Apple tente de rattraper son retard dans la course à l'intelligence artificielle

Apple, autrefois leader incontesté des produits technologiques grand public, est désormais à la traîne dans la course à la domination de l'intelligence artificielle. Alors que Google et Microsoft présentent des fonctionnalités révolutionnaires en matière d'IA générative, allant des assistants de codage avancés à la génération de musique et de vidéos en temps réel, Apple, lors de la WWDC 2025, se concentre davantage sur des changements progressifs plutôt que sur des révolutions, comme c'était le cas par le passé, principalement lors de l'ère Steve Jobs.

La nouveauté la plus importante est la mise à disposition de ses propres modèles d'IA aux développeurs tiers, mais leur ampleur (3 milliards de paramètres) reste bien en deçà des dernières avancées de la concurrence. D'un autre côté, il est important de rappeler que les produits Apple sont destinés aux consommateurs et non aux grandes entreprises. Néanmoins, la percée de Siri conversationnel, basé sur de grands modèles linguistiques, a été reportée une nouvelle fois, et d'autres fonctionnalités IA attendues, telles qu'une nouvelle application Santé, n'apparaîtront pas avant 2026.

Design et écosystème : Apple s'appuie sur ses points forts

Face aux retards pris dans le domaine de l'intelligence artificielle, Apple met l'accent sur ses atouts traditionnels : la conception de ses produits et la cohérence de son écosystème. Cette année, la société présente une nouvelle interface « Solarium » : un nouveau look plus transparent et avec des effets de lumière qui couvrira iOS 26, iPadOS 26 et macOS 26. Pour la première fois depuis 2007, l'application Téléphone sera entièrement repensée, et une nouvelle application centrale dédiée aux jeux devrait renforcer la position d'Apple dans le segment des jeux vidéo. D'autre part, il est important de rappeler que la concurrence de Nintendo et Sony reste très forte.

La situation financière d'Apple est-elle toujours solide ?

Ces derniers mois, l'entreprise n'a pas affiché de résultats spectaculaires :

Cours de l'action : une baisse de 18 % depuis le début de l'année fait de l'entreprise l'une des plus faibles du groupe Mag7. Elle n'est devancée que par Tesla, qui a fortement souffert des tensions entre Musk et Trump.

le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 95,3 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle de 31,5 %. Cependant, la société connaît un net ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires (TCAC) à 2,0 % pour l'année dernière et 8,5 % sur les cinq dernières années. En termes de bénéfices, le résultat s'est élevé à 23,8 milliards de dollars, avec une marge nette de 24 %. Le TCAC de l'année dernière était négatif (-3,4 %), avec une dynamique de croissance nette sur 5 ans de 11,1 %.

Recommandations des analystes : sur 58 analystes, seuls 34 recommandent « l'achat », un pourcentage très faible par rapport aux autres entreprises technologiques. L'entreprise fait également l'objet de plusieurs recommandations de « vente ». L'objectif de cours moyen à 12 mois est de 227,8 dollars, ce qui implique une hausse de près de 12 %.





Risques stratégiques : droits de douane, Chine et concurrence dans le domaine du matériel informatique

Les difficultés d'Apple ne se limitent pas à l'IA. La société est confrontée à une hausse des coûts douaniers (estimée à 900 millions de dollars pour ce trimestre) et doit rapidement reconstruire sa chaîne d'approvisionnement, qui dépendait fortement de la Chine. Les livraisons d'iPhone en Chine ont chuté de plus de 20 %, reléguant Apple à la cinquième place sur ce marché. Les concurrents dans le domaine du matériel, tels que Meta et OpenAI (qui collabore avec l'ancien designer d'Apple Jony Ive), démontrent de plus en plus qu'ils seront en mesure de rivaliser avec Apple sur le marché du matériel haut de gamme.

Les investisseurs et les consommateurs restent fidèles

Malgré ces défis, Apple peut toujours compter sur une base d'utilisateurs fidèles, des services à forte marge et un flux de trésorerie solide. Ces atouts lui permettent de maintenir une valorisation relativement élevée, même si sa croissance reste loin derrière celle de ses concurrents. Apple est de plus en plus perçue comme une « valeur refuge » sur les marchés boursiers, plutôt que comme un moteur de croissance.

La société a pris du retard par rapport à l'indice technologique Nasdaq 100 dans son ensemble au cours des dernières semaines. Source : xStation5