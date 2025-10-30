Apple : L'Asie affectera-t-elle les résultats financiers ?

Après la clôture des trades américains jeudi, Apple publiera ses résultats. En tant que leader incontesté du secteur, Apple semble être un symbole intemporel de ce que devrait être une entreprise technologique. Cependant, depuis plusieurs trimestres, « The Apple » ne semble plus attirer les investisseurs comme auparavant. Cela s'explique par les phénomènes mondiaux défavorables auxquels l'entreprise a été confrontée récemment. Les résultats à venir seront suivis de près par les investisseurs, qui s'intéresseront particulièrement aux prévisions pour la fin de l'année et l'année prochaine. Sur le plan financier, la situation de l'entreprise est bonne, mais les investisseurs attendent davantage pour justifier un ratio cours/bénéfice de près de 40. Le marché s'attend à : un BPA de 1,76

101 milliards de dollars de chiffre d'affaires

26 milliards de dollars de bénéfice net Cependant, ces valeurs sont secondaires dans le contexte actuel du marché. C'est ce que démontrent les résultats des deux trimestres précédents, au cours desquels l'entreprise a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et de BPA, mais où le cours de l'action a tout de même baissé de quelques pourcents. La société devra avant tout rendre compte des performances de son nouveau produit phare, l'iPhone 17. Le chiffre d'affaires généré par l'iPhone seul devrait s'élever à environ 50 milliards de dollars, et le marché s'attend à une croissance des ventes, tant en valeur qu'en volume, de l'ordre de 7 à 12 %. La barre des attentes est placée haut, de sorte qu'une déception dans ce segment clé pourrait exercer une pression sur le cours de l'action de la société. Certains analystes soulignent que le temps d'attente pour les nouveaux produits Apple est proche de zéro, ce que certains analystes associent à des ventes limitées, mais cela peut également résulter du fait que la société comble les lacunes dans ses chaînes d'approvisionnement. Une croissance est également attendue dans le segment des services, qui est devenu extrêmement important pour la société et ses actionnaires ces dernières années. Le chiffre d'affaires des services devrait s'élever à environ 26 milliards de dollars, mais sa marge est beaucoup plus élevée que celle du « matériel », dépassant 70 %. La résolution des litiges juridiques avec Google et Epic Games et l'augmentation du prix de l'« Apple TV » donnent aux investisseurs des raisons d'espérer une croissance à deux chiffres dans ce secteur. La menace potentiellement la plus importante et certainement la plus difficile à évaluer pour Apple est le risque de marché, qui inclut la Chine et l'Inde. La délocalisation stratégique de la production vers l'Asie a permis à l'entreprise de réaliser des marges exceptionnelles pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, la dispersion géographique est devenue un fardeau pour l'entreprise. La Chine représente une dizaine de pour cent du chiffre d'affaires total d'Apple, mais c'est un marché de plus en plus difficile à maintenir. L'entreprise est confrontée à la concurrence des fabricants locaux, les réglementations locales entravent le fonctionnement de nombreux services Apple, et l'impact des droits de douane et de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis devrait coûter plus d'un milliard de dollars à l'entreprise. Une autre menace est apparue en Inde. Les États-Unis étendent également leur guerre trade à ce pays, ce qui représente une menace considérable pour la marge de l'entreprise, qui a délocalisé à grands frais une grande partie de sa production dans ce pays afin de diversifier le risque chinois. Les investisseurs attendent principalement d'Apple : Qu'elle réponde à leurs attentes en matière de croissance des ventes d'iPhone et de services.

Une stratégie qui permettra à l'entreprise de remédier à ses faiblesses sur le marché asiatique. Le lancement d'« Apple Intelligence » sur le marché chinois avant la fin de l'année sera particulièrement important.

Il sera tout aussi important d'estimer l'impact potentiel des droits de douane et la cyclicité du marché de l'iPhone.

Une question secondaire, mais néanmoins importante, pourrait être celle des projets d'Apple concernant les lunettes AR et les casques VR. Les précédentes tentatives pour conquérir ce marché se sont soldées par un échec. Le marché attendra une stratégie visant à monétiser et à développer ce segment ou à mettre fin aux initiatives non rentables dans le segment des « wearables ». AAPL.US (D1) Source: xStation5

