Apple résiste à la vague de ventes qui s'intensifie sur le Nasdaq ! Une couverture parfaite contre l'IA ?

L'action Apple (AAPL.US) progresse d'environ 1,5 % malgré la chute de plus en plus marquée de l'indice Nasdaq 100 (US100 : -1,4 %). Le titre bénéficie de l'annonce récente d'un règlement du litige opposant l'entreprise à la Commission européenne, ainsi que des sorties de capitaux des secteurs liés à l'IA dans un contexte de craintes croissantes concernant l'endettement et l'inflation.

La société a annoncé des modifications de ses conditions générales destinées aux développeurs de l’Union européenne afin de régler un litige antitrust en cours dans le cadre de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act), à la suite d’une précédente amende de 500 millions d’euros. Entrant en vigueur le 1er octobre, ces modifications unifient les conditions générales des développeurs au sein d’un cadre unique, ajustent les taux de commission et introduisent des mesures de protection interdisant aux applications de rediriger les utilisateurs de moins de 13 ans hors de l’App Store vers des moyens de paiement externes.

Ces changements répondent aux exigences réglementaires de l’UE imposant aux plateformes d’autoriser la distribution alternative d’applications et de permettre aux clients d’être orientés sans entrave vers des options d’achat auprès de tiers. La Commission européenne a salué ces ajustements et prévoit de superviser leur mise en œuvre, aidant ainsi Apple à éviter d’éventuelles sanctions pour non-conformité pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial.

Analyse technique : AAPL.US (D1)

L’action Apple affiche une reprise régulière après avoir trouvé un soutien solide dans la zone de demande mise en évidence, proche du niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 % (300 $). Ce seuil de soutien a tenu bon après le repli post-résultats déclenché par les inquiétudes liées à un affaiblissement de la demande chinoise. Élément crucial, le cours reste résilient au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours, en hausse (298,53 $), ce qui maintient intacte la tendance haussière principale.

S'élevant actuellement au-dessus du retracement de 50,0 % (309,11 $) et de la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (309,06 $), Apple s'apprête à tester en priorité la moyenne mobile exponentielle à 30 jours (312,15 $). Une cassure nette au-dessus de cet obstacle dynamique pourrait ouvrir la voie vers 317,46 $ (niveau de Fibonacci de 38,2 %).

Source: xStation5

Apple reste-t-il un investissement « anti-IA » valable ?

Les gains enregistrés aujourd’hui par l’action Apple soulignent également son rôle croissant en tant que couverture face à la tendance générale de l’IA. Le titre évolue en hausse alors que les poids lourds des semi-conducteurs et de la mémoire subissent de nouvelles pressions liées à l’aversion au risque (Nvidia : -2,3 %, ASML : -4,6 %, SK Hynix : -8,3 %, SanDisk : -8,6 %), alors que la hausse des rendements obligataires réduit les primes de risque du secteur technologique.

Cette divergence s’est manifestée pour la première fois lors de la vague de ventes qui a touché les valeurs liées à l’IA avant la réunion du FOMC. Plutôt que d’engager des dépenses d’investissement massives dans une infrastructure informatique propriétaire, Apple a opté pour des partenariats stratégiques, ce qui a fait basculer sa corrélation avec le secteur des semi-conducteurs en territoire négatif.

Cependant, ce positionnement comporte des inconvénients. L’explosion de la demande liée à l’IA a fait grimper les coûts des composants de mémoire, menaçant les marges sur le matériel à l’approche de lancements de produits clés. De plus, cotée à 32 fois ses bénéfices prévisionnels avec une croissance des ventes qui s’essouffle, Apple fait l’objet d’un examen minutieux de sa valorisation et d’une série de révisions à la baisse de la part des analystes.

Malgré tout, les optimistes soutiennent que le bilan irréprochable d’Apple, ses rachats d’actions agressifs et son découplage par rapport au cycle des puces en font une valeur refuge attractive chaque fois que le sentiment autour des dépenses massives en infrastructures d’IA se refroidit.

Rendements depuis le début de l'année des contrats à terme sur Apple et le Nasdaq 100. Les deux ont connu une forte divergence en juillet, mettant en évidence la capacité d'Apple à se couvrir contre les risques liés à l'IA. Source : XTB Research