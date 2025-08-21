Avant l'ouverture des marchés européens (21.08.2025)

Wall Street a clôturé en baisse hier, même si une grande partie des pertes enregistrées en début de séance ont été compensées par les investisseurs qui ont commencé à « acheter le creux » (S&P 500 : -0,24 %, Nasdaq : -0,67 %, DJIA : +0,04 %, Russell 2000 : -0,32 %). La fin de la pression baissière dans la Tech est visible sur les marchés asiatiques, tandis que l'indice US100 reste stable.

La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, accusée d'avoir falsifié des documents de demande de prêt, a déclaré qu'elle ne se laisserait pas « intimider » par l'administration de Donald Trump pour démissionner de son poste à la Fed. Mme Cook a ajouté qu'elle rassemblait les documents nécessaires pour répondre de manière exhaustive à toutes les questions de fond.

Le sentiment dans la région Asie-Pacifique est mitigé, même si les entreprises technologiques affichent un optimisme relatif. L'indice MSCI Asia Pacific, qui regroupe les actions de la région, recule de 0,5 %, tout comme les marchés de Pékin (CHN.cash : -0,3 %), Hong Kong (HK.cash : -0,3 %) et Tokyo (JP225 : -0,6 %). Dans le même temps, les indices en Inde (Nifty 50 : +0,3 %), en Corée du Sud (Kospi : +0,4 %), à Singapour (SG20cash : +0,3 %) et en Australie (AU200.cash : +0,7 %) sont en hausse.

Les actions du secteur biomédical en Chine ont augmenté après que le Premier ministre Li Qiang a déclaré que le soutien à la R&D dans ce secteur devait être renforcé.

La Nouvelle-Zélande a enregistré son premier déficit commercial (-578 millions de dollars néo-zélandais) depuis janvier. Les exportations ont augmenté, mais à un rythme plus lent que les importations, ce qui a entraîné un déficit de la balance commerciale.

Le président de la RBNZ, Christian Hawkesby, a déclaré que la hausse des prix des matières premières et les baisses de taux d'intérêt soutenaient déjà l'économie néo-zélandaise.

L'indice PMI composite australien a augmenté en août pour atteindre 54,9 (contre 53,9 précédemment). L'activité s'est accélérée tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. L'emploi est en nette hausse, car il y a davantage de tâches à accomplir, tandis que les exportations rebondissent malgré l'incertitude liée aux douanes.

Au Japon, l'indice PMI composite a atteint 51,9 (contre 51,6 précédemment), signalant la croissance la plus rapide depuis février. Ce résultat est principalement dû aux services, tandis que le recul de l'industrie manufacturière s'est pratiquement arrêté, aidé par la hausse de la production industrielle.

La volatilité des marchés des changes reste limitée en début de séance. L'indice du dollar (USDIDX) est stable. Les devises les plus faibles du G10 sont actuellement le franc suisse (USDCHF) et le dollar australien, tous deux en baisse de 0,1 % par rapport au dollar. L'EURUSD est stable à 1,164.

Le pétrole WTI prolonge ses gains de 0,3 %, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel restent stables après le rollover. L'or perd 0,3 % à 3 340 dollars l'once, tandis que l'argent reste stable.

Dans le domaine des cryptomonnaies, le pessimisme domine toujours. Le Bitcoin recule de 0,3 % à 114 100 dollars, l'Ethereum de 0,75 % à 4 315 dollars, tandis que Chainlink (-3 %), Polygon (-1,6 %) et Ripple (-1,3 %) affichent également des baisses.

