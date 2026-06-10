Photronics après une chute de 50%📉 Une valeur sûre sur le marché des semi-conducteurs ou un piège boursier ?

Photronics (PLAB.US) a subi une forte pression après la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal, ce qui laisse la société avec une capitalisation boursière d’environ 1,8 milliard de dollars, bien qu’elle dispose de près de 650 millions de dollars de trésorerie. Le titre a chuté de près de 50% par rapport à son plus haut historique, proche de 56 dollars par action, les investisseurs ayant réagi négativement à des résultats inférieurs aux attentes et à des prévisions prudentes pour le troisième trimestre.

De nombreux acteurs du marché ont en effet considéré Photronics comme un retardataire du secteur des semi-conducteurs, réorientant leurs capitaux vers des titres liés à l'IA et aux puces électroniques, qui connaissent une croissance plus rapide. La société a principalement attribué cette faiblesse à un ralentissement des « tape-outs » de semi-conducteurs, étape à laquelle les nouvelles conceptions de puces passent à la production commerciale.

Photronics génère une grande partie de son chiffre d'affaires lorsque de nouvelles conceptions de semi-conducteurs entrent en production, ce qui crée une demande pour les photomasques utilisés dans le processus de fabrication. La direction a lié le ralentissement récent aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui ont pesé sur l'activité des clients et réduit la demande de photomasques.

Dans le même temps, la direction a noté que la situation avait commencé à s'améliorer dès le mois de mai. Le nombre de nouveaux projets de puces a commencé à se redresser, ce qui suggère que la faiblesse actuelle pourrait s'avérer temporaire plutôt que structurelle. La société a également souligné qu'elle s'attendait à bénéficier de la demande à long terme en semi-conducteurs liés à l'IA.

Quels facteurs pourraient soutenir la croissance future ?

L'activité de masques d'affichage avancés de la société constitue un moteur de croissance potentiel. Samsung Display entame la production en série de panneaux AMOLED G8.6 de nouvelle génération, qui devraient être utilisés dans les futurs modèles de MacBook Pro d'Apple. L'augmentation des volumes de production d'écrans avancés devrait se traduire par une demande accrue de photomasques de haute qualité, un produit phare de Photronics.

Une autre opportunité découle de la tendance croissante à l'externalisation chez les grands fabricants de mémoire tels que Samsung et SK hynix. L'externalisation s'étend désormais à des nœuds de semi-conducteurs de plus en plus avancés, y compris des processus aussi petits que 7 nanomètres. Cette tendance pourrait élargir considérablement le marché potentiel à long terme de Photronics.

La société investit également massivement dans de nouvelles capacités de production en Corée du Sud et aux États-Unis. Ces projets d'expansion devraient être achevés d'ici l'exercice 2027, et leurs retombées positives devraient commencer à se faire sentir dans les résultats financiers dès l'année prochaine.

Évaluation et argumentaire d'investissement

À la suite de la correction boursière, Photronics se négocie à un niveau proche de sa valeur comptable et affiche un ratio cours/bénéfice d'environ 10, ce qui est inhabituellement bas pour une entreprise du secteur des semi-conducteurs. Bien qu'une volatilité à court terme reste possible, la société continue de générer des bénéfices, maintient des marges nettes saines à deux chiffres et ne supporte aucun endettement significatif. Son bilan reste l'un des plus solides parmi les fournisseurs de semi-conducteurs de petite et moyenne capitalisation.

La thèse d'investissement principale repose sur le fait que le ralentissement actuel est de nature cyclique plutôt que permanente. Une reprise de l'activité de conception de semi-conducteurs, la croissance continue des marchés de l'IA et de la mémoire, ainsi que l'augmentation de l'externalisation des photomasques pourraient soutenir la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices au cours des prochaines années. Les principaux risques restent le rythme de la reprise de la demande, la capacité de l'entreprise à utiliser efficacement ses capacités de production en expansion, et le maintien des marges dans un environnement plus concurrentiel.

Historiquement, l'action Photronics a toujours été très volatile. Elle se négocie actuellement à environ 30% en dessous de sa moyenne mobile exponentielle sur 200 jours (EMA200), ce qui souligne à la fois la gravité de la récente vague de ventes et la difficulté de rétablir une tendance haussière durable à long terme. Le principal risque auquel la société est confrontée est un ralentissement économique plus général ou une récession qui pourrait retarder davantage la mise en production des semi-conducteurs et les activités de conception de nouvelles puces. Un tel scénario pèserait probablement sur la demande de photomasques et pourrait indiquer que la capacité bénéficiaire actuelle de la société pourrait ne pas être durable dans les années à venir.

Source: xStation5