Apple, deuxième trimestre 2026 : des résultats stables ou le début d'un nouveau cycle de croissance ?

Apple Inc. aborde la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026 à un moment où le marché ne considère plus l'entreprise comme une simple société stable spécialisée dans le matériel et les services, mais la perçoit de plus en plus comme un acteur à la traîne dans le cycle mondial de l'intelligence artificielle. Cela modifie fondamentalement la manière dont les résultats sont interprétés, l'attention se déplaçant de la question « Apple tient-elle ses engagements ? » vers celle de savoir si « Apple revient à une phase de croissance tirée par l'innovation ».

Dans le même temps, ce trimestre marque également une transition du point de vue du cycle des produits et de la stratégie. Apple évolue entre son modèle traditionnel, articulé autour de l’iPhone et des services, et une nouvelle architecture de croissance qui se construit progressivement autour de l’IA, d’un matériel renouvelé et de nouvelles catégories d’appareils potentielles.

Principales attentes du marché pour le deuxième trimestre 2026

Chiffre d’affaires d’environ 109,7 milliards de dollars

Bénéfice par action d’environ 1,96 dollar

iPhone : environ 57 milliards de dollars

Mac : environ 8,1 milliards de dollars, soutenu par un nouveau cycle de produits

Services : environ 30,4 milliards de dollars, un segment stable à forte marge

Chine : environ 18,9 milliards de dollars, une région clé sensible à la demande

Marges soutenues par le mix-produit, mais sous pression en raison des coûts de la mémoire

Dépenses d'investissement modérées, mais en augmentation progressive en raison des investissements dans l'IA et le matériel

Attentes du marché et positionnement

Le marché anticipe un nouveau trimestre de croissance solide, porté par un nouveau cycle de produits, dont les principaux contributeurs sont l’iPhone 17e, la gamme Mac renouvelée et les nouveaux iPad. Le MacBook Neo revêt une importance particulière, car il permet à Apple de s’implanter davantage dans un segment de prix grand public et pourrait étendre les volumes au-delà du cœur de gamme premium traditionnel.

Dans le même temps, les investisseurs partent du principe que la société reste partiellement exposée aux pressions sur les coûts de la mémoire, ce qui pourrait limiter l’expansion des marges malgré un mix-produit favorable.

Dans ce contexte, le marché n'évalue plus Apple uniquement sur la base de ses résultats par rapport aux prévisions, mais de plus en plus sur la qualité et la pérennité de son cycle de produits.

L'IA, l'élément manquant du récit de croissance

L'intelligence artificielle reste un élément central, mais encore incomplet, de l'histoire d'Apple. La société introduit progressivement des fonctionnalités d'IA dans iOS et son écosystème au sens large, mais le marché considère encore ces développements comme des améliorations progressives plutôt que comme un changement fondamental dans le mode de fonctionnement de l'entreprise.

Dans la pratique, l'IA est actuellement considérée comme un moteur potentiel d'une plus grande fréquence de renouvellement des appareils, un facteur qui renforce la fidélisation à l'écosystème, et un fondement pour de futures catégories de produits telles que les appareils portables, les appareils domestiques intelligents et le matériel entièrement piloté par l'IA. Cependant, il n'existe toujours pas de preuve claire que l'IA génère directement une nouvelle source de monétisation des revenus.

Coûts de la mémoire et pression sur les marges

Un facteur clé à court terme reste la pression sur la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les composants de mémoire. Contrairement aux cycles précédents, il ne s'agit plus d'un problème secondaire, car cela commence à affecter à la fois la tarification des produits et la capacité de production.

Cela signifie que même avec une demande stable, Apple pourrait se heurter à des limites dans l'augmentation de ses marges brutes, ce qui renforce l'importance de la gamme de produits et du segment Services en tant que tampon stabilisateur des bénéfices.

Les services comme stabilisateur, et non comme principal moteur de réévaluation

Le segment Services reste l’un des éléments les plus importants du modèle économique d’Apple, générant des flux de trésorerie récurrents et à forte marge. Cependant, son rôle dans le cycle actuel est davantage de stabilisation que de stimulation de la croissance.

Contrairement aux années précédentes, les services ne sont plus le principal moteur de la réévaluation de la valorisation. Les facteurs clés sont désormais le cycle du matériel, l’intelligence artificielle et l’entrée potentielle dans de nouvelles catégories de produits.

Transformation de la direction et changement de stratégie

Un autre élément clé est le changement de structure de direction, avec la nomination de John Ternus au poste de PDG tandis que Tim Cook passe au rôle de président.

John Ternus est considéré comme un dirigeant davantage axé sur les produits et l'ingénierie, ce que le marché interprète comme un changement potentiel vers des décisions plus rapides en matière de produits et une plus grande volonté de prendre des risques technologiques. Tim Cook, quant à lui, reste une force stabilisatrice dans les domaines opérationnels et géopolitiques, réduisant ainsi le risque de changements stratégiques brusques.

Des attentes élevées et une marge d'erreur limitée

Apple est actuellement l'une des sociétés les plus chères parmi les valeurs technologiques à grande capitalisation, ce qui signifie que le marché ne table plus uniquement sur la stabilité, mais plutôt sur une nouvelle accélération de la croissance.

En conséquence, même des résultats solides pourraient ne pas susciter de réaction positive durable s'ils ne s'accompagnent pas d'un changement clair dans le discours prospectif. Les principaux domaines de sensibilité du marché comprennent la durabilité du cycle de l'iPhone et du Mac, l'impact des coûts de la mémoire sur les marges, ainsi que le rythme de l'intégration et de la monétisation de l'IA.

Points clés

Apple se trouve dans une phase où le simple maintien de la croissance ne suffit plus, et où une nouvelle accélération est nécessaire

Le cycle de produits, notamment l'iPhone 17e et le MacBook Neo, soutient les résultats mais ne remodèle pas encore la structure de croissance à long terme

L'intelligence artificielle reste l'élément manquant le plus important du discours d'investissement

La pression sur les coûts de la mémoire limite toute nouvelle expansion des marges

Le marché attend d'Apple non seulement qu'elle reste stable, mais aussi qu'elle rétablisse sa capacité à générer une croissance de haute qualité plutôt qu'une simple performance régulière

Source: xStation5