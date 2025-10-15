Aperçu des résultats de TSMC : le principal fournisseur de semi-conducteurs va-t-il surprendre le marché ?

Le géant taïwanais de la fabrication de semi-conducteurs, TSMC, devrait annoncer ses résultats du troisième trimestre 2025 le jeudi 16 octobre, juste avant l'ouverture des marchés européens. Cette annonce intervient à un moment où l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA) a atteint un niveau tel que des spéculations sur une éventuelle bulle apparaissent. Les résultats du géant taïwanais des puces électroniques seront cruciaux non seulement pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème de l'IA, mené par Nvidia, l'un des principaux clients de TSMC.

Attentes du marché : un trimestre record à portée de main

T3 2025 - Consensus Bloomberg :

Bénéfice net : 406,67 milliards de dollars taïwanais (13,39 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente

406,67 milliards de dollars taïwanais (13,39 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente Chiffre d'affaires : 968,44 milliards de dollars taïwanais (31,89 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente

968,44 milliards de dollars taïwanais (31,89 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente Marge brute : 57,2 %

57,2 % Résultat d'exploitation : 459,12 milliards de nouveaux dollars taïwanais (15,12 milliards de dollars)

459,12 milliards de nouveaux dollars taïwanais (15,12 milliards de dollars) Marge d'exploitation : 47,3 %

T4 2025 - Prévisions des analystes :

Chiffre d'affaires : 31,3 milliards de dollars

31,3 milliards de dollars Marge brute : 57,1 %

57,1 % Marge d'exploitation : 46,9 %

Données préliminaires pour septembre 2025 :

Chiffre d'affaires de septembre : 330,98 milliards de nouveaux dollars taïwanais (10,90 milliards de dollars) — nettement supérieur au consensus de 302 milliards de nouveaux dollars taïwanais

330,98 milliards de nouveaux dollars taïwanais (10,90 milliards de dollars) — au consensus de 302 milliards de nouveaux dollars taïwanais Chiffre d'affaires total du troisième trimestre : 989,92 milliards de nouveaux dollars taïwanais (32,60 milliards de dollars) — proche de la fourchette haute des prévisions de la société (31,8 à 33 milliards de dollars)

Prévisions de TSMC pour le deuxième trimestre 2025 :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre : 31,8 à 33,0 milliards de dollars (moyenne de 32,4 milliards de dollars)

31,8 à 33,0 milliards de dollars (moyenne de 32,4 milliards de dollars) Marge brute : 56,5 %

56,5 % Marge d'exploitation : 46,5 %

Indicateurs supplémentaires :

Croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2025 : 32 à 34 %

32 à 34 % Surprise historique des bénéfices : en moyenne +6 % au-dessus des attentes au cours des quatre derniers trimestres

en moyenne au cours des quatre derniers trimestres Évolution prévue du cours de l'action après la publication des résultats : ±5,88 % selon la volatilité implicite du marché des options

±5,88 % selon la volatilité implicite du marché des options Évolution du cours ces derniers mois : Croissance du cours de l'action TSMC depuis le début de l'année (YTD) : +53 % Croissance depuis septembre (après les accords sur l'IA) : +25 % Croissance depuis mars 2025 : +67 % contre +15 % pour le S&P 500



La société devrait afficher un chiffre d'affaires d'environ 978 milliards de dollars taïwanais, suivi de prévisions indiquant deux trimestres consécutifs de croissance stable du chiffre d'affaires en glissement trimestriel. Néanmoins, les projections pour le troisième trimestre 2026 et au-delà suggèrent que TSMC renouera avec une forte croissance, grâce aux commandes importantes des grandes entreprises du secteur de l'IA. Source: Bloomberg Finance LP

Principaux moteurs de performance

Domination de l'IA et du HPC

Le segment du calcul haute performance (HPC), qui comprend principalement les puces IA, représente désormais 60 % du chiffre d'affaires de TSMC, soit une augmentation spectaculaire par rapport aux années précédentes. Selon les analystes du secteur des semi-conducteurs, la demande pour les processus de fabrication les plus avancés (3 nm, 5 nm, 7 nm) reste « insatiable ». Des entreprises telles que Nvidia, AMD, Apple et les opérateurs de centres de données (Google, Microsoft, Amazon) se disputent la capacité de production du géant taïwanais.

Bloomberg Intelligence suggère que la dynamique de la demande pour les produits TSMC devrait se poursuivre au quatrième trimestre, car les commandes importantes pour les puces A19 d'Apple et l'architecture Blackwell de Nvidia devraient largement compenser les défis saisonniers et tarifaires habituels. La société devrait également afficher une croissance de son chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 32 à 34 %, soit une augmentation par rapport à ses prévisions antérieures de 30 %.

Risques et incertitudes

Tensions géopolitiques et droits de douane

La conférence téléphonique sur les résultats financiers sera probablement axée sur les commentaires concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l'impact des droits de douane introduits par l'administration Trump. Le président a annoncé des droits de douane de 100 % sur les puces semi-conductrices, mais TSMC a bénéficié d'une exemption en raison de la construction de son usine de 165 milliards de dollars en Arizona.

Néanmoins, Taïwan reste soumis à des droits de douane temporaires de 20 % sur d'autres secteurs, et les négociations commerciales se poursuivent. Les investisseurs chercheront à savoir comment TSMC compte s'approvisionner en matériaux et en outils si le conflit commercial venait à s'intensifier.

Goulot d'étranglement dans le domaine des emballages avancés

La capacité de production de la technologie CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), essentielle à la fabrication de puces IA, reste une contrainte majeure. TSMC développe activement cette capacité, qui passera de 13 000 plaquettes par mois à la fin de 2023 à 70 000-80 000 d'ici la fin de 2025, avec un objectif de plus de 100 000 en 2026. Le PDG C.C. Wei a reconnu que la tension sur l'offre persistera « tout au long de 2025 » et espère une accalmie en 2026.

Ce problème est particulièrement aigu car les nouvelles architectures telles que Nvidia Blackwell occupent 3,3 fois plus d'espace que les générations précédentes, et la prochaine Rubin devrait en occuper 4,0 fois plus, ce qui augmente de manière exponentielle la demande en capacité CoWoS.

Le packaging fait référence aux technologies avancées de packaging de puces de l'entreprise, telles que CoWoS et SoIC (System-on-Integrated-Chips), qui intègrent plusieurs puces dans un seul boîtier afin d'améliorer les performances et de réduire la consommation d'énergie, ce qui est crucial pour les processeurs IA et HPC. TSMC construit de nouveaux centres de packaging de puces, par exemple aux États-Unis, afin de répondre à la demande croissante, même si elle doit dans un premier temps renvoyer certaines puces des usines américaines à Taïwan pour le packaging final. En 2025, TSMC prévoit d'ouvrir une nouvelle ligne de production CoWoS et de s'associer à Amkor aux États-Unis pour étendre ses capacités.

Scénarios de réaction du marché

Scénario positif : poursuite de la tendance haussière de l'IA

TSMC : Si TSMC dépasse les attentes (comme cela a été le cas au cours des quatre derniers trimestres avec une surprise moyenne de +6 %) et relève ses prévisions pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, nous pouvons nous attendre à une poursuite des gains pour TSMC. Bien que l'objectif de cours sur 12 mois pour TSMC ait été atteint, un résultat supérieur aux attentes pourrait déclencher une mise à jour des recommandations. Les analystes de Susquehanna ont récemment relevé leur objectif de cours de 300 $ à 400 $ , invoquant des trimestres à venir potentiellement plus solides que prévu initialement.

Si TSMC dépasse les attentes (comme cela a été le cas au cours des quatre derniers trimestres avec une surprise moyenne de +6 %) et relève ses prévisions pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025, nous pouvons nous attendre à une poursuite des gains pour TSMC. Bien que l'objectif de cours sur 12 mois pour TSMC ait été atteint, un résultat supérieur aux attentes pourrait déclencher une mise à jour des recommandations. Les analystes de ont récemment relevé leur objectif de cours de 300 $ à , invoquant des trimestres à venir potentiellement plus solides que prévu initialement. Nvidia : En tant que principal bénéficiaire des bons résultats de TSMC, Nvidia devrait tirer profit de la confirmation que la production des puces Blackwell progresse comme prévu. La corrélation entre TSMC et NVDA est de près de 60 %, ce qui suggère une interdépendance modérée. Les résultats positifs de TSMC et ses prévisions confirmant une forte demande de puces IA au quatrième trimestre et en 2026 devraient renforcer le scénario d'un supercycle IA continu. Les actions de Nvidia ont déjà gagné 25 % depuis début septembre grâce à des contrats d'infrastructure IA de plusieurs milliards de dollars.

En tant que principal bénéficiaire des bons résultats de TSMC, Nvidia devrait tirer profit de la confirmation que la production des puces Blackwell progresse comme prévu. La corrélation entre TSMC et NVDA est de près de 60 %, ce qui suggère une interdépendance modérée. Les résultats positifs de TSMC et ses prévisions confirmant une forte demande de puces IA au quatrième trimestre et en 2026 devraient renforcer le scénario d'un supercycle IA continu. Les actions de Nvidia ont déjà gagné 25 % depuis début septembre grâce à des contrats d'infrastructure IA de plusieurs milliards de dollars. Secteur plus large : Des entreprises telles que AMD, Broadcom, Micron, les fournisseurs d'équipements pour centres de données (Nebius) et même Apple devraient bénéficier de la confirmation d'une demande durable en matière d'IA. Les fabricants européens d'équipements pour semi-conducteurs (ASML, ASM International, BE Semiconductor) ont déjà enregistré des gains de plusieurs points de pourcentage à la suite des données préliminaires de TSMC pour septembre.

Scénario négatif : correction du marché en cas de déception

Si les résultats sont décevants ou si les prévisions sont prudentes, cela pourrait signaler une incertitude quant à l'avenir, mettant potentiellement en évidence :

L'incertitude liée aux droits de douane et aux restrictions à l'exportation

Les problèmes de capacité de CoWoS

Une demande d'iPhone plus faible que prévu (le segment des smartphones représente toujours 18 % du chiffre d'affaires)

Les avertissements concernant un ralentissement des investissements dans l'IA

Comment les actions pourraient réagir :

TSMC : Une correction par rapport aux niveaux actuels (303 dollars) est possible, surtout compte tenu de la hausse de 53 % depuis le début de l'année. Une valorisation du ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 30 n'est pas faible, même si elle se justifie par une croissance des bénéfices de 40 %. Après des gains aussi importants, une correction ne peut être exclue. Il convient de noter que l'action a subi une correction de près de 40 % entre janvier et début avril, puis une autre de moins de 10 % en juillet.

Une correction par rapport aux niveaux actuels (303 dollars) est possible, surtout compte tenu de la hausse de 53 % depuis le début de l'année. Une valorisation du ratio cours/bénéfice prévisionnel d'environ 30 n'est pas faible, même si elle se justifie par une croissance des bénéfices de 40 %. Après des gains aussi importants, une correction ne peut être exclue. Il convient de noter que l'action a subi une correction de près de 40 % entre janvier et début avril, puis une autre de moins de 10 % en juillet. Nvidia : En tant que société la plus exposée à TSMC (pratiquement 100 % de sa production de puces IA), Nvidia pourrait être la plus touchée. Un risque supplémentaire réside dans le fait que Nvidia se négocie à un PER prévisionnel de 40 points , légèrement supérieur à celui de TSMC.

En tant que société la plus exposée à TSMC (pratiquement 100 % de sa production de puces IA), Nvidia pourrait être la plus touchée. Un risque supplémentaire réside dans le fait que Nvidia se négocie à un PER prévisionnel de , légèrement supérieur à celui de TSMC. Secteur au sens large : les baisses devraient s'étendre à l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, en particulier aux entreprises dont les valorisations sont élevées et qui sont exposées à l'IA. AMD, Broadcom et les fabricants de mémoires HBM (Samsung, SK Hynix, Micron) pourraient tous subir une vague de ventes.

Perspective à long terme : TSMC, pilier de l'ère de l'IA

Quelle que soit la réaction à court terme du marché, TSMC reste l'entreprise la mieux positionnée dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA. La société contrôle plus de 60 % du marché mondial des fonderies et pas moins de 90 % du marché des puces les plus avancées (moins de 10 nm).

La concurrence est à la traîne : Intel est confronté à des problèmes de production et ne teste que le nœud 14A avec Nvidia, Samsung a ses propres difficultés à passer à des nœuds plus petits, et les barrières à l'entrée dans ce secteur sont si élevées qu'aucun nouvel acteur n'est attendu au cours de la prochaine décennie.

Questions clés pour la conférence téléphonique sur les résultats :

Quelles sont les prévisions pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025 ?

Commentaires sur la sécurisation de l'approvisionnement en cas d'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Mise à jour sur les commandes à long terme d'Intel suite à l'investissement récent de Nvidia.

Accélération du rythme du processus N2 et de la construction d'usines aux États-Unis.

La marge brute a-t-elle déjà atteint son niveau le plus bas ?

Perspectives en matière de prix pour 2026 (spéculations sur des hausses de prix de 5 à 10 % pour les nœuds avancés).

Résumé

TSMC est sur le point de publier des résultats qui pourraient soit confirmer, soit remettre en question le scénario d'un boom durable de l'IA. Les résultats devraient très probablement dépasser les attentes (généralement d'environ 6 %), mais l'élément clé sera les prévisions et le ton adopté par la direction concernant les risques géopolitiques.

Pour les investisseurs à long terme, TSMC reste une entreprise aux perspectives de croissance exceptionnellement solides, grâce à son avantage technologique incontesté et à sa position quasi monopolistique dans le segment le plus rentable de la fabrication de puces. Pour les traders à court terme, compte tenu du gain de 53 % depuis le début de l'année et de la variation prévue de ±5,88 %, il pourrait être prudent de couvrir leurs positions ou de réaliser certains bénéfices en cas de surprise négative et d'attendre la fin d'une correction potentielle.

Nvidia et d'autres entreprises spécialisées dans l'IA devraient suivre l'exemple de TSMC : des résultats potentiellement positifs et des prévisions optimistes confirmeront la longévité du supercycle de l'IA et entraîneront de nouveaux gains. Un scénario négatif pourrait déclencher une correction à l'échelle du secteur, qui constituerait probablement une opportunité d'achat pour les investisseurs patients, compte tenu de la solidité fondamentale de la tendance à long terme de l'IA.