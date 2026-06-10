L'alimentation vaut-elle mieux que la technologie❓Cracker Barrel bondit de 32 % après avoir publié des résultats exceptionnels au troisième trimestre 🍳 📈

Le titre de Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) a bondi de plus de 32 % en début de séance, atteignant un plus haut de la séance à 48,20 $ (en hausse d'environ 25 % actuellement). Cette forte hausse fait suite à la publication d'un rapport financier exceptionnel pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, qui a largement dépassé les attentes de Wall Street tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat net. Bafouant une journée baissière pour l'ensemble des marchés, la chaîne de restaurants a transformé une perte par action attendue en un bénéfice solide et a considérablement revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Principaux faits marquants financiers et révisions à la hausse des prévisions Résultats largement supérieurs aux attentes : Bénéfice par action (BPA) ajusté déclaré de 0,29 $, effaçant complètement les estimations consensuelles des analystes qui tablaient sur une perte de 0,42 $.

Bénéfice par action (BPA) ajusté déclaré de 0,29 $, effaçant complètement les estimations consensuelles des analystes qui tablaient sur une perte de 0,42 $. Surperformance du chiffre d'affaires : 797,4 millions de dollars ont été enregistrés pour le trimestre, dépassant les 777 millions de dollars prévus.

797,4 millions de dollars ont été enregistrés pour le trimestre, dépassant les 777 millions de dollars prévus. Perspectives revues à la hausse : La direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2026 à 3,27–3,30 milliards de dollars et a revu à la hausse ses projections d'EBITDA ajusté à 120–125 millions de dollars (contre 85–100 millions de dollars auparavant).

La direction a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2026 à 3,27–3,30 milliards de dollars et a revu à la hausse ses projections d'EBITDA ajusté à 120–125 millions de dollars (contre 85–100 millions de dollars auparavant). Amélioration des marges : Les prévisions d’inflation des matières premières ont été revues à la baisse, dans une fourchette inférieure à 2 %, tandis que la restructuration de l’entreprise est en bonne voie pour générer des économies de 20 à 25 millions de dollars par an. Dynamique de redressement et défiance face au marché La hausse fulgurante du titre a été entièrement portée par la société, s’inscrivant dans un contexte macroéconomique morose où le S&P 500, le Dow Jones et le NASDAQ ont tous reculé d’environ 0,5 %. La confiance des investisseurs a été renforcée par le relèvement de la note de Wells Fargo à « Surpondérer » (avec un objectif de cours relevé à 50 dollars) et l’annonce d’un dividende trimestriel de 0,25 dollar. La PDG Julie Masino a attribué cette dynamique aux initiatives opérationnelles. Pour la première fois en plus de quatre ans, les ventes comparables du commerce de détail ont surpassé celles de la restauration. De plus, les indicateurs de satisfaction client ont connu une hausse notable — notamment une augmentation de 4 % des notes attribuées sur Google — tandis qu’un règlement judiciaire inattendu de 47,4 millions de dollars et un programme de fidélité comptant près de 12 millions de membres ont couronné un trimestre extrêmement positif pour la marque. Une valeur défensive profitant d’une rotation sectorielle ? Cracker Barrel est une chaîne de restaurants et de magasins de détail surtout connue pour son expérience culinaire de style campagnard et ses boutiques de cadeaux attenantes. Elle tire ses revenus de la cuisine réconfortante d'inspiration sudiste, notamment des plats pour le petit-déjeuner et des repas familiaux, ainsi que de la vente d'articles de décoration intérieure, de vêtements, de jouets et de produits saisonniers dans ses magasins. La société a enregistré de très solides résultats dans un environnement de marché globalement morose, ce qui a également favorisé une rotation sectorielle plus large, des actions technologiques chères et à haut risque vers des entreprises de consommation plus traditionnelles et défensives, ce qui pourrait constituer un facteur favorable supplémentaire pour le titre. CBRL.US (W1) L'action Cracker Barrel affiche un puissant renversement haussier. Une énorme bougie hebdomadaire verte a surgi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 10 et 50 périodes, testant l'EMA à 100 périodes (ligne violet foncé) près de 45,16 $. Cette cassure franchit nettement le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % (41,36 $) et se heurte au niveau de 50 % (45,26 $). Parallèlement, le RSI (14) a bondi vers 69,7, signalant une dynamique haussière très forte qui approche de la zone de surachat. Source: xStation5

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