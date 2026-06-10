Ouverture US : l'inflation de mai limite les baisses

L'inflation mesurée par l'IPC a atteint 4,2 % en mai, atteignant son plus haut niveau depuis avril 2023. Les marchés tirent toutefois leur optimisme de l'indice sous-jacent, qui n'a progressé que de 0,2 %. Ce chiffre a affaibli le dollar et permis au marché boursier américain de marquer une légère pause. Après avoir ouvert la séance en baisse de 0,5 %, le NASDAQ Composite et le S&P 500 oscillent actuellement à un niveau légèrement inférieur à l'équilibre. Depuis plusieurs jours, nous observons une aversion au risque accrue aux États-Unis. Cela pourrait être lié non seulement aux messages plutôt chaotiques en provenance du Moyen-Orient, mais aussi à l'introduction en bourse de SpaceX prévue vendredi. En ce qui concerne la saga sans fin entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs ne semblent pas interpréter les attaques d'hier comme le prélude à une escalade significative. Cela se reflète dans la hausse limitée des prix du pétrole brut, le baril de Brent s'échangeant actuellement à un peu moins de 93 $. Le titre qui affiche aujourd’hui la plus forte baisse est Super Micro Computer. Cette chute de 12,5 % résulte principalement de l’annonce d’un projet visant à lever jusqu’à 7 milliards de dollars de nouveaux capitaux par le biais d’une émission massive d’actions. Figure 1 : Tableau de bord du Nasdaq 100 (10/06/2026) Source: XTB Research, 10.06.2026 Figure 2 : Les titres les plus performants et les moins performants du Nasdaq 100 (10 juin 2026) Source: Bloomberg, 10.06.2026 Figure 3 : Carte thermique sectorielle du Nasdaq 100 (10 juin 2026) Source: XTB Research, 10.06.2026 Technical Analysis US100 (D1) Source: xStation, 10.06.2026 Après une très forte impulsion haussière, l'indice est entré dans une phase de correction fin mars. Le cours a franchi à la baisse le canal ascendant à court terme, ce qui constitue le premier signe clair d'un affaiblissement de la tendance. Le marché teste actuellement la zone de soutien à 28 645 points, qui coïncide avec le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. La moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), qui se situe près de 28 338 points, sert de support supplémentaire. Tant que les cours restent au-dessus de cette zone, les baisses peuvent être considérées comme une correction au sein de la tendance haussière dominante. L'indicateur RSI oscille près du niveau de 50, confirmant l'absence d'avantage clair pour l'un ou l'autre camp du marché. Parallèlement, le MACD reste sur un signal de vente et indique l'affaiblissement de la dynamique haussière précédente. D'un point de vue technique, la tendance du marché reste haussière à moyen terme, mais les baissiers ont l'avantage à court terme. Actualités des entreprises Cracker Barrel (CBRL.US) : L'action de la chaîne de restaurants a bondi de 26 % après que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes.

L'action de la chaîne de restaurants a bondi de après que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, dépassant ainsi les estimations moyennes des analystes. Dianthus Therapeutics (DNTH.US) : Le titre de la société s'effondre de 14 % après l'annonce que son concurrent Sanofi a suspendu les essais de phase avancée d'un traitement expérimental ciblant une maladie auto-immune rare en raison de doutes quant à son efficacité.

Le titre de la société s'effondre de après l'annonce que son concurrent Sanofi a suspendu les essais de phase avancée d'un traitement expérimental ciblant une maladie auto-immune rare en raison de doutes quant à son efficacité. Super Micro Computer (SMCI.US) : Le cours de l'action de la société a chuté de 14 % à la suite de l'annonce de son intention de lever 7 milliards de dollars de capitaux. Ces fonds sont destinés à financer l'achat de composants nécessaires pour honorer d'importantes commandes de serveurs d'IA d'une valeur de près de 39 milliards de dollars.

Le cours de l'action de la société a chuté de à la suite de l'annonce de son intention de lever 7 milliards de dollars de capitaux. Ces fonds sont destinés à financer l'achat de composants nécessaires pour honorer d'importantes commandes de serveurs d'IA d'une valeur de près de 39 milliards de dollars. Oscar Health (OSCR.US) : L'action de l'assureur progresse de 4 % grâce à une révision à la hausse de la recommandation de Barclays. Les analystes ont invoqué le cycle de reprise des marges visible de la société pour justifier leur décision. --- Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB



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