit des opérateurs pour les fournisseurs adjacents au boom des datacenters.

Lumentum gagne environ 4% après l'annonce de son intégration prochaine à l'indice Nasdaq 100. Cette inclusion entraîne mécaniquement des achats forcés de la part des fonds indiciels et ETF répliquant l'indice, dont les principaux trackers ont collectivement plusieurs centaines de milliards de dollars d'encours.

Une rotation sectorielle qui interroge

La concentration des gains sur quelques titres du semi-conducteur, doublée de RSI tendus, alimente le débat sur la soutenabilité du mouvement. Le commentaire de Krinsky chez BTIG sur des « niveaux non vus depuis la bulle internet » fait écho à des analyses prudentes diffusées par plusieurs maisons de courtage.

À l'inverse, les arguments fondamentaux ne manquent pas. La demande en capacité mémoire dépasse l'offre disponible chez les trois grands producteurs, et l'arrivée d'Apple comme client des fonderies d'Intel transforme un récit de redressement en un récit de croissance.

L'attention des investisseurs porte aussi sur l'Europe. Toute évolution du dossier ukrainien et les déclarations à venir de la Banque centrale européenne pourraient déclencher des mouvements significatifs sur les actifs européens, en particulier sur l'euro et les obligations souveraines.

❓ FAQ

Pourquoi le cours d'Intel grimpe-t-il autant en 2026 ? Le titre Intel profite d'un retournement industriel majeur lié à l'accord conclu avec Apple pour la fabrication de processeurs. Combiné à l'engouement général pour les AI chips, ce contrat a propulsé l'action à un nouveau plus haut historique, dépassant son sommet de l'an 2000.

Quels sont les principaux acteurs du secteur des semi-conducteurs sur le Nasdaq 100 ? Les valeurs phares des semi-conducteurs dans l'indice incluent Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Micron Technology et Applied Materials. Lumentum vient d'annoncer son entrée prochaine dans le Nasdaq 100.

Comment s'exposer au secteur des semi-conducteurs sur les marchés financiers ? L'exposition au secteur peut passer par les actions individuelles des fabricants (Nvidia, Intel, AMD, Micron) ou par des ETF sectoriels répliquant un panier de valeurs technologiques. Plusieurs ETF spécialisés sur les semi-conducteurs sont cotés sur les bourses américaines et européennes.

Le Nasdaq 100 est-il en zone de surchauffe ? Les indicateurs techniques tels que le RSI signalent une condition de surachat marquée sur le Nasdaq 100 et sur de nombreuses valeurs semi-conducteurs individuelles. Cela ne signifie pas qu'une correction est imminente, mais l'analyse fondamentale et technique invite à la vigilance sur les niveaux d'entrée.

Pourquoi le pétrole rebondit-il de 4% ce lundi ? Le rejet par Donald Trump de la contre-proposition iranienne de cessez-le-feu, conjugué à un avertissement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu indiquant que le conflit « n'est pas terminé », a ravivé les craintes sur l'approvisionnement via le détroit d'Ormuz. Le WTI repasse au-dessus de 97 $ et le Brent au-delà de 103 $. Pour les bases du marché du pétrole, la page matières premières de XTB regroupe les ressources pédagogiques associées.